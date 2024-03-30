Тур: 3. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
26' Желтая карточкаFranck Bahi
32' Желтая карточкаЖофчак Игор
74' Желтая карточкаIssa Adekunle
75' Желтая карточкаTornike Dzotsenidze
90'+4
Ход матча
26'
32'
74'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
34
Собчик
Алекс
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
29
Enzo
Arevalo
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Томпсон МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
23 Samuel Ramos
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Скалица
Михаловце
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
0.83
Среднее время на гол
40
108
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.16
|Матеёв Роберт
|3
|0.12
|Гаша Роман
|2
|0.08
|Моронг Адам
|2
|0.08
|Подгорин Оливер
|2
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.04
|Adam Krcik
|1
|0.04
|Martin Nagy II
|1
|0.04
|Denis Baumgartner
|1
|0.04
|Martin Cernek
|1
|0.04
|Davi Alves
|1
|0.04
|Власко Ян
|1 (1)
|0.04
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|8 (2)
|0.32
|Ван Кессел Гино
|4
|0.16
|Issa Adekunle
|2
|0.08
|Stanislav Danko
|1
|0.04
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.04
|Жофчак Игор
|1
|0.04
|Марьянович Саша
|1
|0.04
|Магда Даниэль
|1
|0.04
|Lukas Simko
|1
|0.04
|Daniel Pavuk
|1
|0.04
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Martin Masik
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Daniel Smekal
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|6
|1
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Магда Даниэль
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Tornike Dzotsenidze
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Михаловце
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
9
Скалица
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Михаловце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
4
7
Скалица
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
52% (13)
8% (2)
Михаловце
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
10
22
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
7
32%
16-30
5
50%
2
9%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
2
11%
6
32%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Пропущено
29
41
17 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 19
4
14%
7
17%
1-15
6
21%
11
27%
16-30
7
24%
8
20%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
4
14%
4
10%
61-75
4
14%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0
Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0
Михаловце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1
Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1
Результаты матчей
Скалица
Михаловце
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Скалица
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
66
310
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1510
520
421
322
223
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|20
|3
|2
|60 - 19
|63
|2.
|24
|14
|3
|7
|36 - 22
|45
|3.
|24
|13
|5
|6
|44 - 34
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|11
|8
|6
|44 - 33
|41
|2.
|25
|9
|8
|8
|34 - 30
|35
|3.
|25
|7
|6
|12
|23 - 28
|27
|4.
|25
|5
|6
|14
|21 - 47
|21
|5.
|25
|3
|8
|14
|22 - 42
|17
|6.
|25
|0
|5
|20
|15 - 52
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|5.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6