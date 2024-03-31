Тур: 3. Стадион: Антон Малатинский.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
27'
1:0
42'
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Спартак Трнава
Жилина
27 матчей
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 17 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 15 ничьих 16 побед
57 матчей
29.8%
28.1%
42.1%
17 побед 16 ничьих 24 победы
Первый тайм
21.1%
49.1%
29.8%
12 побед 28 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.1%
50.9%
28%
12 побед 29 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Среднее время на гол
69
112
Всего голов
60
28
Голов в среднем за матч
2
1.04
Среднее время на гол
45
86
Всего голов
95
52
Голов в среднем за матч
1.67
0.91
Тотал матчей
2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 72%
Меньше 28%
16
26
Больше 46%
Меньше 54%
31
12
Больше 21%
Меньше 79%
45
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|9
|0.36
|Азанго Филип
|7
|0.28
|Баинович Филип
|4
|0.16
|Желькович Адриан
|3
|0.12
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.12
|Офори Келвин
|2
|0.08
|Даниэл Эрик
|1
|0.04
|Микович Мартин
|1
|0.04
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Ристовски Милан
|1
|0.04
|Бернат Ян
|1
|0.04
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.04
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.36
|Henry Addo
|5
|0.2
|Зауэр Марио
|4
|0.16
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.16
|Минарик Ян
|4
|0.16
|Antoin Essomba
|3
|0.12
|Илько Патрик
|2
|0.08
|Samuel Gidi
|2
|0.08
|Eric Bille
|2
|0.08
|Руснак Матуш
|1
|0.04
|Копас Адам
|1
|0.04
|Капралик Адриан
|1
|0.04
|Яворчек Доминик
|1
|0.04
|Немчик Томаш
|1
|0.04
|Стойчевски Андрей
|1
|0.04
|Лейтнер Патрик
|1
|0.04
|Xavier Adang
|1
|0.04
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|3
|1
|Прохазка Роман
|4
|0
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Коша Себастьян
|4
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Дурик Андрей
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Беланик Самуэль
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Жилина
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Спартак Трнава
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Жилина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
16
29
Спартак Трнава
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Жилина
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
16
30
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
19%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
13%
8
27%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
6
20%
61-75
2
13%
8
27%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Забито
34
44
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
4
12%
6
14%
1-15
3
9%
8
18%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
9
26%
3
7%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
7
21%
9
20%
76-90
Пропущено
24
34
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
0
0%
5
15%
1-15
4
17%
3
9%
16-30
6
25%
3
9%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
5
21%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Жилина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0
Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8
Результаты матчей
Спартак Трнава
Жилина
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
75
210
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
48
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
1212
1113
420
717
123
321
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|20
|3
|2
|60 - 19
|63
|2.
|1:0
|25
|15
|3
|7
|37 - 22
|48
|3.
|0:1
|25
|13
|5
|7
|44 - 35
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|11
|8
|6
|44 - 33
|41
|2.
|25
|9
|8
|8
|34 - 30
|35
|3.
|25
|7
|6
|12
|23 - 28
|27
|4.
|25
|5
|6
|14
|21 - 47
|21
|5.
|25
|3
|8
|14
|22 - 42
|17
|6.
|25
|0
|5
|20
|15 - 52
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|0:1
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|5.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6