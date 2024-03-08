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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 3'
Сепси
0'
Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Сепси
3.40
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3.25
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Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
9
Бериша
Альбин
7
Грозав
Георге-Теодор
1
Молдован
Дину
17
Оройан
Дариус
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
3
Штефан
Флорин
6
Паун
Николае
59
Каллаку
Шерифф
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
7
Варга
Кевин
18
Шафранко
Павол
Петролул Плоешти
Сепси

История личных встреч

Петролул Плоешти
Сепси

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:2
С
0:0
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
К
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.21
Грозав Георге-Теодор 6 (1) 0.21
Муси Александру Мариан 4 0.14
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.14
Хужа Мариан Фернандо 2 0.07
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Бериша Альбин 1 0.03
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Ишфан Александру 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 10 (2) 0.34
Матей Космин 4 (1) 0.14
Шафранко Павол 4 0.14
Алими Исник 4 (1) 0.14
Каллаку Шерифф 4 0.14
Аганович Аднан 3 0.1
Дебелюх Габриэл 2 0.07
Паун Николае 2 0.07
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Штефан Флорин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 8 1
Мейхерс Барт 8 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Guilherme Gomes Garutti 2 1
Жаир 3 0
Грозав Георге-Теодор 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Ишфан Александру 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Раду Денис 1 0
Бериша Альбин 1 0
Iustin Raducan 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 8 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
5
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

5
21
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (6)
69% (20)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
Сепси
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
10%
2
13%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
7
35%
0
0%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
5
28%
76-90

Забито

6
24
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
25 Не забивали 18
1
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
5
21%
31-45
1
17%
5
21%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
2
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
2
12%
76-90

Забито

26
39
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 9
3
12%
4
10%
1-15
3
12%
2
5%
16-30
2
8%
10
26%
31-45
8
31%
5
13%
46-60
4
15%
7
18%
61-75
6
23%
11
28%
76-90

Пропущено

32
35
11 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
3
9%
8
23%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
11
34%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1
ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Сепси

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
9 раз 31%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
7
1.5
6
9
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
9
5
2
13
1.5
4
10
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
20
9
9
20
1.5
10
19
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
3.
ЧФР Клуж
 0:0 30 14 9 7 53 - 29 51
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Фарул Констанца
 0:0 30 11 10 9 37 - 38 43
6.
Университатя Клуж
 0:0 30 10 12 8 35 - 38 42
7.
Сепси
 0:0 30 11 8 11 41 - 33 41
8.
УТА Арад
 0:0 30 10 11 9 36 - 42 41
9.
Германнштадт
 0:0 30 9 14 7 36 - 30 41
10.
Петролул Плоешти
 0:0 30 7 15 8 28 - 30 36
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 0:0 30 6 10 14 31 - 49 28
15.
Динамо Бухарест
 0:0 30 7 6 17 21 - 41 27
16.
Ботошани
 0:0 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
2.
ЧФР Клуж
 0:0 15 9 5 1 28 - 6 32
3.
Германнштадт
 0:0 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 0:0 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 0:0 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 0:0 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 0:0 15 5 7 3 20 - 19 22
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 0:0 15 4 4 7 9 - 15 16
14.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 0:0 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 0:0 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 0:0 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 0:0 15 4 3 8 15 - 18 15
9.
УТА Арад
 0:0 15 3 6 6 14 - 23 15
10.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 0:0 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 0:0 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 0:0 15 1 8 6 11 - 19 11
16.
Ботошани
 0:0 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
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