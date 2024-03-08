Тур: 30. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Andrei Chivulete
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаСэто Такаюки
0:1
14' ГолШтефан Флорин
55' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
60' Желтая карточкаШтефан Флорин
74' Желтая карточкаМейхерс Барт
82' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
85' Желтая карточкаFlorin Pirvu
1:1
87' ГолБериша Альбин
89' Желтая карточкаDavide Popsa
90' Желтая карточкаБрату Марио
1:2
90' ГолДебелюх Габриэл
90' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
90' Желтая карточкаПапп Пол
90' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
90'+7
Ход матча
12'
14'
0:1
46'
60'
74'
85'
87'
89'
90'
90'
90'
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисНападающий
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Davide Popsa
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Петролул Плоешти
Сепси
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.2
|Грозав Георге-Теодор
|6 (1)
|0.2
|Муси Александру Мариан
|4
|0.13
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.13
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.07
|Бериша Альбин
|2
|0.07
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|10 (2)
|0.33
|Матей Космин
|4 (1)
|0.13
|Шафранко Павол
|4
|0.13
|Алими Исник
|4 (1)
|0.13
|Каллаку Шерифф
|4
|0.13
|Аганович Аднан
|3
|0.1
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.1
|Паун Николае
|2
|0.07
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Грозав Георге-Теодор
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|1
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|9
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Штефан Флорин
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
9
5
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
5
21
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Сепси
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
8
38%
6
32%
76-90
Забито
6
24
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
26 Не забивали 19
1
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
5
21%
31-45
1
17%
5
21%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
2
33%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
2
12%
76-90
Забито
27
41
8 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 9
3
11%
5
12%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
2
7%
10
24%
31-45
8
30%
30%
5
12%
46-60
4
15%
7
17%
61-75
7
26%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
34
36
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
4
12%
8
22%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
15%
6
17%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
12
35%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1
ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Сепси
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
69
213
312
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
105
213
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
219
921
1119
327
525
129
327
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8