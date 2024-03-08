Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Ишфан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Сепси

86' Ханка Серджу не смог попасть в створ ударом издали

86' Брату Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Рефери не любит споров - именно за это Florin Pirvu сейчас получил желтую

83' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Сепси

77' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Аганович Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Матч возобновлен

72' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Габриэл Дебелюх на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Шафранко Павол уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

70' Варга Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Сепси

66' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Сепси

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Тичу Валентин Константин пробует нанести удар издали, но Дину Молдован держит все под контролем

60' Florin Stefan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

58' Хорошую попытку сделал Каллаку Шерифф . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Грозав Георге-Теодор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Диоманде Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Сепси

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника