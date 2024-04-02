Тур: 31. Стадион: Энфилд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
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Главный тренер: Клопп Юрген
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История личных встреч
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (4)
|0.55
|Нуньес Дарвин
|10
|0.34
|Жота Диогу
|9
|0.31
|Диас Луис
|7
|0.24
|Гакпо Коди
|5
|0.17
|Макаллистер Алексис
|3 (1)
|0.1
|Собослаи Доминик
|3
|0.1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.07
|Эллиотт Харви
|2
|0.07
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|5 (2)
|0.17
|Бреретон Бен
|4
|0.14
|Арчер Камерон
|4
|0.14
|Хамер Густаво
|3
|0.1
|Макати Джон
|3 (1)
|0.1
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Богл Джейден
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|8
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|6
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Макбарни Оливер
|4
|2
|Робинсон Джек
|7
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
2
8
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Шеффилд Юнайтед
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
33
Упущенные победы
24
9
Ливерпуль
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
14% (4)
31% (9)
Шеффилд Юнайтед
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
34
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
38
11
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
1
3%
1
9%
1-15
5
13%
3
27%
16-30
7
18%
1
9%
31-45
7
18%
1
9%
46-60
8
21%
3
27%
61-75
10
26%
2
18%
76-90
Пропущено
15
33
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
27%
4
12%
1-15
4
27%
6
18%
16-30
3
20%
1
3%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
1
7%
8
24%
61-75
2
13%
9
27%
76-90
Забито
26
18
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
4%
1
6%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
14
54%
6
33%
76-90
Пропущено
15
42
8 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
13%
5
12%
1-15
3
20%
10
24%
16-30
3
20%
6
14%
31-45
1
7%
6
14%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
4
27%
10
24%
76-90
Забито
64
29
20 В 1-м тайме 10
44 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 11
2
3%
2
7%
1-15
6
9%
3
10%
16-30
12
19%
5
17%
31-45
10
16%
2
7%
46-60
10
16%
9
31%
61-75
24
38%
8
28%
76-90
Пропущено
30
75
19 В 1-м тайме 32
11 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 28
6
20%
9
12%
1-15
7
23%
16
21%
16-30
6
20%
7
9%
31-45
2
7%
11
15%
46-60
3
10%
13
17%
61-75
6
20%
19
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
3:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
3:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
6 раз 21%
0
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
123
510
105
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
311
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
1712
209
821
1316
227
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ливерпуль
98.2% (56)
Ничья
1.8% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (36)
Меньше
36.84% (21)
Обе команды забьют
Да
35.09% (20)
Нет
64.91% (37)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.3% (19)
3:0 Ливерпуль
24.6% (14)
3:1 Ливерпуль
19.3% (11)
2:1 Ливерпуль
8.8% (5)
1:0 Ливерпуль
3.5% (2)
5:1 Ливерпуль
3.5% (2)
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