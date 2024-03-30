Тур: 3. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
3:1
Второй тайм: 81'
0'
0:1
16' ГолГайдош Артур
38' Желтая карточкаВозинья Жозимар
1:1
39' ПенальтиРымаренко Мартин
2:1
45' ГолСлебодник Тибор
65' Желтая карточкаБондаренко Тарас
3:1
66' ГолДепетрис Давид
Ход матча
16'
0:1
38'
39'
1:1
45'
65'
66'
3:1
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
18
Джуд
Сандей
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянЗащитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.44
|Рымаренко Мартин
|10 (2)
|0.4
|Глинка Марек
|4
|0.16
|Enzo Arevalo
|4
|0.16
|Депетрис Давид
|3
|0.12
|Загуменски Тимотей
|2
|0.08
|Jakub Uhrincat
|2
|0.08
|Пишоя Марьян
|1
|0.04
|Lubomir Willweber
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Слебодник Тибор
|1
|0.04
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.24
|Eynel Soares
|5
|0.2
|Гонг Хилари
|4
|0.16
|Гайдош Артур
|4
|0.16
|Rahim Ibrahim
|4
|0.16
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.08
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|10
|1
|Lukas Migala
|7
|0
|Рихтарех Давид
|5
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Илья Столица
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
4
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
22
14
Дукла Банска-Бистрица
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Тренчин
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
29
18
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
27%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
5
29%
29%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Забито
38
27
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
7
18%
3
11%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
9
33%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
8
21%
7
26%
61-75
6
16%
2
7%
76-90
Пропущено
33
31
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
4
12%
3
10%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
18%
7
23%
31-45
9
27%
5
16%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
7
21%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
39
57
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
93
57
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
159
1212
1014
618
420
222
321
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|19
|3
|2
|58 - 18
|60
|2.
|24
|14
|3
|7
|36 - 22
|45
|3.
|24
|13
|5
|6
|44 - 34
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|24
|10
|4
|10
|42 - 39
|34
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|29 - 11
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|5.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
Группа вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|10 (3)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6