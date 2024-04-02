Тур: 31. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
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История личных встреч
Челси
Манчестер Юнайтед
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
14 побед 12 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 10 побед
45 матчей
33.3%
31.1%
35.6%
15 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
9 побед 18 ничьих 18 побед
Второй тайм
31.1%
46.7%
22.2%
14 побед 21 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.46
0.95
Среднее время на гол
61
94
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.62
1.21
Среднее время на гол
55
74
Всего голов
69
49
Голов в среднем за матч
1.53
1.09
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|13 (6)
|0.46
|Джексон Николас
|9
|0.32
|Стерлинг Рахим
|6
|0.21
|Мудрик Михаил
|4
|0.14
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.11
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|Нкунку Кристофер
|2
|0.07
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.24
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.24
|Мактоминай Скотт
|7
|0.24
|Гарначо Алехандро
|5
|0.17
|Фернандеш Бруну
|4 (2)
|0.14
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Майну Кобби
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Гюсто Мало
|5
|1
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Результаты матчей
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
12
5
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
18
19
Челси
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
30
24
Голы по времени матча
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
12%
5
25%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
5
19%
7
35%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
8
38%
9
47%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
6
26%
7
33%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
15%
3
15%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
8
31%
2
10%
76-90
Забито
49
41
23 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
8%
7
17%
1-15
9
18%
7
17%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
5
10%
5
12%
46-60
10
20%
5
12%
61-75
11
22%
14
34%
76-90
Пропущено
47
39
16 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
4
9%
4
10%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
6
13%
2
5%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
16
34%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2
Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Результаты матчей
Челси
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
1
10 раз 34%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
95
77
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
68
510
410
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
227
1513
1217
820
524
325
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Челси
38.3% (23)
Ничья
43.3% (26)
Манчестер Юнайтед
18.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (32)
Меньше
44.83% (26)
Обе команды забьют
Да
84.48% (49)
Нет
15.52% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (17)
2:1 Челси
25% (15)
2:2 Ничья
13.3% (8)
1:2 Манчестер Юнайтед
6.7% (4)
1:0 Челси
6.7% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
5% (3)
3:1 Челси
3.3% (2)
2:0 Челси
3.3% (2)
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