  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ливерпуль
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 55
Ливерпуль 98.2% (54)
X 1.8% (1)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Шеффилд Юнайтед
13.50
23.00
Реклама, betboom.ru
24.64
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед

История личных встреч

Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (4) 0.55
Нуньес Дарвин 10 0.34
Жота Диогу 9 0.31
Диас Луис 7 0.24
Гакпо Коди 5 0.17
Макаллистер Алексис 3 (1) 0.1
Собослаи Доминик 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Ван Дейк Виргил 2 0.07
Эллиотт Харви 2 0.07
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 5 (2) 0.17
Бреретон Бен 4 0.14
Арчер Камерон 4 0.14
Хамер Густаво 3 0.1
Макати Джон 3 (1) 0.1
Робинсон Джек 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Богл Джейден 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Бэлдок Джордж 0 0
Осборн Бен 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Норвуд Оливер 8 0
Ахмедходжич Анел 8 0
Макбарни Оливер 4 2
Робинсон Джек 7 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Томас Люк 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Бреретон Бен 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
87% (13)
13% (2)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

2
8
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Шеффилд Юнайтед
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
33

Упущенные победы

24
9
Ливерпуль
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
14% (4)
31% (9)
Шеффилд Юнайтед
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
34

Упущенные победы

26
17

Голы по времени матча

Забито

38
11
13 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
1
3%
1
9%
1-15
5
13%
3
27%
16-30
7
18%
1
9%
31-45
7
18%
1
9%
46-60
8
21%
3
27%
61-75
10
26%
2
18%
76-90

Пропущено

15
33
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
27%
4
12%
1-15
4
27%
6
18%
16-30
3
20%
1
3%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
1
7%
8
24%
61-75
2
13%
9
27%
76-90

Забито

26
18
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
4%
1
6%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
14
54%
6
33%
76-90

Пропущено

15
42
8 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
13%
5
12%
1-15
3
20%
10
24%
16-30
3
20%
6
14%
31-45
1
7%
6
14%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
4
27%
10
24%
76-90

Забито

64
29
20 В 1-м тайме 10
44 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 11
2
3%
2
7%
1-15
6
9%
3
10%
16-30
12
19%
5
17%
31-45
10
16%
2
7%
46-60
10
16%
9
31%
61-75
24
38%
8
28%
76-90

Пропущено

30
75
19 В 1-м тайме 32
11 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 28
6
20%
9
12%
1-15
7
23%
16
21%
16-30
6
20%
7
9%
31-45
2
7%
11
15%
46-60
3
10%
13
17%
61-75
6
20%
19
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

3:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
4
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
3:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
4
6 раз 21%
0
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
12
3
1.5
5
10
10
5
2.5
1
14
4
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
3
11
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
17
12
20
9
1.5
8
21
13
16
2.5
2
27
6
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 93% завершится победой Шеффилд Юнайтед.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.08. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.08 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Ливерпуль 98.2% (54)
    X 1.8% (1)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    13.50
    23.00
    Реклама, betboom.ru
    24.64
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ливерпуль
    98.2% (56)
    Ничья
    1.8% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    35.09% (20)
    Нет
    64.91% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    33.3% (19)
    3:0 Ливерпуль
    24.6% (14)
    3:1 Ливерпуль
    19.3% (11)
    2:1 Ливерпуль
    8.8% (5)
    1:0 Ливерпуль
    3.5% (2)
    5:1 Ливерпуль
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Шеффилд Юнайтед
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный