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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
4:2
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
16' Гол
Гайдош Артур
38' Желтая карточка
Возинья Жозимар
1:1
39' Пенальти
Рымаренко Мартин
2:1
45' Гол
Слебодник Тибор
65' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
3:1
66' Гол
Депетрис Давид
3:2
82' Гол
Эмека Чинонсо
83' Желтая карточка
Пишоя Марьян
4:2
85' Гол
Рымаренко Мартин
90'+3
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
20
Веселовски
Доминик
11
Рымаренко
Мартин
9
Слебодник
Тибор
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
27
Бариш
Дамьян
25
Сковайса
Лукаш
85
Emma
Uchegbu
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
18
Джуд
Сандей
29
Купусович
Негош
Дукла Банска-Бистрица
3-4-1-2
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
К
2:0
КС
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.9

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.44
Рымаренко Мартин 11 (2) 0.44
Глинка Марек 4 0.16
Enzo Arevalo 4 0.16
Депетрис Давид 3 0.12
Загуменски Тимотей 2 0.08
Jakub Uhrincat 2 0.08
Пишоя Марьян 1 0.04
Lubomir Willweber 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Слебодник Тибор 1 0.04
Поважанец Якуб 0 0
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 6 0.24
Eynel Soares 5 0.2
Гонг Хилари 4 0.16
Гайдош Артур 4 0.16
Rahim Ibrahim 4 0.16
Samuel Kozlovsky 2 0.08
Кмет Матуш 1 0.04
Эмека Чинонсо 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Бариш Дамьян 0 0
Джуд Сандей 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 10 1
Lukas Migala 7 0
Рихтарех Давид 5 0
Полиевка Роберт 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Пишоя Марьян 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Илья Столица 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Бондаренко Тарас 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
6
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тренчин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

22
14
Дукла Банска-Бистрица
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Тренчин
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

29
20

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
21%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
7
37%
6
29%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Забито

42
29
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
7
17%
3
10%
1-15
7
17%
3
10%
16-30
7
17%
9
31%
31-45
5
12%
4
14%
46-60
9
21%
7
24%
61-75
7
17%
3
10%
76-90

Пропущено

35
35
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
4
11%
3
9%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
9
26%
5
14%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
8
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:4
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
5
7
3
10
2.5
3
9
1
12
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
9
3
1.5
6
7
4
8
2.5
1
12
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
16
9
13
12
1.5
11
14
7
18
2.5
4
21
3
22
3.5
3
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 25 20 3 2 60 - 19 63
2.
Спартак Трнава
 24 14 3 7 36 - 22 45
3.
Жилина
 24 13 5 6 44 - 34 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 25 11 8 6 44 - 33 41
2.
Тренчин
 25 9 8 8 34 - 30 35
3.
Скалица
 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 25 5 6 14 21 - 47 21
5.
Михаловце
 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 25 0 5 20 15 - 52 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
5.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 12 4 4 4 14 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 13 3 6 4 14 - 17 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
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