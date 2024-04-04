Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Валенсия

87' Аресо Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Валенсия

86' Вильяр Гонсало из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

83' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

83' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Вильяр Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Г О О О О Л - Алмейда Андре IV правой ногой классно пробил с лета.

77' Пепелу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

77' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Гранада

74' Оооо... вот это был удар! Васкес Хесус должен был забить с этой позиции.

74' Васкес Хесус из команды Валенсия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

72' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Валенсия

67' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

66' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

65' Удар от ворот произведет Гранада

65' Тактическая замена. Мендес Бруно II уходит с поля и его заменяет Рикар Санчес

65' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Юзвяк Камиль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

62' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Васкес Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бое Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Гумбау Херард из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Сегодняшная посещаемость составляет 15107 болельщиков

55' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Валенсия

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Корбяну Теодор из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Герра Хавьер нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

51' Перес Фран из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

49' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

47' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.