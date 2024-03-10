Тур: 1. Стадион: Антон Малатинский.
1:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
45'
1:0
23
Даниэл
Эрик
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
70 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Шейх ПапПолузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
39 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
18 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
43.6%
23.1%
13 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.58
0.85
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
0.9
0.95
Среднее время на гол
100
95
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.23
0.9
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
73
100
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|7
|0.3
|Азанго Филип
|6
|0.26
|Баинович Филип
|4
|0.17
|Желькович Адриан
|3
|0.13
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.13
|Офори Келвин
|2
|0.09
|Даниэл Эрик
|1
|0.04
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Микович Мартин
|1
|0.04
|Ристовски Милан
|1
|0.04
|Бернат Ян
|1
|0.04
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.04
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.26
|Fernand Goure
|3
|0.13
|Труса Матей
|3
|0.13
|Рамадан Аммар
|3
|0.13
|Гаврич Желько
|3
|0.13
|Чермак Алеш
|2
|0.09
|Крстович Никола
|2
|0.09
|Bartol Barisic
|2
|0.09
|Качер Мирослав
|1
|0.04
|Mark Csinger
|1
|0.04
|Milan Vitalis
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Брунетти Матеус
|1
|0.04
|Грушковски Конрад
|1
|0.04
|Zoran Zahradnik
|1
|0.04
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Коне Мусса II
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Прохазка Роман
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Коша Себастьян
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Дурик Андрей
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|6
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Димун Милан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Герц Кристиан
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ДАК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
15
19
Спартак Трнава
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
ДАК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
5
33%
5
25%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90
Забито
32
31
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
9
28%
5
16%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
5
16%
5
16%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
24%
2
10%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2
ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4
Результаты матчей
Спартак Трнава
ДАК
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
56
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
166
1012
814
319
517
121
121
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 32
|44
|3.
|1:0
|23
|13
|3
|7
|32 - 22
|42
|4.
|0:1
|23
|10
|7
|6
|31 - 22
|37
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|10
|7
|6
|40 - 31
|37
|2.
|23
|9
|8
|6
|31 - 23
|35
|3.
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|4.
|23
|4
|6
|13
|19 - 45
|18
|5.
|23
|2
|7
|14
|21 - 42
|13
|6.
|23
|0
|4
|19
|14 - 50
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|1:0
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|5.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
|6.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|4.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|5.
|11
|1
|2
|8
|10 - 26
|5
|6.
|11
|0
|1
|10
|6 - 26
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6