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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Слован Братислава
2:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
26' Гол
Стрелец Давид
1:1
43' Гол
Sanusi Ridwan
45' Желтая карточка
Simon Fasko
2:1
90' Гол
Марчелли Нино
90'+4
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
27
Войтко
Матуш
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
24
Толич
Марко
41
Ivan
Rehak
5
Мрва
Марио
23
Бакаля
Микулаш
39
Бартош
Марек
Кристиан
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
15
Rene
Paraj
7
Галчик
Роланд
Слован Братислава
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
1:3
С
0:6
С
3:2
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.3
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.72
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 9 0.36
Чаврич Александр 9 (2) 0.36
Барсегян Тигран 8 (1) 0.32
Марчелли Нино 8 0.32
Толич Марко 7 (1) 0.28
Родригес Жерсон 4 (1) 0.16
Куцка Юрай 3 0.12
Вайсс Владимир 2 0.08
Змрхаль Яромир 2 0.08
Пощек Лукаш 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Канкава Джаба 1 0.04
Кашия Гурам 1 0.04
Блэкмэн Сезар 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Лихи Филип 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 6 (1) 0.24
Mark Assinor 6 0.24
Благут Патрик 6 0.24
Sanusi Ridwan 6 0.24
Галчик Роланд 5 (1) 0.2
Бартош Марек Кристиан 4 0.16
Christophe Kabongo 3 0.12
Rene Paraj 2 0.08
Lekan Okunola 2 0.08
Кузма Марек 1 0.04
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 6 0
Толич Марко 4 1
Кашия Гурам 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Вайсс Владимир 2 0
Борян Милан 2 0
Байрич Кенан 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Агбо Уче 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Виммер Кевин 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 7 0
Rene Paraj 6 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Мрва Марио 1 2
Sanusi Ridwan 4 0
Mark Assinor 3 0
Бакаля Микулаш 2 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Simon Fasko 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
10
Слован Братислава
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

27
22
Слован Братислава
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

32
32

Голы по времени матча

Забито

31
23
17 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
16%
1
4%
1-15
9
29%
29%
2
9%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
19%
10
43%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
4
33%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
2
7%
4
17%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
7
25%
4
17%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
5
18%
4
17%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

59
47
29 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
7
12%
5
11%
1-15
13
22%
6
13%
16-30
9
15%
10
21%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
7
12%
5
11%
61-75
11
19%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

20
37
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
5
25%
2
5%
1-15
2
10%
8
22%
16-30
4
20%
9
24%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
4
20%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 48%
4
4 раза 16%
1
3 раза 12%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
11
2
1.5
6
6
4
9
2.5
2
10
3
10
3.5
2
10
1
12
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
3
1.5
7
6
4
8
2.5
2
11
3
9
3.5
2
11
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
19
6
20
5
1.5
13
12
8
17
2.5
4
21
6
19
3.5
4
21
2
23
4.5
3
22
1
24
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 25 20 3 2 60 - 19 63
2.
Спартак Трнава
 24 14 3 7 36 - 22 45
3.
Жилина
 24 13 5 6 44 - 34 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 25 11 8 6 44 - 33 41
2.
Тренчин
 25 9 8 8 34 - 30 35
3.
Скалица
 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 25 5 6 14 21 - 47 21
5.
Михаловце
 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 25 0 5 20 15 - 52 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
4.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
5.
Спартак Трнава
 12 7 1 4 19 - 10 22
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 12 4 4 4 14 - 13 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 13 3 6 4 14 - 17 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Simon Fasko получил желтую карточку от судьи
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