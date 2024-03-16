Тур: 2. Стадион: На Сихоти.
0'
0:1
13' ГолМатеёв Роберт
22' Желтая карточкаКмет Матуш
0:2
31' ГолMartin Cernek
1:2
39' ГолГайдош Артур
41' Желтая карточкаСобчик Алекс
1:3
45' Гол в свои воротаКукучка Михал
46' Желтая карточкаГайдош Артур
48' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
56' Желтая карточкаЮнас Мартин
61' Желтая карточкаMario Holly
64' Желтая карточкаDaniel Smekal
84' Желтая карточкаSamuel Kozlovsky
Ход матча
13'
0:1
22'
31'
0:2
39'
1:2
41'
45'
1:3
46'
48'
56'
61'
64'
84'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
18
Джуд
Сандей
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Martin Masik
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Тренчин
Скалица
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.38
0.6
Среднее время на гол
37
150
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2
0.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
130
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.25
|Eynel Soares
|5
|0.21
|Гонг Хилари
|4
|0.17
|Rahim Ibrahim
|4
|0.17
|Гайдош Артур
|3
|0.13
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.08
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.17
|Матеёв Роберт
|3
|0.13
|Гаша Роман
|2
|0.08
|Моронг Адам
|2
|0.08
|Подгорин Оливер
|2
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.04
|Adam Krcik
|1
|0.04
|Martin Nagy II
|1
|0.04
|Denis Baumgartner
|1
|0.04
|Martin Cernek
|1
|0.04
|Davi Alves
|1
|0.04
|Власко Ян
|1 (1)
|0.04
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Daniel Smekal
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Скалица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Скалица
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
6
9
Тренчин
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Скалица
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
48% (11)
43% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
3
18%
5
50%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
3
12%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
4
16%
5
25%
46-60
7
28%
4
20%
61-75
2
8%
3
15%
76-90
Пропущено
29
27
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
7%
4
15%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
8
28%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1
Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0
Результаты матчей
Тренчин
Скалица
Точный счет
4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
56
39
38
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
65
57
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
149
1013
419
419
221
320
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|23
|13
|5
|5
|43 - 32
|44
|3.
|23
|13
|3
|7
|34 - 22
|42
|4.
|23
|10
|7
|6
|31 - 24
|37
|5.
|2:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 32
|37
|6.
|0:2
|24
|10
|4
|10
|42 - 39
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|10
|8
|6
|40 - 31
|38
|2.
|1:3
|24
|9
|8
|7
|32 - 26
|35
|3.
|3:1
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|4.
|24
|4
|6
|14
|19 - 46
|18
|5.
|24
|3
|7
|14
|22 - 42
|16
|6.
|0:0
|24
|0
|5
|19
|14 - 50
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|0:2
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|3:1
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 17
|15
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|0:0
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|4.
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|5.
|2:0
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|0:2
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|1:3
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|3:1
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|5.
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|6.
|0:0
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6