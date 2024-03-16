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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:2
Второй тайм: 88'
Ружомберок
0'
0:1
61' Гол
Гладик Ян
64' Желтая карточка
Фрюхвальд Томаш
0:2
67' Гол
Бодя Мартин
69' Желтая карточка
Rene Paraj

Ход матча

46'
Martin Talakov
Christophe Kabongo
 
46'
Mark Assinor
Галчик Роланд
 
46'
 
Лавринчик Самуэль
Мудры Тимотей
46'
 
Гладик Ян
Герец Штефан
58'
 
Бодя Мартин
Шефчик Самуэль
61'
0:1
Гладик Ян
64'
 
Фрюхвальд Томаш
67'
0:2
Бодя Мартин
(Гладик Ян)
68'
Andy Masaryk
Sanusi Ridwan
 
68'
Simon Fasko
Vincent Chyla
 
69'
Мрва Марио
Filip Mielke
 
69'
Rene Paraj
 
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Железярне Подбрезова
Ничья
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Все Коэффициенты
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
27
Sanusi
Ridwan
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
7
Галчик
Роланд
77
Christophe
Kabongo
15
Rene
Paraj
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
28
Селески
Александер
6
Мудры
Тимотей
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
10
Шефчик
Самуэль
15
Герец
Штефан
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
Ружомберок
3-4-2-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Ружомберок

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
5:0
SLE
0:3
С
0:2
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 6 (1) 0.25
Mark Assinor 6 0.25
Благут Патрик 6 0.25
Галчик Роланд 5 (1) 0.21
Sanusi Ridwan 5 0.21
Marek Kristian Bartos 4 0.17
Christophe Kabongo 3 0.13
Rene Paraj 2 0.08
Кузма Марек 2 0.08
Lekan Okunola 2 0.08
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.21
Хриен Мартин 4 0.17
Лавринчик Самуэль 4 0.17
Шефчик Самуэль 3 0.13
Герец Штефан 3 0.13
Домонкос Кристоф 3 0.13
Гладик Ян 2 0.08
Тучны Адам 1 0.04
Селески Александер 1 0.04
Мудры Тимотей 1 0.04
Бобчек Томаш 1 0.04
Малы Матуш 1 0.04
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 7 0
Rene Paraj 6 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Мрва Марио 2 2
Sanusi Ridwan 4 0
Mark Assinor 3 0
Бакаля Микулаш 2 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хриен Мартин 6 0
Жигмунд Марек 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Мудры Тимотей 3 0
Фрюхвальд Томаш 3 0
Масло Ян 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Малы Матуш 2 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Хобот Марьян 1 0
Тучны Адам 1 0
Бодя Мартин 1 0
Селески Александер 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ружомберок
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
11
Железярне Подбрезова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ружомберок
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

13
12
Железярне Подбрезова
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Ружомберок
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
17% (4)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
3
23%
9
39%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
5%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
10
45%
1
8%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Забито

46
28
20 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
11%
3
11%
1-15
6
13%
6
21%
16-30
9
20%
3
11%
31-45
7
15%
8
29%
46-60
5
11%
4
14%
61-75
14
30%
4
14%
76-90

Пропущено

33
32
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
6%
3
9%
1-15
7
21%
5
16%
16-30
9
27%
11
34%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
5
15%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4
Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Ружомберок

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
5
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
4
8
2
9
2.5
2
9
3.5
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
5
1.5
4
7
2
10
2.5
1
10
2
10
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
13
10
1.5
8
15
4
19
2.5
1
22
4
19
3.5
1
22
3
20
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 23 13 5 5 43 - 32 44
3.
Спартак Трнава
 23 13 3 7 34 - 22 42
4.
ДАК
 23 10 7 6 31 - 24 37
5.
Ружомберок
 2:0 24 10 7 7 30 - 32 37
6.
Железярне Подбрезова
 0:2 24 10 4 10 42 - 39 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 24 10 8 6 40 - 31 38
2.
Тренчин
 1:3 24 9 8 7 32 - 26 35
3.
Скалица
 3:1 24 7 5 12 23 - 28 26
4.
Кошице
 24 4 6 14 19 - 46 18
5.
Михаловце
 24 3 7 14 22 - 42 16
6.
Злате Моравце
 0:0 24 0 5 19 14 - 50 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 2:0 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
5.
ДАК
 11 6 3 2 20 - 11 21
6.
Железярне Подбрезова
 0:2 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:3 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 3:1 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 12 3 6 3 15 - 17 15
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 0:0 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 11 4 4 3 13 - 11 16
4.
ДАК
 12 4 4 4 11 - 13 16
5.
Ружомберок
 2:0 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 0:2 12 4 1 7 21 - 21 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 1:3 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Скалица
 3:1 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
5.
Кошице
 12 1 2 9 10 - 27 5
6.
Злате Моравце
 0:0 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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