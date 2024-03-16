  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:2
Конец матча
Ружомберок
0'
0:1
61' Гол
Гладик Ян
64' Желтая карточка
Фрюхвальд Томаш
0:2
66' Гол
Бодя Мартин
69' Желтая карточка
Rene Paraj
90' Желтая карточка
Домонкос Кристоф
90'+5
41
Ivan
Rehak
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
27
Sanusi
Ridwan
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
7
Галчик
Роланд
77
Christophe
Kabongo
15
Rene
Paraj
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
28
Селески
Александер
6
Мудры
Тимотей
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
10
Шефчик
Самуэль
15
Герец
Штефан
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
Ружомберок
3-4-2-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Ружомберок

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
5:0
SLE
0:3
С
0:2
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 6 (1) 0.25
Mark Assinor 6 0.25
Благут Патрик 6 0.25
Галчик Роланд 5 (1) 0.21
Sanusi Ridwan 5 0.21
Marek Kristian Bartos 4 0.17
Christophe Kabongo 3 0.13
Rene Paraj 2 0.08
Кузма Марек 2 0.08
Lekan Okunola 2 0.08
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.21
Хриен Мартин 4 0.17
Лавринчик Самуэль 4 0.17
Шефчик Самуэль 3 0.13
Герец Штефан 3 0.13
Домонкос Кристоф 3 0.13
Гладик Ян 2 0.08
Тучны Адам 1 0.04
Селески Александер 1 0.04
Мудры Тимотей 1 0.04
Бобчек Томаш 1 0.04
Малы Матуш 1 0.04
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 7 0
Rene Paraj 6 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Мрва Марио 2 2
Sanusi Ridwan 4 0
Mark Assinor 3 0
Бакаля Микулаш 2 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хриен Мартин 6 0
Жигмунд Марек 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Мудры Тимотей 3 0
Фрюхвальд Томаш 3 0
Масло Ян 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Малы Матуш 2 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Домонкос Кристоф 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Хобот Марьян 1 0
Тучны Адам 1 0
Бодя Мартин 1 0
Селески Александер 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ружомберок
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
11
Железярне Подбрезова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ружомберок
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

13
12
Железярне Подбрезова
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Ружомберок
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

21
23

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
9
39%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
5%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
10
45%
1
8%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
11%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
6
30%
2
22%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Забито

46
30
20 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
11%
3
10%
1-15
6
13%
6
20%
16-30
9
20%
3
10%
31-45
7
15%
8
27%
46-60
5
11%
6
20%
61-75
14
30%
4
13%
76-90

Пропущено

35
32
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
2
6%
3
9%
1-15
7
20%
5
16%
16-30
9
26%
11
34%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
7
20%
6
19%
61-75
5
14%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4
Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Ружомберок

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
0
6 раз 25%
1
5 раз 21%
5
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
13
11
1.5
9
15
4
20
2.5
1
23
4
20
3.5
1
23
3
21
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 0:0 24 13 6 5 43 - 32 45
3.
Спартак Трнава
 23 13 3 7 34 - 22 42
4.
ДАК
 0:0 24 10 8 6 31 - 24 38
5.
Ружомберок
 24 10 7 7 30 - 32 37
6.
Железярне Подбрезова
 24 10 4 10 42 - 39 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 24 10 8 6 40 - 31 38
2.
Тренчин
 24 9 8 7 32 - 26 35
3.
Скалица
 24 7 5 12 23 - 28 26
4.
Кошице
 24 4 6 14 19 - 46 18
5.
Михаловце
 24 3 7 14 22 - 42 16
6.
Злате Моравце
 24 0 5 19 14 - 50 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 0:0 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
5.
ДАК
 0:0 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 6 3 15 - 17 15
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 0:0 12 4 5 3 13 - 11 17
4.
ДАК
 0:0 12 4 4 4 11 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
5.
Кошице
 12 1 2 9 10 - 27 5
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Christophe Kabongo уходит с поля. Martin Talakov выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:2 Ружомберок онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный