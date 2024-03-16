Тур: 2. Стадион: ZELPO Arena.
0:2
Конец матча
0'
0:1
61' ГолГладик Ян
64' Желтая карточкаФрюхвальд Томаш
0:2
66' ГолБодя Мартин
69' Желтая карточкаRene Paraj
90' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
90'+5
Ход матча
61'
0:1
64'
66'
0:2
69'
90'
41
Ivan
Rehak
15
Rene
Paraj
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajНападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
-
-
-
25 Simon Fasko
-
30 Andy Masaryk
-
90 Mark Assinor
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Ружомберок
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.71
Среднее время на гол
64
126
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.3
Среднее время на гол
42
69
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.25
|Mark Assinor
|6
|0.25
|Благут Патрик
|6
|0.25
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.21
|Sanusi Ridwan
|5
|0.21
|Marek Kristian Bartos
|4
|0.17
|Christophe Kabongo
|3
|0.13
|Rene Paraj
|2
|0.08
|Кузма Марек
|2
|0.08
|Lekan Okunola
|2
|0.08
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.04
|Бакаля Микулаш
|1
|0.04
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.21
|Хриен Мартин
|4
|0.17
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.17
|Шефчик Самуэль
|3
|0.13
|Герец Штефан
|3
|0.13
|Домонкос Кристоф
|3
|0.13
|Гладик Ян
|2
|0.08
|Тучны Адам
|1
|0.04
|Селески Александер
|1
|0.04
|Мудры Тимотей
|1
|0.04
|Бобчек Томаш
|1
|0.04
|Малы Матуш
|1
|0.04
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|7
|0
|Rene Paraj
|6
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Мрва Марио
|2
|2
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хриен Мартин
|6
|0
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Фрюхвальд Томаш
|3
|0
|Масло Ян
|2
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Малы Матуш
|2
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ружомберок
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
11
Железярне Подбрезова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ружомберок
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
13
12
Железярне Подбрезова
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Ружомберок
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
21
23
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
9
39%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
2
13%
2
9%
76-90
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
10
45%
1
8%
76-90
Пропущено
20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90
Забито
46
30
20 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
11%
3
10%
1-15
6
13%
6
20%
16-30
9
20%
3
10%
31-45
7
15%
8
27%
46-60
5
11%
6
20%
61-75
14
30%
4
13%
76-90
Пропущено
35
32
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
2
6%
3
9%
1-15
7
20%
5
16%
16-30
9
26%
11
34%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
7
20%
6
19%
61-75
5
14%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4
Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Ружомберок
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
5
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
210
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
57
210
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1311
915
420
123
420
123
321
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|43 - 32
|45
|3.
|23
|13
|3
|7
|34 - 22
|42
|4.
|0:0
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|24
|10
|7
|7
|30 - 32
|37
|6.
|24
|10
|4
|10
|42 - 39
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|10
|8
|6
|40 - 31
|38
|2.
|24
|9
|8
|7
|32 - 26
|35
|3.
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|4.
|24
|4
|6
|14
|19 - 46
|18
|5.
|24
|3
|7
|14
|22 - 42
|16
|6.
|24
|0
|5
|19
|14 - 50
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|0:0
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|12
|3
|6
|3
|15 - 17
|15
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|4.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|5.
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6