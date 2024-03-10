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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Спартак Трнава
3:0
Конец матча
ДАК
0'
1:0
45' Гол в свои ворота
Андзуана Иоан
2:0
68' Гол в свои ворота
Харатин Игорь
3:0
78' Гол
Дюриш Михал
3:0
89' Не забитый пенальти
Познар Томаш
90' Желтая карточка
Андзуана Иоан
90'+8
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
23
Даниэл
Эрик
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
33
Качараба
Тарас
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
24
Герц
Кристиан
14
Юргенс
Оливер
20
Харатин
Игорь
46
Труса
Матей
10
Рамадан
Аммар
27
Milan
Vitalis
Спартак Трнава
4-2-3-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
ДАК

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

39 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
18 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
43.6%
23.1%
13 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.58
0.85

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

0.9
0.95

Среднее время на гол

100
95

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.23
0.9

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

73
100

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 8 0.35
Азанго Филип 6 0.26
Баинович Филип 4 0.17
Желькович Адриан 3 0.13
Джуричин Марко 3 (1) 0.13
Офори Келвин 2 0.09
Даниэл Эрик 1 0.04
Микович Мартин 1 0.04
Стефаник Самуэль 1 0.04
Ристовски Милан 1 0.04
Бернат Ян 1 0.04
Компан-Брезник Миха 1 0.04
Прохазка Роман 0 0
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.26
Fernand Goure 3 0.13
Труса Матей 3 0.13
Рамадан Аммар 3 0.13
Гаврич Желько 3 0.13
Чермак Алеш 2 0.09
Крстович Никола 2 0.09
Bartol Barisic 2 0.09
Качер Мирослав 1 0.04
Mark Csinger 1 0.04
Milan Vitalis 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Брунетти Матеус 1 0.04
Грушковски Конрад 1 0.04
Zoran Zahradnik 1 0.04
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Коне Мусса II 0 0
Пинту Алекс 0 0
Юргенс Оливер 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Желькович Адриан 2 1
Прохазка Роман 3 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Коша Себастьян 3 0
Дюриш Михал 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Дурик Андрей 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 6 0
Рисванис Спирос 3 1
Димун Милан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Андзуана Иоан 3 0
Герц Кристиан 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Milan Vitalis 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

15
19
Спартак Трнава
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
ДАК
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

21
24

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
5
33%
5
25%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Забито

33
33
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
4
12%
3
9%
1-15
3
9%
6
18%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
9
27%
5
15%
46-60
5
15%
6
18%
61-75
6
18%
5
15%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
0
0%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
5
22%
5
23%
61-75
5
22%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2
ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4

Результаты матчей

Спартак Трнава
ДАК

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
6
1.5
5
6
2
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
7
11
12
1.5
8
15
4
19
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 23 13 5 5 43 - 32 44
3.
Спартак Трнава
 23 13 3 7 34 - 22 42
4.
ДАК
 23 10 7 6 31 - 24 37
5.
Железярне Подбрезова
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 23 10 7 6 40 - 31 37
2.
Тренчин
 23 9 8 6 31 - 23 35
3.
Скалица
 23 6 5 12 20 - 27 23
4.
Кошице
 23 4 6 13 19 - 45 18
5.
Михаловце
 23 2 7 14 21 - 42 13
6.
Злате Моравце
 23 0 4 19 14 - 50 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
5.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
6.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 11 1 4 6 10 - 20 7
6.
Злате Моравце
 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 12 4 4 4 11 - 13 16
5.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
4.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
5.
Кошице
 11 1 2 8 10 - 26 5
6.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Андзуана Иоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Штетина Лукаш уходит с поля. Дурик Андрей выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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