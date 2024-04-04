  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Челси
2:2
Второй тайм: 58'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Галлахер Конор
2:0
19' Пенальти
Палмер Коул
32' Желтая карточка
Гюсто Мало
2:1
34' Гол
Гарначо Алехандро
35' Желтая карточка
Фернандес Энцо
2:2
39' Гол
Фернандеш Бруну

Ход матча

4'
Галлахер Конор
1:0
19'
Палмер Коул
2:0
32'
Гюсто Мало
 
34'
2:1
Гарначо Алехандро
35'
Фернандес Энцо
 
39'
2:2
Фернандеш Бруну
(Далот Диогу)
46'
 
Эванс Джонни
Варан Рафаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 209 Количество передач 241
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 159
Челси 35.2% (56)
X 40.9% (65)
Манчестер Юнайтед 23.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.25
Реклама, zenit.win
9.56
3.75
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
19
Варан
Рафаэль
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Челси
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Манчестер Юнайтед

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед

45 матчей

33.3%
31.1%
35.6%
15 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
9 побед 18 ничьих 18 побед

Второй тайм

31.1%
46.7%
22.2%
14 побед 21 ничья 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Среднее время на гол

61
94

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.21

Среднее время на гол

55
74

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

1.53
1.09

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 14 (7) 0.48
Джексон Николас 9 0.31
Стерлинг Рахим 6 0.21
Мудрик Михаил 4 0.14
Галлахер Конор 3 0.1
Фернандес Энцо 3 (1) 0.1
Силва Тьяго 2 0.07
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Мадуэке Нони 2 (1) 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.23
Мактоминай Скотт 7 0.23
Гарначо Алехандро 6 0.2
Фернандеш Бруну 5 (2) 0.17
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Майну Кобби 1 0.03
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

12
5
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

18
19
Челси
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

30
24

Голы по времени матча

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
12%
5
25%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
7
35%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
8
38%
9
47%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
7
33%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
15%
3
15%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
8
31%
2
10%
76-90

Забито

49
41
23 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
8%
7
17%
1-15
9
18%
7
17%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
10
20%
5
12%
61-75
11
22%
14
34%
76-90

Пропущено

47
39
16 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
4
9%
4
10%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
6
13%
2
5%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
16
34%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1

