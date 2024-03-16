Тур: 2. Стадион: MOL Arena.
0'
41' Желтая карточкаКоне Мусса
1:0
53' ГолБрунетти Матеус
1:1
63' ГолМинарик Ян
64' Желтая карточкаБеланик Самуэль
70' Желтая карточкаДимун Милан
2:1
76' ГолТруса Матей
90' Желтая карточкаХиско Муньос
90'+9
Ход матча
41'
53'
1:0
63'
1:1
64'
70'
76'
76'
2:1
90'
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
-
46 Труса МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Коне МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
ДАК
Жилина
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.39
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.1
Среднее время на гол
46
81
Всего голов
68
47
Голов в среднем за матч
1.79
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.25
|Труса Матей
|4
|0.17
|Fernand Goure
|3
|0.13
|Рамадан Аммар
|3
|0.13
|Гаврич Желько
|3
|0.13
|Чермак Алеш
|2
|0.08
|Крстович Никола
|2
|0.08
|Брунетти Матеус
|2
|0.08
|Bartol Barisic
|2
|0.08
|Качер Мирослав
|1
|0.04
|Mark Csinger
|1
|0.04
|Milan Vitalis
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Грушковски Конрад
|1
|0.04
|Zoran Zahradnik
|1
|0.04
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Коне Мусса II
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.38
|Henry Addo
|5
|0.21
|Зауэр Марио
|4
|0.17
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.17
|Минарик Ян
|4
|0.17
|Antoin Essomba
|3
|0.13
|Илько Патрик
|2
|0.08
|Samuel Gidi
|2
|0.08
|Eric Bille
|2
|0.08
|Руснак Матуш
|1
|0.04
|Копас Адам
|1
|0.04
|Капралик Адриан
|1
|0.04
|Яворчек Доминик
|1
|0.04
|Немчик Томаш
|1
|0.04
|Стойчевски Андрей
|1
|0.04
|Лейтнер Патрик
|1
|0.04
|Xavier Adang
|1
|0.04
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|6
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Андзуана Иоан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Хиско Муньос
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Жилина
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
5
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Жилина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
29
ДАК
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Жилина
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
12
34
Голы по времени матча
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
9%
2
14%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
6
27%
3
21%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
3
14%
1
7%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
5
42%
4
31%
76-90
Забито
13
30
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
4
13%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
4
31%
8
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
6
20%
61-75
3
23%
8
27%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Забито
35
44
17 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
3
9%
6
14%
1-15
6
17%
8
18%
16-30
8
23%
9
20%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
6
17%
9
20%
61-75
6
17%
9
20%
76-90
Пропущено
23
34
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
2
9%
5
15%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
6
26%
6
18%
61-75
7
30%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1
Жилина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1
Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1
Результаты матчей
ДАК
Жилина
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ДАК
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
75
48
66
111
39
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
204
915
1113
519
717
123
321
123
321
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|24
|13
|5
|6
|44 - 34
|44
|3.
|23
|13
|3
|7
|34 - 22
|42
|4.
|24
|11
|7
|6
|33 - 25
|40
|5.
|24
|10
|7
|7
|30 - 32
|37
|6.
|24
|10
|4
|10
|42 - 39
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|10
|8
|6
|40 - 31
|38
|2.
|24
|9
|8
|7
|32 - 26
|35
|3.
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|4.
|24
|4
|6
|14
|19 - 46
|18
|5.
|24
|3
|7
|14
|22 - 42
|16
|6.
|24
|0
|5
|19
|14 - 50
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|5.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|12
|3
|6
|3
|15 - 17
|15
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|4.
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|5.
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6