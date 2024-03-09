Тур: 1. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
1:2
Конец матча
0'
0:1
39' ГолВеселовски Доминик
0:2
54' ГолРымаренко Мартин
55' Желтая карточкаDaniel Smekal
1:2
76' ГолAdam Krcik
83' Желтая карточкаПоважанец Якуб
90'+4
Ход матча
39'
54'
0:2
55'
76'
1:2
83'
89'
90'
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
19 Martin Masik
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.17
|Гаша Роман
|2
|0.09
|Моронг Адам
|2
|0.09
|Матеёв Роберт
|2
|0.09
|Подгорин Оливер
|2
|0.09
|Яо Янн Майкл
|1
|0.04
|Adam Krcik
|1
|0.04
|Martin Nagy II
|1
|0.04
|Denis Baumgartner
|1
|0.04
|Davi Alves
|1
|0.04
|Власко Ян
|1 (1)
|0.04
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.48
|Рымаренко Мартин
|9 (1)
|0.39
|Enzo Arevalo
|4
|0.17
|Глинка Марек
|4
|0.17
|Загуменски Тимотей
|2
|0.09
|Депетрис Давид
|2
|0.09
|Jakub Uhrincat
|2
|0.09
|Пишоя Марьян
|1
|0.04
|Lubomir Willweber
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Adam Krcik
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Martin Masik
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Daniel Smekal
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|9
|1
|Lukas Migala
|6
|0
|Рихтарех Давид
|5
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
4
4
Скалица
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дукла Банска-Бистрица
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
2
12
Скалица
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Дукла Банска-Бистрица
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
2
17%
3
13%
76-90
Пропущено
10
16
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
5
50%
3
19%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
25%
4
27%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
6
35%
76-90
Забито
20
38
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 3
4
20%
7
18%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
1
5%
5
13%
31-45
5
25%
5
13%
46-60
4
20%
8
21%
61-75
3
15%
6
16%
76-90
Пропущено
27
33
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 20
4
15%
4
12%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
4
15%
9
27%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
4
15%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1
ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Результаты матчей
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:4
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Скалица
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
39
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
110
93
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
203
419
1211
221
617
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|22
|12
|5
|5
|40 - 30
|41
|3.
|22
|12
|3
|7
|31 - 22
|39
|4.
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|22
|10
|4
|8
|40 - 34
|34
|6.
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|11
|8
|1
|2
|27 - 19
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|5.
|11
|4
|1
|6
|19 - 18
|13
|6.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6