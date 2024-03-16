  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
ДАК
2:1
Конец матча
Жилина
0'
41' Желтая карточка
Коне Мусса
1:0
53' Гол
Брунетти Матеус
1:1
63' Гол
Минарик Ян
64' Желтая карточка
Беланик Самуэль
70' Желтая карточка
Димун Милан
76' Желтая карточка
2:1
76' Гол
Труса Матей
90' Желтая карточка
Хиско Муньос
90'+9
41
Попович
Александар
8
Димун
Милан
33
Качараба
Тарас
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
46
Труса
Матей
16
Брунетти
Матеус
24
Герц
Кристиан
27
Milan
Vitalis
28
Коне
Мусса
II
18
Мендес
Алехандро
30
Белько
Любомир
18
Стойчевски
Андрей
23
Минарик
Ян
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
16
Илько
Патрик
ДАК
4-4-2
Жилина
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
5:1
СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.39

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.1

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

68
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.25
Труса Матей 4 0.17
Fernand Goure 3 0.13
Рамадан Аммар 3 0.13
Гаврич Желько 3 0.13
Чермак Алеш 2 0.08
Крстович Никола 2 0.08
Брунетти Матеус 2 0.08
Bartol Barisic 2 0.08
Качер Мирослав 1 0.04
Mark Csinger 1 0.04
Milan Vitalis 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Грушковски Конрад 1 0.04
Zoran Zahradnik 1 0.04
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Коне Мусса II 0 0
Пинту Алекс 0 0
Юргенс Оливер 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.38
Henry Addo 5 0.21
Зауэр Марио 4 0.17
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.17
Минарик Ян 4 0.17
Antoin Essomba 3 0.13
Илько Патрик 2 0.08
Samuel Gidi 2 0.08
Eric Bille 2 0.08
Руснак Матуш 1 0.04
Копас Адам 1 0.04
Капралик Адриан 1 0.04
Яворчек Доминик 1 0.04
Немчик Томаш 1 0.04
Стойчевски Андрей 1 0.04
Лейтнер Патрик 1 0.04
Xavier Adang 1 0.04
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Datko 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 6 0
Димун Милан 5 0
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Андзуана Иоан 3 0
Герц Кристиан 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Milan Vitalis 2 0
Bartol Barisic 0 1
Хиско Муньос 1 0
Чермак Алеш 1 0
Коне Мусса II 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

ДАК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Жилина
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
5
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Жилина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
29
ДАК
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Жилина
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

12
34

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
6
27%
3
21%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
3
14%
1
7%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
5
42%
4
31%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
4
13%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
4
31%
8
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
6
20%
61-75
3
23%
8
27%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Забито

35
44
17 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
3
9%
6
14%
1-15
6
17%
8
18%
16-30
8
23%
9
20%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
6
17%
9
20%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
2
9%
5
15%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
6
26%
6
18%
61-75
7
30%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1
Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1

Результаты матчей

ДАК
Жилина

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ДАК
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
4
8
2.5
6
6
1
11
3.5
3
9
1
11
4.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
20
4
9
15
1.5
11
13
5
19
2.5
7
17
1
23
3.5
3
21
1
23
4.5
3
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 23 19 3 1 58 - 16 60
2.
Жилина
 24 13 5 6 44 - 34 44
3.
Спартак Трнава
 23 13 3 7 34 - 22 42
4.
ДАК
 24 11 7 6 33 - 25 40
5.
Ружомберок
 24 10 7 7 30 - 32 37
6.
Железярне Подбрезова
 24 10 4 10 42 - 39 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 24 10 8 6 40 - 31 38
2.
Тренчин
 24 9 8 7 32 - 26 35
3.
Скалица
 24 7 5 12 23 - 28 26
4.
Кошице
 24 4 6 14 19 - 46 18
5.
Михаловце
 24 3 7 14 22 - 42 16
6.
Злате Моравце
 24 0 5 19 14 - 50 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 29 - 9 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Ружомберок
 12 7 2 3 13 - 9 23
5.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 12 5 3 4 12 - 10 18
3.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 6 3 15 - 17 15
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 12 0 3 9 8 - 24 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 11 6 2 3 15 - 12 20
3.
Жилина
 12 4 4 4 14 - 13 16
4.
ДАК
 12 4 4 4 11 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 12 3 6 3 12 - 13 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Михаловце
 12 1 3 8 11 - 22 6
5.
Кошице
 12 1 2 9 10 - 27 5
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Г О О О О Л - Минарик Ян бьет в цель!
    • 59'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Труса Матей сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Брунетти Матеус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 2:1 Жилина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный