Забросил Палмер на дальнюю штангу с фланга в направлении Мудрика, но того опередил Эван с и не позволил пробить по воротам.

Прострелил в штрафную с фланга Майну на Фернандеша, но вернулся в оборону Мудрик и не позволил сопернику пробить.

Протащил сферу по центру в контратаку Палмер и отдал поперек на Галлахера, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

После поперечного паса Мудрика ворвался в штрафную соперника Джексона, но тому пробить Магуайр не позволил.

Убегал в контратаку Фернандеш по центру и не стал отдавать на Гарначо, а пробил намного выше перекладины.

На фланге Далот в верховой борьбе уложил на газон Палмера. Опасный стандарт исполнять будут лондонцы.

Со штрафного Палмер навесил на дальнюю штангу, но здесь Майну вынес головой сферу на фланг.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе манкунианцев. Вместо травмированного Варана на второй тайм вышел Эванс.

Ворвался в штрафную соперника Хёйлунн и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

По флангу отдавал Гюсто на ход Палмеру, но того опередил в подкате Каземиро и вынес сферу за пределы поля.

В центре поля получил повреждение в столкновении с соперником Фернандеш. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Убегал в контратаку Палмер по флангу и отдал вперед на Галлахера, который с разворота пробил в ближний угол, но на этот раз гостей выручила штанга.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Алехандро Гарначо! Отдавал с правого фланга Кукурелья в центр, но перехватил мяч Гарначо, ворвался в штрафную соперника и отправил мяч мимо голкипера точно в ближний нижний угол ворот.

Диагональ исполнял Петрович на правый фланг, куда забегал Гюсто, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Подхватил сферу на фланге Фернандеш и с дальней дистанции пробил по воротам, но не попал в створ.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-2! Бруну Фернандеш! Счет в матче снова стал равным. Подхватил мяч на фланге Далот, выдержал паузу и навесил на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Фернандеш и головой вколотил снаряд в дальний нижний угол ворот.

Сместился с фланга Палмер и покатил в центр на Фернандеса, который пробил в нижний дальний угол, но отбил в сторону Онана.

С угла поля Мудрик навесил на ближнюю штангу, но на выходе забрал сферу забрал в свои руки Онана.

Накрутил соперника на фланге Мудрик, после чего пробил по воротам, но точно в руках Онаны оказалась сфера.

На фланге руками придержал соперника в силовой борьбе Мудрик. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

Со штрафного навесил Фернандеш на дальнюю штангу, где головой пробивал Магуайр, но мяч полетел крайне неточно.

Отдавал пас в штрафную Фернандес на ход Гюсто, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

34' Выиграл подбор у штрафной соперника Майну и с лету пробил по воротам, но точно в руки голкиперу полетел снаряд.

33' На фланге руками Гюсто уложил на газон руками соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

32' Мягко забросил Галлахер в штрафную на ход Джексону, но тому добраться до мяча помешал Магуайр.

30' С угла поля подавал Фернандеш в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу Гюсто подальше от ворот.

29' С фланга отдавал Гарначо в центр на Далота, который пробил издали, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

28' Тонко отдавал вырезал Джексон в штрафную, куда ворвался Мудрик и пробил с острого угла, но угодил в сетку с внешней стороны ворот.

27' Сместился с правого фланга Антони и отдал вперед на Хёйлунна, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Дисаси.

26' Со штрафного навесил Палмер на дальнюю штангу, где пробил головой Дисаси, но мяч полетел выше перекладины.

25' Откровенно сбивал Далот на фланге Палмера, можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

24' Ушел от соперника финтом на фланге Антони и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

23' С угла поля навесил Палмер на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

22' Протащил мяч самостоятельно по центру к штрафной соперника Палмер и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

21' В центре поля наступил сопернику на ногу Палмер. Судья все видел и назначил штрафной удар для гостей.

19' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Коул Палмер! Удвоили преимущество хозяева. Уверенно исполнил пенальти Палмер, разведя голкипера и сферу по разным углам.

18' Тонким пасом Мудрик запустил в штрафную соперника Кукурелью, которого снес в силовой борьбе Антони. Судья тут же указал на "точку", это пенальти!

17' Поперечным пасом с фланга Гюсто вывел на удар Кукурелью, но тот с линии чужой штрафной отправил сферу на трибуну.

16' Сместился с фланга в штрафную Мудрик и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника полетела сфера на угловой.

15' Убегал в контратаку на скорости Палмер после заброса от Кайседо, но вернулся в оборону Далот вовремя и перехватил мяч в подкате.

14' Ворвался в штрафную Фернандеш на скорости и упал на газон, но судья не стал здесь назначать пенальти.

13' Гарначо подхватил мяч на фланге, ворвался в штрафную, но его удар заблокировал в подкате Гюсто.

12' С угла поля навесил Мудрик на ближнюю штангу, но здесь выиграл борьбу за мяч Далот и вынес его в центр поля.

11' Теперь уже обыграл соперника на фланге Мудрик, сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

10' Сместился с правого фланга к линии штрафной Антони и попытался закрутить в дальнюю девятку, но справился без труда Петрович.

9' С фланга прострелил в центр штрафной Гарначо, но здесь Дисаси был первым на мяче и вынес его в аут.

8' С фланга Антони покатил в штрафную на Хёлунна, но выстрел последнего накрыл в подкате Кукурелья.

7' Диагональный пас исполнял Майну в штрафную на ход Гарначо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Бадьяшилю.

6' Мог убегать на ворота соперника Антони после заброса от Майну, но нарушил он правила в борьбе против Дисаси.

5' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Конор Галлахер! быстро смогли открыть счет в матче лондонцы. Отобрал мяч на фланге Гюсто, убежал в атаку и прострелил в штрафную, где после рикошета от ноги Варана мяч прилетел к Галлахеру, который в касание пробил низом точно под рукой Онана.

4' С фланга мягко забросил в штрафную Гарначо на ход Хёлунну, но на выходе первым на мяче оказался Петрович.

3' Убегал по флангу в контратаку Антони, обыгрался в стеночку с Уаном-Бисакой, после чего пробил точно в корпус вратарю.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.