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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
1:0
Первый тайм: 45+'
Жилина
0'
1:0
27' Гол
Азанго Филип
42' Желтая карточка
Желькович Адриан

Ход матча

27'
Азанго Филип
(Даниэл Эрик)
1:0
42'
Желькович Адриан
 
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Жилина
3.80
7.00
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9.97
Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
3
Дурик
Андрей
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
15
Губочан
Томаш
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
14
Eric
Bille
19
Ямбор
Тимотей
16
Илько
Патрик
Спартак Трнава
4-2-3-1
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Жилина

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 15 ничьих 17 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 15 ничьих 16 побед

57 матчей

29.8%
28.1%
42.1%
17 побед 16 ничьих 24 победы

Первый тайм

21.1%
49.1%
29.8%
12 побед 28 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.1%
50.9%
28%
12 побед 29 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
4:2
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Среднее время на гол

69
112

Всего голов

60
28

Голов в среднем за матч

2
1.04

Среднее время на гол

45
86

Всего голов

95
52

Голов в среднем за матч

1.67
0.91

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 72%
Меньше 28%
16
26
Больше 46%
Меньше 54%
31
12
Больше 21%
Меньше 79%
45
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 9 0.36
Азанго Филип 7 0.28
Баинович Филип 4 0.16
Желькович Адриан 3 0.12
Джуричин Марко 3 (1) 0.12
Офори Келвин 2 0.08
Даниэл Эрик 1 0.04
Микович Мартин 1 0.04
Стефаник Самуэль 1 0.04
Ристовски Милан 1 0.04
Бернат Ян 1 0.04
Компан-Брезник Миха 1 0.04
Прохазка Роман 0 0
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.36
Henry Addo 5 0.2
Зауэр Марио 4 0.16
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.16
Минарик Ян 4 0.16
Antoin Essomba 3 0.12
Илько Патрик 2 0.08
Samuel Gidi 2 0.08
Eric Bille 2 0.08
Руснак Матуш 1 0.04
Копас Адам 1 0.04
Капралик Адриан 1 0.04
Яворчек Доминик 1 0.04
Немчик Томаш 1 0.04
Стойчевски Андрей 1 0.04
Лейтнер Патрик 1 0.04
Xavier Adang 1 0.04
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Datko 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 3 1
Прохазка Роман 4 0
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Коша Себастьян 4 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Дюриш Михал 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Дурик Андрей 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Беланик Самуэль 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Жилина
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Спартак Трнава
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Жилина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

16
29
Спартак Трнава
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Жилина
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

16
30
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
19%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
13%
8
27%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
6
20%
61-75
2
13%
8
27%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Забито

34
44
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
4
12%
6
14%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
9
26%
3
7%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
7
21%
9
20%
76-90

Пропущено

24
34
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
0
0%
5
15%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
6
25%
3
9%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
5
21%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Жилина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0
Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8

Результаты матчей

Спартак Трнава
Жилина

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
2
10
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
12
12
1.5
11
13
4
20
2.5
7
17
1
23
3.5
3
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 25 20 3 2 60 - 19 63
2.
Спартак Трнава
 1:0 25 15 3 7 37 - 22 48
3.
Жилина
 0:1 25 13 5 7 44 - 35 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 25 11 8 6 44 - 33 41
2.
Тренчин
 25 9 8 8 34 - 30 35
3.
Скалица
 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 25 5 6 14 21 - 47 21
5.
Михаловце
 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 25 0 5 20 15 - 52 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 0:1 12 9 1 2 30 - 21 28
3.
Спартак Трнава
 1:0 13 8 1 4 20 - 10 25
4.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
5.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 29 - 7 31
2.
Спартак Трнава
 1:0 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 0:1 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 13 3 6 4 14 - 17 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Жилина
3.80
7.00
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9.97
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