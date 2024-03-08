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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Петролул Плоешти
1:2
Конец матча
Сепси
0'
12' Желтая карточка
Сэто Такаюки
0:1
14' Гол
Штефан Флорин
55' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
60' Желтая карточка
Штефан Флорин
74' Желтая карточка
Мейхерс Барт
82' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо
85' Желтая карточка
Florin Pirvu
1:1
87' Гол
Бериша Альбин
89' Желтая карточка
Davide Popsa
90' Желтая карточка
Брату Марио
1:2
90' Гол
Дебелюх Габриэл
90' Желтая карточка
Дебелюх Габриэл
90' Желтая карточка
Папп Пол
90' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90'+7
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
9
Бериша
Альбин
7
Грозав
Георге-Теодор
1
Молдован
Дину
17
Оройан
Дариус
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
3
Штефан
Флорин
6
Паун
Николае
59
Каллаку
Шерифф
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
7
Варга
Кевин
18
Шафранко
Павол
Петролул Плоешти
Сепси

История личных встреч

Петролул Плоешти
Сепси

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:2
С
0:0
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
К
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.2
Грозав Георге-Теодор 6 (1) 0.2
Муси Александру Мариан 4 0.13
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.13
Хужа Мариан Фернандо 2 0.07
Бериша Альбин 2 0.07
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 10 (2) 0.33
Матей Космин 4 (1) 0.13
Шафранко Павол 4 0.13
Алими Исник 4 (1) 0.13
Каллаку Шерифф 4 0.13
Аганович Аднан 3 0.1
Дебелюх Габриэл 3 0.1
Паун Николае 2 0.07
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Грозав Георге-Теодор 4 0
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Guilherme Gomes Garutti 2 1
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Раду Денис 1 0
Бериша Альбин 1 0
Iustin Raducan 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 9 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Штефан Флорин 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сепси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

9
5
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

5
21
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Сепси
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
10%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
8
38%
6
32%
76-90

Забито

6
24
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
26 Не забивали 19
1
17%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
17%
5
21%
31-45
1
17%
5
21%
46-60
1
17%
4
17%
61-75
2
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
2
12%
76-90

Забито

27
41
8 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 9
3
11%
5
12%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
2
7%
10
24%
31-45
8
30%
30%
5
12%
46-60
4
15%
7
17%
61-75
7
26%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

34
36
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
4
12%
8
22%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
5
15%
6
17%
31-45
6
18%
6
17%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
12
35%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1
ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Сепси

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
21
9
9
21
1.5
11
19
3
27
2.5
5
25
1
29
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
3.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
6.
Фарул Констанца
 30 11 10 9 37 - 38 43
7.
Университатя Клуж
 30 10 12 8 35 - 38 42
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • 93'
    Габриэл Дебелюх из команды Сепси слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
  • 93'
    Габриэл Дебелюх удалось забить из легкой позиции.
  • 93'
    Чоботарю Денис сделал ключевой пас для гола!
  • 92'
    Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 92'
    Думитреску Андрес сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!
  • 91'
    Ишфан Александру не смог попасть в створ ударом издали
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