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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 15107 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Гранада
0:1
Конец матча
Валенсия
0'
59' Желтая карточка
Бое Лукас
63' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
70' Желтая карточка
Гонсалес Петер
0:1
77' Гол
Алмейда Андре
79' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
90'+6

Ход матча

57'
 
Алмейда Андре
Каньос Серхи
57'
 
Васкес Хесус
Фулкье Димитри
57'
Юзвяк Камиль
Корбяну Теодор
 
59'
Бое Лукас
 
63'
Юзвяк Камиль
 
65'
Санчес Рикард
Мендес Бруно
 
69'
 
Гонсалес Петер
Перес Фран
70'
 
Гонсалес Петер
77'
0:1
Алмейда Андре
79'
Вильяр Гонсало
Руис Серхио
 
79'
Аресо Матиас
Узуни Мюрто
 
79'
Вильяр Гонсало
 
86'
 
Мари Альберто
Дуро Уго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 429 Количество передач 325
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Гранада 8.7% (12)
X 26.1% (36)
Валенсия 65.2% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
17
Корбяну
Теодор
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
20
Фулкье
Димитри
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
23
Перес
Фран
7
Каньос
Серхи
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Гранада
5-3-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Валенсия

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
140%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
КК
2:1
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
1:1
П
1:2
КК
0:3
КК
4:0
П
1:0
П
4:0
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
1:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1
0.36

Среднее время на гол

90
247

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2
1.64

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 9 (3) 0.3
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.2
Бое Лукас 3 0.1
Санчес Рикард 3 0.1
Омородион Сэмюэль 2 0.07
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Пельистри Факундо 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Руис Серхио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.4
Герра Хавьер 4 0.13
Пепелу 4 (4) 0.13
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.1
Яремчук Роман 3 0.1
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Алмейда Андре IV 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 6 1
Вильяр Гонсало 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Руис Серхио 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Рубио Мигель 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Аресо Матиас 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Гильямон Уго 5 0
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Пепелу 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Гранада
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
8
Гранада
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

6
17
Гранада
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Валенсия
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
50% (15)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

29
5

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
29%
29%
4
25%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

27
23
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
11%
2
9%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
26%
8
35%
76-90

Забито

13
18
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
6
46%
1
6%
76-90

Пропущено

33
8
18 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
1
13%
16-30
10
30%
2
25%
31-45
6
18%
2
25%
46-60
4
12%
1
13%
61-75
5
15%
2
25%
76-90

Забито

30
34
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
3
10%
7
21%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
5
17%
4
12%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
9
30%
7
21%
61-75
7
23%
6
18%
76-90

Пропущено

60
31
32 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 21
24 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 18
7
12%
2
6%
1-15
9
15%
2
6%
16-30
16
27%
6
19%
31-45
10
17%
8
26%
46-60
6
10%
3
10%
61-75
12
20%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1
Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1

Результаты матчей

Гранада
Валенсия

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гранада
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
20
10
9
21
1.5
9
21
4
26
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 Заявка 30 18 4 8 56 - 35 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
8.
Бетис
 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
14.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Валенсия вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гранада: 57%, Валенсия: 43%.
  • 96'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Мамардашвили Георгий из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Гранада 8.7% (12)
    X 26.1% (36)
    Валенсия 65.2% (90)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:1 Валенсия

    Исход игры
    Гранада
    8.7% (12)
    Ничья
    26.1% (36)
    Валенсия
    65.2% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (48)
    Меньше
    59.32% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    29.7% (41)
    1:1 Ничья
    22.5% (31)
    0:1 Валенсия
    18.8% (26)
    1:0 Гранада
    4.3% (6)
    0:2 Валенсия
    3.6% (5)
    1:3 Валенсия
    1.4% (2)
    2:1 Гранада
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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