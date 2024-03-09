Тур: 1. Стадион: Стадион под Дубном.
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' Гол в свои воротаБакаля Микулаш
2:0
31' ГолEric Bille
3:0
43' ГолSamuel Gidi
3:1
52' ПенальтиКовачик Петер
56' Желтая карточкаБакаля Микулаш
59' Желтая карточкаSamuel Gidi
61' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
68' Желтая карточкаБайо Махмуду
68' Желтая карточкаEric Bille
76' Желтая карточкаSanusi Ridwan
3:2
76' ГолSanusi Ridwan
90' Желтая карточкаБелько Любомир
90'+5
Ход матча
3'
1:0
31'
2:0
43'
3:0
52'
3:1
56'
59'
68'
68'
76'
76'
3:2
90'
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
14
Eric
Bille
37
Зауэр
Марио
41
Ivan
Rehak
25
Simon
Fasko
90
Mark
Assinor
15
Rene
Paraj
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоНападающий
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajНападающий
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Жилина
Железярне Подбрезова
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
109.1%
18.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
20 матчей
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.89
Среднее время на гол
58
47
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
0.91
Среднее время на гол
45
99
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.75
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.39
|Henry Addo
|5
|0.22
|Зауэр Марио
|4
|0.17
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.17
|Минарик Ян
|3
|0.13
|Antoin Essomba
|3
|0.13
|Илько Патрик
|2
|0.09
|Samuel Gidi
|2
|0.09
|Eric Bille
|2
|0.09
|Руснак Матуш
|1
|0.04
|Копас Адам
|1
|0.04
|Капралик Адриан
|1
|0.04
|Яворчек Доминик
|1
|0.04
|Немчик Томаш
|1
|0.04
|Стойчевски Андрей
|1
|0.04
|Лейтнер Патрик
|1
|0.04
|Xavier Adang
|1
|0.04
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.26
|Mark Assinor
|6
|0.26
|Благут Патрик
|6
|0.26
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.22
|Sanusi Ridwan
|5
|0.22
|Marek Kristian Bartos
|4
|0.17
|Christophe Kabongo
|3
|0.13
|Rene Paraj
|2
|0.09
|Lekan Okunola
|2
|0.09
|Кузма Марек
|1
|0.04
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.04
|Бакаля Микулаш
|1
|0.04
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|7
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Rene Paraj
|5
|0
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Мрва Марио
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
3
9
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Железярне Подбрезова
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
22
Жилина
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Железярне Подбрезова
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
30
22
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
8
27%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
8
27%
10
45%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
17%
1-15
4
31%
4
17%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
43
46
23 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
14%
5
11%
1-15
8
19%
6
13%
16-30
9
21%
9
20%
31-45
3
7%
7
15%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
9
21%
14
30%
76-90
Пропущено
32
33
11 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
5
16%
2
6%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
3
9%
9
27%
31-45
7
22%
5
15%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
8
25%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1
Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1
Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
Результаты матчей
Жилина
Железярне Подбрезова
Точный счет
3:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
5
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жилина
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
75
65
66
29
39
29
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
47
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
1112
1310
716
419
320
419
320
320
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 32
|44
|3.
|22
|12
|3
|7
|31 - 22
|39
|4.
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|10
|7
|6
|40 - 31
|37
|2.
|23
|9
|8
|6
|31 - 23
|35
|3.
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|4.
|23
|4
|6
|13
|19 - 45
|18
|5.
|23
|2
|7
|14
|21 - 42
|13
|6.
|23
|0
|4
|19
|14 - 50
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|5.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
|6.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|4.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|5.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|6.
|11
|0
|1
|10
|6 - 26
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6