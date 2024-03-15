  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Михаловце
1:0
Конец матча
Кошице
0'
1:0
7' Гол
Stanislav Danko
32' Красная карточка
Перрейра Криштиану
90' Желтая карточка
Matus Marcin
90'+3
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
15
Марьянович
Саша
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
9
Matus
Marcin
10
Жофчак
Игор
51
Stanislav
Danko
93
Ван
Кессел
Гино
29
Enzo
Arevalo
13
Перрейра
Криштиану
18
Шинделарж
Мартин
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
Михаловце
4-1-4-1
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Михаловце
Кошице

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.33
Ван Кессел Гино 4 0.17
Issa Adekunle 2 0.08
Stanislav Danko 1 0.04
Ниархос Иоаннис 1 0.04
Жофчак Игор 1 0.04
Марьянович Саша 1 0.04
Магда Даниэль 1 0.04
Lukas Simko 1 0.04
Daniel Pavuk 1 0.04
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Enzo Arevalo 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 7 (1) 0.29
Пачинда Эрик 2 0.08
Фашко Михал 1 0.04
Фабиш Лукаш 1 0.04
Галлович Давид 1 0.04
Лачны Милош 1 0.04
Грессак Лукас 1 0.04
Кесе Кристи 1 0.04
Петрак Бернард 1 0.04
Анаане Тиджани 1 0.04
Marcel Vasil 1 0.04
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Zyen Jones 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 5 0
Issa Adekunle 4 0
Lukas Simko 4 0
Жофчак Игор 3 0
Matus Marcin 3 0
Stanislav Danko 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Магда Даниэль 2 0
Вашко Филип 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Перрейра Криштиану 2 1
Галлович Давид 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Хочко Дени 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Oбуне Жереми Суссанго 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Михаловце
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Кошице
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
9
Михаловце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Кошице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

4
7
Михаловце
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Кошице
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

19
27
14 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
21%
9
33%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
6
32%
4
15%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
14%
3
18%
1-15
7
32%
4
24%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
5
23%
2
12%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 12
2
9%
5
24%
1-15
3
13%
4
19%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
4
19%
61-75
5
22%
5
24%
76-90

Пропущено

41
44
26 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
7
17%
12
27%
1-15
11
27%
7
16%
16-30
8
20%
5
11%
31-45
2
5%
6
14%
46-60
4
10%
7
16%
61-75
9
22%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1
Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1
Кошице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0
Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0

Результаты матчей

Михаловце
Кошице

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
13 раз 54%
2
6 раз 25%
1
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
11
13
4
20
1.5
7
17
2
22
2.5
1
23
1
23
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 23 13 5 5 43 - 32 44
3.
Спартак Трнава
 23 13 3 7 34 - 22 42
4.
ДАК
 23 10 7 6 31 - 24 37
5.
Железярне Подбрезова
 23 10 4 9 42 - 37 34
6.
Ружомберок
 23 9 7 7 28 - 32 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 23 10 7 6 40 - 31 37
2.
Тренчин
 23 9 8 6 31 - 23 35
3.
Скалица
 23 6 5 12 20 - 27 23
4.
Кошице
 24 4 6 14 19 - 46 18
5.
Михаловце
 24 3 7 14 22 - 42 16
6.
Злате Моравце
 23 0 4 19 14 - 50 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
5.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
6.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 21 - 16 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 6 2 3 19 - 10 20
2.
Скалица
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 11 3 5 3 15 - 17 14
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 12 4 4 4 11 - 13 16
5.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13
6.
Ружомберок
 11 2 5 4 15 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
4.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
5.
Кошице
 12 1 2 9 10 - 27 5
6.
Злате Моравце
 11 0 1 10 6 - 26 1

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 9
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
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      Г О О О О Л - Stanislav Danko бьет в цель!
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