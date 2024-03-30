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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Скалица
0:0
Второй тайм: 82'
Михаловце
0'
26' Желтая карточка
Franck Bahi
32' Желтая карточка
Жофчак Игор
74' Желтая карточка
Issa Adekunle
76' Желтая карточка
Tornike Dzotsenidze

Ход матча

26'
 
Franck Bahi
32'
 
Жофчак Игор
60'
Гази Адам
Матеёв Роберт
 
60'
Гаша Роман
Собчик Алекс
 
72'
 
Вашко Филип
Жофчак Игор
72'
 
Яношик Лукаш
Enzo Arevalo
72'
 
Issa Adekunle
Ван Кессел Гино
74'
 
Issa Adekunle
76'
 
Tornike Dzotsenidze
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Скалица
Ничья
Михаловце
4.80
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Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
4
Градецки
Матей
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
93
Ван
Кессел
Гино
51
Stanislav
Danko
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
Скалица
4-2-3-1
Михаловце
4-1-4-1

История личных встреч

Скалица
Михаловце

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
0.83

Среднее время на гол

40
108

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.16
Матеёв Роберт 3 0.12
Гаша Роман 2 0.08
Моронг Адам 2 0.08
Подгорин Оливер 2 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.04
Adam Krcik 1 0.04
Martin Nagy II 1 0.04
Denis Baumgartner 1 0.04
Martin Cernek 1 0.04
Davi Alves 1 0.04
Власко Ян 1 (1) 0.04
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.32
Ван Кессел Гино 4 0.16
Issa Adekunle 2 0.08
Stanislav Danko 1 0.04
Ниархос Иоаннис 1 0.04
Жофчак Игор 1 0.04
Марьянович Саша 1 0.04
Магда Даниэль 1 0.04
Lukas Simko 1 0.04
Daniel Pavuk 1 0.04
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Martin Masik 5 0
Власко Ян 3 1
Daniel Smekal 4 0
Mario Holly 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Собчик Алекс 2 0
Юнас Мартин 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Градецки Матей 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Davi Alves 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Matus Marcin 3 0
Stanislav Danko 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Магда Даниэль 2 0
Вашко Филип 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0

Результаты матчей

Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Михаловце
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
9
Скалица
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Михаловце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

4
7
Скалица
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
50% (12)
8% (2)
Михаловце
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

10
22
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
7
32%
16-30
5
50%
2
9%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Пропущено

29
41
17 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 19
4
14%
7
17%
1-15
6
21%
11
27%
16-30
7
24%
8
20%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
4
14%
4
10%
61-75
4
14%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0
Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0
Михаловце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1
Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1

Результаты матчей

Скалица
Михаловце

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Скалица
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
2
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
15
9
5
19
1.5
4
20
3
21
2.5
2
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 24 19 3 2 58 - 18 60
2.
Спартак Трнава
 24 14 3 7 36 - 22 45
3.
Жилина
 24 13 5 6 44 - 34 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 24 10 4 10 42 - 39 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3:1 25 11 8 6 43 - 32 41
2.
Тренчин
 1:3 25 9 8 8 33 - 29 35
3.
Скалица
 0:0 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 1:1 25 4 7 14 20 - 47 19
5.
Михаловце
 0:0 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 1:1 25 0 6 19 15 - 51 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 9 2 1 29 - 11 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
5.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:3 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 0:0 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3:1 13 4 6 3 18 - 18 18
4.
Кошице
 1:1 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 0:0 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 1:1 13 0 4 9 9 - 25 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 12 4 4 4 14 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3:1 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 1:3 13 3 6 4 13 - 16 15
3.
Скалица
 0:0 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Михаловце
 0:0 13 1 4 8 11 - 22 7
5.
Кошице
 1:1 13 1 3 9 11 - 28 6
6.
Злате Моравце
 1:1 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 10 (3)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Жофчак Игор получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Франк Бахи получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Михаловце
4.80
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3.35
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5.30
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Скалица
Михаловце
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