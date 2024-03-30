Тур: 3. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолСтрелец Давид
1:1
43' ГолSanusi Ridwan
45' Желтая карточкаSimon Fasko
2:1
90' ГолМарчелли Нино
90'+4
Ход матча
26'
1:0
43'
1:1
45'
90'
2:1
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
33
Куцка
Юрай
24
Толич
Марко
41
Ivan
Rehak
25
Simon
Fasko
90
Mark
Assinor
15
Rene
Paraj
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Толич МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лихи ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorНападающий
-
15 Rene ParajНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
-
28 Данко АдамВратарь
-
-
-
30 Andy Masaryk
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.3
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.72
1.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|9
|0.36
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.36
|Барсегян Тигран
|8 (1)
|0.32
|Марчелли Нино
|8
|0.32
|Толич Марко
|7 (1)
|0.28
|Родригес Жерсон
|4 (1)
|0.16
|Куцка Юрай
|3
|0.12
|Вайсс Владимир
|2
|0.08
|Змрхаль Яромир
|2
|0.08
|Пощек Лукаш
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Канкава Джаба
|1
|0.04
|Кашия Гурам
|1
|0.04
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Лихи Филип
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.24
|Mark Assinor
|6
|0.24
|Благут Патрик
|6
|0.24
|Sanusi Ridwan
|6
|0.24
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.2
|Бартош Марек Кристиан
|4
|0.16
|Christophe Kabongo
|3
|0.12
|Rene Paraj
|2
|0.08
|Lekan Okunola
|2
|0.08
|Кузма Марек
|1
|0.04
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.04
|Бакаля Микулаш
|1
|0.04
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|6
|0
|Толич Марко
|4
|1
|Кашия Гурам
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Борян Милан
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартош Марек Кристиан
|7
|0
|Rene Paraj
|6
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Мрва Марио
|1
|2
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
10
Слован Братислава
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
27
22
Слован Братислава
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
32
32
Голы по времени матча
Забито
31
23
17 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
16%
1
4%
1-15
9
29%
29%
2
9%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
19%
10
43%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
4
33%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
2
7%
4
17%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
7
25%
4
17%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
5
18%
4
17%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
59
47
29 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 11
1 Не забивали 5
7
12%
5
11%
1-15
13
22%
6
13%
16-30
9
15%
10
21%
31-45
12
20%
7
15%
46-60
7
12%
5
11%
61-75
11
19%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
20
37
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
5
25%
2
5%
1-15
2
10%
8
22%
16-30
4
20%
9
24%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
4
20%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 48%
4
4 раза 16%
1
3 раза 12%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
112
66
49
210
310
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
93
76
48
211
39
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
196
205
1312
817
421
619
421
223
322
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|20
|3
|2
|60 - 19
|63
|2.
|24
|14
|3
|7
|36 - 22
|45
|3.
|24
|13
|5
|6
|44 - 34
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|11
|8
|6
|44 - 33
|41
|2.
|25
|9
|8
|8
|34 - 30
|35
|3.
|25
|7
|6
|12
|23 - 28
|27
|4.
|25
|5
|6
|14
|21 - 47
|21
|5.
|25
|3
|8
|14
|22 - 42
|17
|6.
|25
|0
|5
|20
|15 - 52
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|5.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6