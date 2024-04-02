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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Челси
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 59
Челси 39% (23)
X 42.4% (25)
Манчестер Юнайтед 18.6% (11)
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Челси
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Челси
Манчестер Юнайтед

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед

45 матчей

33.3%
31.1%
35.6%
15 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
9 побед 18 ничьих 18 побед

Второй тайм

31.1%
46.7%
22.2%
14 побед 21 ничья 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
1:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:0
К
2:2
КЛ
5:4
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
2:1
С
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
С
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Среднее время на гол

61
94

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.21

Среднее время на гол

55
74

Всего голов

69
49

Голов в среднем за матч

1.53
1.09

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 13 (6) 0.46
Джексон Николас 9 0.32
Стерлинг Рахим 6 0.21
Мудрик Михаил 4 0.14
Фернандес Энцо 3 (1) 0.11
Галлахер Конор 2 0.07
Силва Тьяго 2 0.07
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Мадуэке Нони 2 (1) 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.24
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.24
Мактоминай Скотт 7 0.24
Гарначо Алехандро 5 0.17
Фернандеш Бруну 4 (2) 0.14
Каземиро Карлос 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Майну Кобби 1 0.03
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Палмер Коул 7 0
Гюсто Мало 5 1
Стерлинг Рахим 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

12
5
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

18
19
Челси
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

30
24

Голы по времени матча

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
12%
5
25%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
7
35%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
8
38%
9
47%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
7
33%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
15%
3
15%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
8
31%
2
10%
76-90

Забито

49
41
23 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
8%
7
17%
1-15
9
18%
7
17%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
10
20%
5
12%
61-75
11
22%
14
34%
76-90

Пропущено

47
39
16 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
4
9%
4
10%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
6
13%
2
5%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
16
34%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1

Результаты матчей

Челси
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
5
10
4
10
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
7
15
13
1.5
12
17
8
20
2.5
5
24
3
25
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 59
    Челси 39% (23)
    X 42.4% (25)
    Манчестер Юнайтед 18.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.00
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    3.42
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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Челси
    38.3% (23)
    Ничья
    43.3% (26)
    Манчестер Юнайтед
    18.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (32)
    Меньше
    44.83% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (49)
    Нет
    15.52% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (17)
    2:1 Челси
    25% (15)
    2:2 Ничья
    13.3% (8)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    6.7% (4)
    1:0 Челси
    6.7% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5% (3)
    3:1 Челси
    3.3% (2)
    2:0 Челси
    3.3% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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