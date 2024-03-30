  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Скалица
0:0
Конец матча
Михаловце
0'
26' Желтая карточка
Franck Bahi
32' Желтая карточка
Жофчак Игор
74' Желтая карточка
Issa Adekunle
75' Желтая карточка
Tornike Dzotsenidze
90'+4
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
4
Градецки
Матей
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
93
Ван
Кессел
Гино
51
Stanislav
Danko
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
Скалица
4-2-3-1
Михаловце
4-1-4-1

История личных встреч

Скалица
Михаловце

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
0.83

Среднее время на гол

40
108

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 4 0.16
Матеёв Роберт 3 0.12
Гаша Роман 2 0.08
Моронг Адам 2 0.08
Подгорин Оливер 2 0.08
Яо Янн Майкл 1 0.04
Adam Krcik 1 0.04
Martin Nagy II 1 0.04
Denis Baumgartner 1 0.04
Martin Cernek 1 0.04
Davi Alves 1 0.04
Власко Ян 1 (1) 0.04
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Mario Holly 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.32
Ван Кессел Гино 4 0.16
Issa Adekunle 2 0.08
Stanislav Danko 1 0.04
Ниархос Иоаннис 1 0.04
Жофчак Игор 1 0.04
Марьянович Саша 1 0.04
Магда Даниэль 1 0.04
Lukas Simko 1 0.04
Daniel Pavuk 1 0.04
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Martin Masik 5 0
Власко Ян 3 1
Daniel Smekal 4 0
Mario Holly 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Собчик Алекс 2 0
Юнас Мартин 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Градецки Матей 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Davi Alves 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Matus Marcin 3 0
Stanislav Danko 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Магда Даниэль 2 0
Вашко Филип 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0

Результаты матчей

Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Михаловце
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
9
Скалица
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Михаловце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

4
7
Скалица
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
52% (13)
8% (2)
Михаловце
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

10
22
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
7
32%
16-30
5
50%
2
9%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Пропущено

29
41
17 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 19
4
14%
7
17%
1-15
6
21%
11
27%
16-30
7
24%
8
20%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
4
14%
4
10%
61-75
4
14%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0
Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0
Михаловце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1
Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1

Результаты матчей

Скалица
Михаловце

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Скалица
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
2
10
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
2
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
15
10
5
20
1.5
4
21
3
22
2.5
2
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 25 20 3 2 60 - 19 63
2.
Спартак Трнава
 24 14 3 7 36 - 22 45
3.
Жилина
 24 13 5 6 44 - 34 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 25 11 8 6 44 - 33 41
2.
Тренчин
 25 9 8 8 34 - 30 35
3.
Скалица
 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 25 5 6 14 21 - 47 21
5.
Михаловце
 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 25 0 5 20 15 - 52 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
5.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 12 4 4 4 14 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 13 3 6 4 14 - 17 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Жофчак Игор получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Франк Бахи получил желтую карточку от судьи
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