Тур: 26. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 15107 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
59' Желтая карточкаБое Лукас
63' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
70' Желтая карточкаГонсалес Петер
0:1
77' ГолАлмейда Андре
79' Желтая карточкаВильяр Гонсало
90'+6
Ход матча
59'
63'
70'
77'
0:1
79'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
429 Количество передач 325
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
18
Пепелу
23
Перес
Фран
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоНападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Валенсия
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
140%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
22 матча
9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1
0.36
Среднее время на гол
90
247
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2
1.64
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|9 (3)
|0.3
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.2
|Бое Лукас
|3
|0.1
|Санчес Рикард
|3
|0.1
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.07
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Пельистри Факундо
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.4
|Герра Хавьер
|4
|0.13
|Пепелу
|4 (4)
|0.13
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.1
|Яремчук Роман
|3
|0.1
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Алмейда Андре IV
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|6
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Руис Серхио
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Рубио Мигель
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Пепелу
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
8
Гранада
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
6
17
Гранада
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Валенсия
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
50% (15)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
29
5
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
29%
29%
4
25%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
27
23
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
11%
2
9%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
26%
8
35%
76-90
Забито
13
18
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
6
46%
1
6%
76-90
Пропущено
33
8
18 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
1
13%
16-30
10
30%
2
25%
31-45
6
18%
2
25%
46-60
4
12%
1
13%
61-75
5
15%
2
25%
76-90
Забито
30
34
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
3
10%
7
21%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
5
17%
4
12%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
9
30%
7
21%
61-75
7
23%
6
18%
76-90
Пропущено
60
31
32 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 18
7
12%
2
6%
1-15
9
15%
2
6%
16-30
16
27%
6
19%
31-45
10
17%
8
26%
46-60
6
10%
3
10%
61-75
12
20%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1
Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Результаты матчей
Гранада
Валенсия
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гранада
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
69
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
96
312
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
2010
921
921
426
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4.
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|56 - 35
|58
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|16 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Валенсия
Исход игры
Гранада
8.7% (12)
Ничья
26.1% (36)
Валенсия
65.2% (90)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
66.1% (78)
Нет
33.9% (40)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
29.7% (41)
1:1 Ничья
22.5% (31)
0:1 Валенсия
18.8% (26)
1:0 Гранада
4.3% (6)
0:2 Валенсия
3.6% (5)
1:3 Валенсия
1.4% (2)
2:1 Гранада
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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