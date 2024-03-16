  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Тренчин
1:3
Второй тайм: 87'
Скалица
0'
0:1
13' Гол
Матеёв Роберт
22' Желтая карточка
Кмет Матуш
0:2
31' Гол
Martin Cernek
1:2
39' Гол
Гайдош Артур
41' Желтая карточка
Собчик Алекс
1:3
45' Гол в свои ворота
Кукучка Михал
46' Желтая карточка
Гайдош Артур
48' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
56' Желтая карточка
Юнас Мартин
61' Желтая карточка
Mario Holly
64' Желтая карточка
Daniel Smekal
84' Желтая карточка
Samuel Kozlovsky
99
Кукучка
Михал
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
18
Джуд
Сандей
29
Купусович
Негош
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
Тренчин
4-1-4-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Скалица

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
3:1
С
2:0
К
2:0
К
4:0
К
2:1
С
2:1
С
1:2
С
3:0
Р
4:1

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.38
0.6

Среднее время на гол

37
150

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2
0.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
130

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.25
Eynel Soares 5 0.21
Гонг Хилари 4 0.17
Rahim Ibrahim 4 0.17
Гайдош Артур 3 0.13
Samuel Kozlovsky 2 0.08
Кмет Матуш 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.17
Матеёв Роберт 3 0.13
Гаша Роман 2 0.08
Моронг Адам 2 0.08
Подгорин Оливер 2 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.04
Adam Krcik 1 0.04
Martin Nagy II 1 0.04
Denis Baumgartner 1 0.04
Martin Cernek 1 0.04
Davi Alves 1 0.04
Власко Ян 1 (1) 0.04
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Daniel Smekal 4 0
Mario Holly 4 0
Martin Masik 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Собчик Алекс 2 0
Юнас Мартин 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Тренчин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Скалица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Скалица
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

6
9
Тренчин
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Скалица
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
48% (11)
43% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
3
18%
5
50%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
3
12%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
4
16%
5
25%
46-60
7
28%
4
20%
61-75
2
8%
3
15%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
7%
4
15%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
8
28%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1
Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0

Результаты матчей

Тренчин
Скалица

Точный счет

4:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
3
9
3
8
2.5
1
11
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
5
5
7
1.5
1
10
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
4
19
4
19
2.5
2
21
3
20
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 23 13 5 5 43 - 32 44
3.
Спартак Трнава
 23 13 3 7 34 - 22 42
4.
ДАК
 23 10 7 6 31 - 24 37
5.
Ружомберок
 2:0 24 10 7 7 30 - 32 37
6.
Железярне Подбрезова
 0:2 24 10 4 10 42 - 39 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 24 10 8 6 40 - 31 38
2.
Тренчин
 1:3 24 9 8 7 32 - 26 35
3.
Скалица
 3:1 24 7 5 12 23 - 28 26
4.
Кошице
 24 4 6 14 19 - 46 18
5.
Михаловце
 24 3 7 14 22 - 42 16
6.
Злате Моравце
 0:0 24 0 5 19 14 - 50 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 2:0 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
5.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
6.
Железярне Подбрезова
 0:2 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:3 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 3:1 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 12 3 6 3 15 - 17 15
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 0:0 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 12 4 4 4 11 - 13 16
5.
Ружомберок
 2:0 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 0:2 12 4 1 7 21 - 21 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 1:3 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Скалица
 3:1 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
5.
Кошице
 12 1 2 9 10 - 27 5
6.
Злате Моравце
 0:0 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • 61'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Mario Holly получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Юнас Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Эмека Чинонсо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Гайдош Артур получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Рахим Ибрахим уходит с поля. Эмека Чинонсо выходит вместо него
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    • 46'
      Гонг Хилари уходит с поля. Эмма Учегбу выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Тренчин
    Ничья
    Скалица
    9.42
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    7.55
    7.25
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    Где смотреть матч Тренчин 1:3 Скалица онлайн

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    Скалица
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