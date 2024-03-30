Тур: 3. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
4:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолГайдош Артур
38' Желтая карточкаВозинья Жозимар
1:1
39' ПенальтиРымаренко Мартин
2:1
45' ГолСлебодник Тибор
65' Желтая карточкаБондаренко Тарас
3:1
66' ГолДепетрис Давид
3:2
82' ГолЭмека Чинонсо
83' Желтая карточкаПишоя Марьян
4:2
85' ГолРымаренко Мартин
90'+3
Ход матча
16'
0:1
38'
39'
1:1
45'
65'
66'
3:1
82'
3:2
83'
85'
22
Грушка
Матуш
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
18
Джуд
Сандей
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянЗащитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.9
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.44
|Рымаренко Мартин
|11 (2)
|0.44
|Глинка Марек
|4
|0.16
|Enzo Arevalo
|4
|0.16
|Депетрис Давид
|3
|0.12
|Загуменски Тимотей
|2
|0.08
|Jakub Uhrincat
|2
|0.08
|Пишоя Марьян
|1
|0.04
|Lubomir Willweber
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Слебодник Тибор
|1
|0.04
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.24
|Eynel Soares
|5
|0.2
|Гонг Хилари
|4
|0.16
|Гайдош Артур
|4
|0.16
|Rahim Ibrahim
|4
|0.16
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.08
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Эмека Чинонсо
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|10
|1
|Lukas Migala
|7
|0
|Рихтарех Давид
|5
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Пишоя Марьян
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Илья Столица
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Тренчин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
6
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Тренчин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
22
14
Дукла Банска-Бистрица
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Тренчин
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
29
20
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
21%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
7
37%
6
29%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
5
26%
61-75
3
13%
1
5%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Забито
42
29
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
7
17%
3
10%
1-15
7
17%
3
10%
16-30
7
17%
9
31%
31-45
5
12%
4
14%
46-60
9
21%
7
24%
61-75
7
17%
3
10%
76-90
Пропущено
35
35
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
4
11%
3
9%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
17%
9
26%
31-45
9
26%
5
14%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
8
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:4
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
49
57
310
39
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
93
67
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
169
1312
1114
718
421
322
322
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|20
|3
|2
|60 - 19
|63
|2.
|24
|14
|3
|7
|36 - 22
|45
|3.
|24
|13
|5
|6
|44 - 34
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|11
|8
|6
|44 - 33
|41
|2.
|25
|9
|8
|8
|34 - 30
|35
|3.
|25
|7
|6
|12
|23 - 28
|27
|4.
|25
|5
|6
|14
|21 - 47
|21
|5.
|25
|3
|8
|14
|22 - 42
|17
|6.
|25
|0
|5
|20
|15 - 52
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|5.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6