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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Скалица
1:2
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
39' Гол
Веселовски Доминик
0:2
54' Гол
Рымаренко Мартин
55' Желтая карточка
Daniel Smekal
1:2
76' Гол
Adam Krcik
83' Желтая карточка
Поважанец Якуб
89' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90'+4
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
20
Веселовски
Доминик
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Скалица
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
3-4-1-2

История личных встреч

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.17
Гаша Роман 2 0.09
Моронг Адам 2 0.09
Матеёв Роберт 2 0.09
Подгорин Оливер 2 0.09
Яо Янн Майкл 1 0.04
Adam Krcik 1 0.04
Martin Nagy II 1 0.04
Denis Baumgartner 1 0.04
Davi Alves 1 0.04
Власко Ян 1 (1) 0.04
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.48
Рымаренко Мартин 9 (1) 0.39
Enzo Arevalo 4 0.17
Глинка Марек 4 0.17
Загуменски Тимотей 2 0.09
Депетрис Давид 2 0.09
Jakub Uhrincat 2 0.09
Пишоя Марьян 1 0.04
Lubomir Willweber 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Поважанец Якуб 0 0
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Adam Krcik 5 0
Власко Ян 3 1
Martin Masik 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Daniel Smekal 3 0
Mario Holly 3 0
Алвес Дани 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Моронг Адам 1 0
Davi Alves 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 9 1
Lukas Migala 6 0
Рихтарех Давид 5 0
Полиевка Роберт 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
4
Скалица
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дукла Банска-Бистрица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

2
12
Скалица
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Дукла Банска-Бистрица
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
2
17%
3
13%
76-90

Пропущено

10
16
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
5
50%
3
19%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
25%
4
27%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
6
35%
76-90

Забито

20
38
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
4
20%
7
18%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
1
5%
5
13%
31-45
5
25%
5
13%
46-60
4
20%
8
21%
61-75
3
15%
6
16%
76-90

Пропущено

27
33
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 20
4
15%
4
12%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
4
15%
9
27%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
4
15%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1
ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0

Результаты матчей

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:4
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Скалица
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
10
1.5
9
3
1
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
20
3
4
19
1.5
12
11
2
21
2.5
6
17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 22 12 5 5 40 - 30 41
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 22 10 4 8 40 - 34 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 23 10 7 6 40 - 30 37
2.
Тренчин
 0:0 23 9 8 6 31 - 23 35
3.
Скалица
 0:2 23 6 5 12 19 - 27 23
4.
Кошице
 0:0 23 4 6 13 19 - 45 18
5.
Михаловце
 0:0 23 1 8 14 19 - 42 11
6.
Злате Моравце
 0:0 23 0 5 18 14 - 48 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 11 8 1 2 27 - 19 25
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 0:2 12 5 3 4 11 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 0:0 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 0:0 11 1 4 6 10 - 20 7
6.
Злате Моравце
 0:0 12 0 4 8 8 - 22 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
5.
Железярне Подбрезова
 11 4 1 6 19 - 18 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2:0 12 7 2 3 25 - 13 23
2.
Тренчин
 0:0 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Скалица
 0:2 11 1 2 8 8 - 17 5
4.
Кошице
 0:0 11 1 2 8 10 - 26 5
5.
Михаловце
 0:0 12 0 4 8 9 - 22 4
6.
Злате Моравце
 0:0 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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