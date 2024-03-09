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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Жилина
3:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Бакаля Микулаш
2:0
31' Гол
Eric Bille
3:0
43' Гол
Samuel Gidi
3:1
52' Пенальти
Ковачик Петер
56' Желтая карточка
Бакаля Микулаш
59' Желтая карточка
Samuel Gidi
61' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
68' Желтая карточка
Байо Махмуду
68' Желтая карточка
Eric Bille
76' Желтая карточка
Sanusi Ridwan
3:2
76' Гол
Sanusi Ridwan
90' Желтая карточка
Белько Любомир
90'+5
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
27
Яворчек
Доминик
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
37
Зауэр
Марио
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
19
Martin
Talakov
25
Simon
Fasko
6
Байо
Махмуду
90
Mark
Assinor
77
Christophe
Kabongo
15
Rene
Paraj
Жилина
3-4-2-1
Железярне Подбрезова
3-4-2-1

История личных встреч

Жилина
Железярне Подбрезова

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

109.1%
18.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.89

Среднее время на гол

58
47

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
0.91

Среднее время на гол

45
99

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.75
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.39
Henry Addo 5 0.22
Зауэр Марио 4 0.17
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.17
Минарик Ян 3 0.13
Antoin Essomba 3 0.13
Илько Патрик 2 0.09
Samuel Gidi 2 0.09
Eric Bille 2 0.09
Руснак Матуш 1 0.04
Копас Адам 1 0.04
Капралик Адриан 1 0.04
Яворчек Доминик 1 0.04
Немчик Томаш 1 0.04
Стойчевски Андрей 1 0.04
Лейтнер Патрик 1 0.04
Xavier Adang 1 0.04
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Datko 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 6 (1) 0.26
Mark Assinor 6 0.26
Благут Патрик 6 0.26
Галчик Роланд 5 (1) 0.22
Sanusi Ridwan 5 0.22
Marek Kristian Bartos 4 0.17
Christophe Kabongo 3 0.13
Rene Paraj 2 0.09
Lekan Okunola 2 0.09
Кузма Марек 1 0.04
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 7 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Rene Paraj 5 0
Sanusi Ridwan 4 0
Mark Assinor 3 0
Бакаля Микулаш 2 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Мрва Марио 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Жилина
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Железярне Подбрезова
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

3
9
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Железярне Подбрезова
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
22
Жилина
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Железярне Подбрезова
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

30
22
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
8
27%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
6
20%
2
9%
61-75
8
27%
10
45%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
17%
1-15
4
31%
4
17%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

43
46
23 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
14%
5
11%
1-15
8
19%
6
13%
16-30
9
21%
9
20%
31-45
3
7%
7
15%
46-60
8
19%
5
11%
61-75
9
21%
14
30%
76-90

Пропущено

32
33
11 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
5
16%
2
6%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
3
9%
9
27%
31-45
7
22%
5
15%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
8
25%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1
Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1
Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0

Результаты матчей

Жилина
Железярне Подбрезова

Точный счет

3:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
5
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жилина
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
6
5
6
6
2.5
2
9
3
9
3.5
2
9
3
9
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
7
5
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
13
10
7
16
2.5
4
19
3
20
3.5
4
19
3
20
4.5
3
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 23 13 5 5 43 - 32 44
3.
Спартак Трнава
 22 12 3 7 31 - 22 39
4.
ДАК
 22 10 7 5 31 - 21 37
5.
Железярне Подбрезова
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 23 10 7 6 40 - 31 37
2.
Тренчин
 23 9 8 6 31 - 23 35
3.
Скалица
 23 6 5 12 20 - 27 23
4.
Кошице
 23 4 6 13 19 - 45 18
5.
Михаловце
 23 2 7 14 21 - 42 13
6.
Злате Моравце
 23 0 4 19 14 - 50 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21
6.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 16 - 10 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 11 1 4 6 10 - 20 7
6.
Злате Моравце
 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 11 4 4 3 11 - 10 16
5.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
4.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
5.
Кошице
 11 1 2 8 10 - 26 5
6.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Ямбор Тимотей сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Samuel Gidi бьет в цель!
    • 31'
      Г О О О О Л - Eric Bille бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Бакаля Микулаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 3:2 Железярне Подбрезова онлайн

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