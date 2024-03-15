Тур: 2. Стадион: Жемплин.
Ход матча
7'
1:0
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
29
Enzo
Arevalo
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
-
23 Samuel Ramos
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Xavier de Sousa Simoes
История личных встреч
Михаловце
Кошице
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|8 (2)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|4
|0.17
|Issa Adekunle
|2
|0.08
|Stanislav Danko
|1
|0.04
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.04
|Жофчак Игор
|1
|0.04
|Марьянович Саша
|1
|0.04
|Магда Даниэль
|1
|0.04
|Lukas Simko
|1
|0.04
|Daniel Pavuk
|1
|0.04
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Enzo Arevalo
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (1)
|0.29
|Пачинда Эрик
|2
|0.08
|Фашко Михал
|1
|0.04
|Фабиш Лукаш
|1
|0.04
|Галлович Давид
|1
|0.04
|Лачны Милош
|1
|0.04
|Грессак Лукас
|1
|0.04
|Кесе Кристи
|1
|0.04
|Петрак Бернард
|1
|0.04
|Анаане Тиджани
|1
|0.04
|Marcel Vasil
|1
|0.04
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Zyen Jones
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|6
|1
|Franck Bahi
|5
|0
|Issa Adekunle
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Жофчак Игор
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Магда Даниэль
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Перрейра Криштиану
|2
|1
|Галлович Давид
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Кошице
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
9
Михаловце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Кошице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
4
7
Михаловце
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Кошице
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
19
26
14 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
21%
8
31%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
6
32%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
14%
3
18%
1-15
7
32%
4
24%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
5
23%
2
12%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 11
1
5%
5
24%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
5
23%
5
24%
76-90
Пропущено
41
43
26 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
7
17%
11
26%
1-15
11
27%
7
16%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
2
5%
6
14%
46-60
4
10%
7
16%
61-75
9
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1
Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1
Кошице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0
Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0
Результаты матчей
Михаловце
Кошице
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 52%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
57
29
48
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
1112
419
716
221
122
122
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 32
|44
|3.
|23
|13
|3
|7
|34 - 22
|42
|4.
|23
|10
|7
|6
|31 - 24
|37
|5.
|23
|10
|4
|9
|42 - 37
|34
|6.
|23
|9
|7
|7
|28 - 32
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|10
|7
|6
|40 - 31
|37
|2.
|23
|9
|8
|6
|31 - 23
|35
|3.
|23
|6
|5
|12
|20 - 27
|23
|4.
|0:1
|24
|4
|6
|14
|19 - 46
|18
|5.
|1:0
|24
|3
|7
|14
|22 - 42
|16
|6.
|23
|0
|4
|19
|14 - 50
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|4.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|5.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
|6.
|11
|2
|5
|4
|15 - 23
|11
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|1:0
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|4.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|5.
|0:1
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|6.
|11
|0
|1
|10
|6 - 26
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 9
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6