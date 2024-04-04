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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Заря
0:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
7' Гол
Андриевский Александр
0:2
22' Гол
Кабаев Владислав
34' Желтая карточка
Джордан
0:3
67' Гол
Бражко Владимир
79' Желтая карточка
Диалло Самба
80' Желтая карточка
Matviy Ponomarenko
90' Желтая карточка
Бутко Богдан
90'+3
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
7
Антюх
Денис
20
Чурко
Вячеслав
22
Мичин
Петар
19
Бугай
Владислав
39
Герреро
Эдуардо
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
9
Волошин
Назар
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Заря
Динамо Киев

История личных встреч

Заря
Динамо Киев

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 25 побед

45 матчей

13.3%
22.2%
64.5%
6 побед 10 ничьих 29 побед

Первый тайм

11.1%
42.2%
46.7%
5 побед 19 ничьих 21 победа

Второй тайм

24.4%
20%
55.6%
11 побед 9 ничьих 25 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.05
0.72

Среднее время на гол

85
125

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

2.28
1.85

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

78
55

Голов в среднем за матч

1.73
1.22

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.35
Антюх Денис 3 (2) 0.15
Батагов Арсений 2 0.1
Нагнойный Денис 1 0.05
Волошин Викентий 1 0.05
Яцык Александр 1 0.05
Джордан 1 0.05
Бугай Владислав 1 0.05
Русин Назарий 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Jakov Basic 1 0.05
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 11 (1) 0.55
Буяльский Виталий 7 (3) 0.35
Волошин Назар 5 0.25
Бражко Владимир 5 0.25
Ярмоленко Андрей 5 (2) 0.25
Кабаев Владислав 3 0.15
Шапаренко Николай 2 (1) 0.1
Караваев Александр 2 0.1
Бенито Муйива 2 0.1
Тымчик Александр 2 0.1
Андриевский Александр 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Шепелев Владимир 1 0.05
Попов Денис II 1 0.05
Дячук Максим 1 0.05
Дубинчак Владислав 0 0
Супряга Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 6 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Бутко Богдан 1 0
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Ванат Владислав 3 1
Дубинчак Владислав 4 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Сирота Александр 2 1
Шапаренко Николай 3 0
Попов Денис II 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Заря
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

2
6
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
21
Заря
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

7
28
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
1
14%
5
18%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
2
29%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
14%
5
18%
61-75
2
29%
5
18%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

20
49
12 В 1-м тайме 26
8 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 2
3
15%
9
18%
1-15
4
20%
9
18%
16-30
5
25%
8
16%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
3
15%
6
12%
61-75
5
25%
13
27%
76-90

Пропущено

25
22
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
16%
4
18%
1-15
8
32%
2
9%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
1
4%
5
23%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
5
20%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0
Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2

Результаты матчей

Заря
Динамо Киев

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
2:4
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
4
6 раз 30%
1
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заря
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
8
2
1
9
2.5
5
5
1
9
3.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
18
2
6
14
1.5
15
5
1
19
2.5
8
12
1
19
3.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Динамо Киев
 20 14 2 4 49 - 22 44
3.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 22 10 9 3 33 - 21 39
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
10.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 21 5 9 7 15 - 17 24
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
15.
Металлист-1925
 22 4 4 14 22 - 41 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 9 13
10.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
11.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
12.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
13.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
5.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
6.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 6
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
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