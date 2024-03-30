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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
3:1
Второй тайм: 81'
Тренчин
0'
0:1
16' Гол
Гайдош Артур
38' Желтая карточка
Возинья Жозимар
1:1
39' Пенальти
Рымаренко Мартин
2:1
45' Гол
Слебодник Тибор
65' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
3:1
66' Гол
Депетрис Давид
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
20
Веселовски
Доминик
11
Рымаренко
Мартин
9
Слебодник
Тибор
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
27
Бариш
Дамьян
25
Сковайса
Лукаш
85
Emma
Uchegbu
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
18
Джуд
Сандей
29
Купусович
Негош
Дукла Банска-Бистрица
3-4-1-2
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
К
2:0
КС
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.44
Рымаренко Мартин 10 (2) 0.4
Глинка Марек 4 0.16
Enzo Arevalo 4 0.16
Депетрис Давид 3 0.12
Загуменски Тимотей 2 0.08
Jakub Uhrincat 2 0.08
Пишоя Марьян 1 0.04
Lubomir Willweber 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Слебодник Тибор 1 0.04
Поважанец Якуб 0 0
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.24
Eynel Soares 5 0.2
Гонг Хилари 4 0.16
Гайдош Артур 4 0.16
Rahim Ibrahim 4 0.16
Samuel Kozlovsky 2 0.08
Кмет Матуш 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 10 1
Lukas Migala 7 0
Рихтарех Давид 5 0
Полиевка Роберт 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Илья Столица 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Бондаренко Тарас 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
4
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

22
14
Дукла Банска-Бистрица
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Тренчин
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

29
18

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
27%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
5
29%
29%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Забито

38
27
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
7
18%
3
11%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
9
33%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
8
21%
7
26%
61-75
6
16%
2
7%
76-90

Пропущено

33
31
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
4
12%
3
10%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
6
18%
7
23%
31-45
9
27%
5
16%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
7
21%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
9
3
1.5
5
7
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
15
9
12
12
1.5
10
14
6
18
2.5
4
20
2
22
3.5
3
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 24 19 3 2 58 - 18 60
2.
Спартак Трнава
 24 14 3 7 36 - 22 45
3.
Жилина
 24 13 5 6 44 - 34 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 24 10 4 10 42 - 39 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3:1 25 11 8 6 43 - 32 41
2.
Тренчин
 1:3 25 9 8 8 33 - 29 35
3.
Скалица
 0:0 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 1:1 25 4 7 14 20 - 47 19
5.
Михаловце
 0:0 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 1:1 25 0 6 19 15 - 51 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 9 2 1 29 - 11 29
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
5.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:3 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 0:0 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3:1 13 4 6 3 18 - 18 18
4.
Кошице
 1:1 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 0:0 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 1:1 13 0 4 9 9 - 25 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 12 4 4 4 14 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 12 4 1 7 21 - 21 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3:1 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 1:3 13 3 6 4 13 - 16 15
3.
Скалица
 0:0 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Михаловце
 0:0 13 1 4 8 11 - 22 7
5.
Кошице
 1:1 13 1 3 9 11 - 28 6
6.
Злате Моравце
 1:1 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 10 (3)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • 60'
    Эмма Учегбу уходит с поля. Гонг Хилари выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 16'
      Г О О О О Л - Гайдош Артур бьет в цель!
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