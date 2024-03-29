Тур: 3. Стадион: Ружомберок.
1:1
Конец матча
0'
0:1
38' ПенальтиКоне Мусса
1:1
60' ГолТучны Адам
68' Желтая карточкаХаратин Игорь
69' Желтая карточкаХиско Муньос
69' Желтая карточкаOndrej Smetana
70' Желтая карточкаЖигмунд Марек
77' Желтая карточкаМойжиш Александр
84' Желтая карточкаБрунетти Матеус
85' Красная карточкаТучны Адам
85' Желтая карточкаСелески Александер
86' Желтая карточкаГерец Штефан
90'+7
Ход матча
38'
0:1
60'
1:1
68'
69'
69'
70'
77'
84'
85'
86'
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
18
Бодя
Мартин
21
Mark
Csinger
23
Реджич
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
5 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Ружомберок
ДАК
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
38 матчей
34.2%
39.5%
26.3%
13 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
50
38
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.2
|Хриен Мартин
|4
|0.16
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.16
|Шефчик Самуэль
|3
|0.12
|Герец Штефан
|3
|0.12
|Домонкос Кристоф
|3
|0.12
|Гладик Ян
|2
|0.08
|Тучны Адам
|2
|0.08
|Селески Александер
|1
|0.04
|Мудры Тимотей
|1
|0.04
|Бобчек Томаш
|1
|0.04
|Малы Матуш
|1
|0.04
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.24
|Труса Матей
|4
|0.16
|Fernand Goure
|3
|0.12
|Рамадан Аммар
|3
|0.12
|Гаврич Желько
|3
|0.12
|Чермак Алеш
|2
|0.08
|Крстович Никола
|2
|0.08
|Брунетти Матеус
|2
|0.08
|Bartol Barisic
|2
|0.08
|Качер Мирослав
|1
|0.04
|Mark Csinger
|1
|0.04
|Milan Vitalis
|1
|0.04
|Коне Мусса II
|1 (1)
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Грушковски Конрад
|1
|0.04
|Zoran Zahradnik
|1
|0.04
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|7
|0
|Хриен Мартин
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Герец Штефан
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Фрюхвальд Томаш
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Малы Матуш
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|6
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Андзуана Иоан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ДАК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Ружомберок
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
14
21
Ружомберок
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
ДАК
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
5
29%
29%
6
27%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
23
12
15 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
9
39%
0
0%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
2
9%
5
42%
76-90
Забито
31
36
12 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
3
10%
3
8%
1-15
6
19%
6
17%
16-30
3
10%
9
25%
31-45
9
29%
29%
6
17%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
4
13%
6
17%
76-90
Пропущено
33
24
20 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
3
9%
2
8%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
12
36%
2
8%
31-45
4
12%
4
17%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
3
9%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1
Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2
Результаты матчей
Ружомберок
ДАК
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
57
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
187
916
916
124
520
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|19
|3
|2
|58 - 18
|60
|2.
|24
|14
|3
|7
|36 - 22
|45
|3.
|24
|13
|5
|6
|44 - 34
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|24
|10
|4
|10
|42 - 39
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|10
|8
|6
|40 - 31
|38
|2.
|24
|9
|8
|7
|32 - 26
|35
|3.
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|4.
|24
|4
|6
|14
|19 - 46
|18
|5.
|24
|3
|7
|14
|22 - 42
|16
|6.
|24
|0
|5
|19
|14 - 50
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|29 - 11
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|5.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|12
|3
|6
|3
|15 - 17
|15
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|5.
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6