Результаты матчей

Челси
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
5
10
4
10
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
7
15
13
1.5
12
17
8
20
2.5
5
24
3
25
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
3.
Манчестер Сити
 Заявка 30 20 7 3 67 - 29 67
4.
Астон Вилла
 Заявка 31 18 5 8 63 - 46 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 30 15 4 11 42 - 42 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Челси
 2:2 Заявка 29 11 8 10 51 - 49 41
12.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Челси
 2:2 Заявка 15 6 5 4 27 - 24 23
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 16 7 3 6 21 - 22 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 2:2 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Со штрафного Палмер навесил на дальнюю штангу, но здесь Майну вынес головой сферу на фланг.
  • 55'
    На фланге Далот в верховой борьбе уложил на газон Палмера. Опасный стандарт исполнять будут лондонцы.
  • 54'
    Убегал в контратаку Фернандеш по центру и не стал отдавать на Гарначо, а пробил намного выше перекладины.
  • 53'
    После поперечного паса Мудрика ворвался в штрафную соперника Джексона, но тому пробить Магуайр не позволил.
  • 52'
    Протащил сферу по центру в контратаку Палмер и отдал поперек на Галлахера, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 51'
    Прострелил в штрафную с фланга Майну на Фернандеша, но вернулся в оборону Мудрик и не позволил сопернику пробить.
  • 50'
    Забросил Палмер на дальнюю штангу с фланга в направлении Мудрика, но того опередил Эван с и не позволил пробить по воротам.
  • 49'
    С дальней дистнации пробил по ворота Фернандес. Мяч полетел намного выше перекладины.
  • 48'
    Ворвался в штрафную соперника Хёйлунн и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе манкунианцев. Вместо травмированного Варана на второй тайм вышел Эванс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • Штанга
    45'
    Убегал в контратаку Палмер по флангу и отдал вперед на Галлахера, который с разворота пробил в ближний угол, но на этот раз гостей выручила штанга.
  • 45'
    В центре поля получил повреждение в столкновении с соперником Фернандеш. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 45'
    По флангу отдавал Гюсто на ход Палмеру, но того опередил в подкате Каземиро и вынес сферу за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      45'
      Отдавал пас в штрафную Фернандес на ход Гюсто, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 44'
      Со штрафного навесил Фернандеш на дальнюю штангу, где головой пробивал Магуайр, но мяч полетел крайне неточно.
    • 43'
      На фланге руками придержал соперника в силовой борьбе Мудрик. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 42'
      Накрутил соперника на фланге Мудрик, после чего пробил по воротам, но точно в руках Онаны оказалась сфера.
    • 41'
      С угла поля Мудрик навесил на ближнюю штангу, но на выходе забрал сферу забрал в свои руки Онана.
    • 40'
      Сместился с фланга Палмер и покатил в центр на Фернандеса, который пробил в нижний дальний угол, но отбил в сторону Онана.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-2! Бруну Фернандеш! Счет в матче снова стал равным. Подхватил мяч на фланге Далот, выдержал паузу и навесил на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Фернандеш и головой вколотил снаряд в дальний нижний угол ворот.
    • 38'
      Подхватил сферу на фланге Фернандеш и с дальней дистанции пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 37'
      Диагональ исполнял Петрович на правый фланг, куда забегал Гюсто, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Алехандро Гарначо! Отдавал с правого фланга Кукурелья в центр, но перехватил мяч Гарначо, ворвался в штрафную соперника и отправил мяч мимо голкипера точно в ближний нижний угол ворот.
    • 34'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Майну и с лету пробил по воротам, но точно в руки голкиперу полетел снаряд.
    • 33'
      На фланге руками Гюсто уложил на газон руками соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 32'
      Мягко забросил Галлахер в штрафную на ход Джексону, но тому добраться до мяча помешал Магуайр.
    • 30'
      С угла поля подавал Фернандеш в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу Гюсто подальше от ворот.
    • Угловой
      29'
      С фланга отдавал Гарначо в центр на Далота, который пробил издали, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
    • Опасный момент
      28'
      Тонко отдавал вырезал Джексон в штрафную, куда ворвался Мудрик и пробил с острого угла, но угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 27'
      Сместился с правого фланга Антони и отдал вперед на Хёйлунна, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Дисаси.
    • 26'
      Со штрафного навесил Палмер на дальнюю штангу, где пробил головой Дисаси, но мяч полетел выше перекладины.
    • 25'
      Откровенно сбивал Далот на фланге Палмера, можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 24'
      Ушел от соперника финтом на фланге Антони и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 23'
      С угла поля навесил Палмер на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Угловой
      22'
      Протащил мяч самостоятельно по центру к штрафной соперника Палмер и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
    • 21'
      В центре поля наступил сопернику на ногу Палмер. Судья все видел и назначил штрафной удар для гостей.
    • Пенальти
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Коул Палмер! Удвоили преимущество хозяева. Уверенно исполнил пенальти Палмер, разведя голкипера и сферу по разным углам.
    • Пенальти!
      18'
      Тонким пасом Мудрик запустил в штрафную соперника Кукурелью, которого снес в силовой борьбе Антони. Судья тут же указал на "точку", это пенальти!
    • 17'
      Поперечным пасом с фланга Гюсто вывел на удар Кукурелью, но тот с линии чужой штрафной отправил сферу на трибуну.
    • Угловой
      16'
      Сместился с фланга в штрафную Мудрик и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника полетела сфера на угловой.
    • 15'
      Убегал в контратаку на скорости Палмер после заброса от Кайседо, но вернулся в оборону Далот вовремя и перехватил мяч в подкате.
    • 14'
      Ворвался в штрафную Фернандеш на скорости и упал на газон, но судья не стал здесь назначать пенальти.
    • 13'
      Гарначо подхватил мяч на фланге, ворвался в штрафную, но его удар заблокировал в подкате Гюсто.
    • 12'
      С угла поля навесил Мудрик на ближнюю штангу, но здесь выиграл борьбу за мяч Далот и вынес его в центр поля.
    • 11'
      Теперь уже обыграл соперника на фланге Мудрик, сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 10'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Антони и попытался закрутить в дальнюю девятку, но справился без труда Петрович.
    • 9'
      С фланга прострелил в центр штрафной Гарначо, но здесь Дисаси был первым на мяче и вынес его в аут.
    • 8'
      С фланга Антони покатил в штрафную на Хёлунна, но выстрел последнего накрыл в подкате Кукурелья.
    • 7'
      Диагональный пас исполнял Майну в штрафную на ход Гарначо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бадьяшилю.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Антони после заброса от Майну, но нарушил он правила в борьбе против Дисаси.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Конор Галлахер! быстро смогли открыть счет в матче лондонцы. Отобрал мяч на фланге Гюсто, убежал в атаку и прострелил в штрафную, где после рикошета от ноги Варана мяч прилетел к Галлахеру, который в касание пробил низом точно под рукой Онана.
    • 4'
      С фланга мягко забросил в штрафную Гарначо на ход Хёлунну, но на выходе первым на мяче оказался Петрович.
    • 3'
      Убегал по флангу в контратаку Антони, обыгрался в стеночку с Уаном-Бисакой, после чего пробил точно в корпус вратарю.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!