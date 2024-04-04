Тур: 6. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолАндриевский Александр
0:2
22' ГолКабаев Владислав
34' Желтая карточкаДжордан
0:3
67' ГолБражко Владимир
79' Желтая карточкаДиалло Самба
80' Желтая карточкаMatviy Ponomarenko
90' Желтая карточкаБутко Богдан
90'+3
Ход матча
7'
22'
34'
67'
79'
90'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
22
Мичин
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Заря
Динамо Киев
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 25 побед
45 матчей
13.3%
22.2%
64.5%
6 побед 10 ничьих 29 побед
Первый тайм
11.1%
42.2%
46.7%
5 побед 19 ничьих 21 победа
Второй тайм
24.4%
20%
55.6%
11 побед 9 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.05
0.72
Среднее время на гол
85
125
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
2.28
1.85
Среднее время на гол
39
48
Всего голов
78
55
Голов в среднем за матч
1.73
1.22
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.35
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.15
|Батагов Арсений
|2
|0.1
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Волошин Викентий
|1
|0.05
|Яцык Александр
|1
|0.05
|Джордан
|1
|0.05
|Бугай Владислав
|1
|0.05
|Русин Назарий
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Jakov Basic
|1
|0.05
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.55
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.35
|Волошин Назар
|5
|0.25
|Бражко Владимир
|5
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|5 (2)
|0.25
|Кабаев Владислав
|3
|0.15
|Шапаренко Николай
|2 (1)
|0.1
|Караваев Александр
|2
|0.1
|Бенито Муйива
|2
|0.1
|Тымчик Александр
|2
|0.1
|Андриевский Александр
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Попов Денис II
|1
|0.05
|Дячук Максим
|1
|0.05
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|6
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Бутко Богдан
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Заря
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
2
6
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
21
Заря
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
7
28
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
1
14%
5
18%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
2
29%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
14%
5
18%
61-75
2
29%
5
18%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
8
38%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
20
49
12 В 1-м тайме 26
8 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 2
3
15%
9
18%
1-15
4
20%
9
18%
16-30
5
25%
8
16%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
3
15%
6
12%
61-75
5
25%
13
27%
76-90
Пропущено
25
22
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
16%
4
18%
1-15
8
32%
2
9%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
1
4%
5
23%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
5
20%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0
Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2
Результаты матчей
Заря
Динамо Киев
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
2:4
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
7 раз 35%
4
6 раз 30%
1
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заря
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
82
19
55
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
182
614
155
119
812
119
713
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8