  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 3'
УТА Арад
0'
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
УТА Арад
2.45
Реклама, pari.ru
3.20
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
77
Миланов
Георги
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
4
Бенга
Александру
15
Конте
Ибраима
30
Столник
Марко
19
Миковши
Клаудиу
21
Cristian
Mihai
8
Педру
Жоау
II
10
Фабри
Андрей
42
Лукассен
Кевин
24
Омонди
Эрик
Динамо Бухарест
УТА Арад

История личных встреч

Динамо Бухарест
УТА Арад

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 6 (1) 0.21
Dennis Politic 6 0.21
Абдалла Хаким 4 (1) 0.14
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 7 (3) 0.24
Миковши Клаудиу 7 0.24
Лукассен Кевин 4 0.14
Купер Годберг 3 0.1
Поп Рареш 3 (1) 0.1
Омонди Эрик 2 0.07
Кэпушэ Тибериу 2 0.07
Marcelo Freitas 2 (1) 0.07
Карп Кэтэлин 2 0.07
Офусу Риги 1 0.03
Diogo Rodrigues 1 0.03
Педру Жоау II 1 0.03
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Ariel Lopez1 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 6 0
Карп Кэтэлин 3 1
Купер Годберг 3 1
Фабри Андрей 4 0
Миковши Клаудиу 4 0
Cristian Mihai 4 0
Бенга Александру 3 0
Лукассен Кевин 3 0
Столник Марко 3 0
Marcelo Freitas 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Конте Ибраима 1 1
Якоб Флорин 2 0
Кэпушэ Тибериу 2 0
Mircea Rednic 2 0
Морар Влад 1 0
Омонди Эрик 1 0
Тудорие Александру 1 0
Педру Жоау II 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Robert Mustaca 1 0
Andrei David 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
УТА Арад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
7
Динамо Бухарест
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
УТА Арад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

8
18
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
УТА Арад
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
6
26%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
16%
6
32%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
3
16%
76-90

Забито

21
36
12 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
14 Не забивали 9
4
19%
5
14%
1-15
5
24%
5
14%
16-30
3
14%
11
31%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
5
24%
8
22%
76-90

Пропущено

41
42
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
12%
9
21%
1-15
5
12%
7
17%
16-30
7
17%
5
12%
31-45
8
20%
9
21%
46-60
3
7%
3
7%
61-75
13
32%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
УТА Арад

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
1
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
3
1
13
1.5
9
6
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
4
10
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
20
9
4
25
1.5
13
16
2
27
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
3.
ЧФР Клуж
 0:0 30 14 9 7 53 - 29 51
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Фарул Констанца
 0:0 30 11 10 9 37 - 38 43
6.
Университатя Клуж
 0:0 30 10 12 8 35 - 38 42
7.
Сепси
 0:0 30 11 8 11 41 - 33 41
8.
УТА Арад
 0:0 30 10 11 9 36 - 42 41
9.
Германнштадт
 0:0 30 9 14 7 36 - 30 41
10.
Петролул Плоешти
 0:0 30 7 15 8 28 - 30 36
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 0:0 30 6 10 14 31 - 49 28
15.
Динамо Бухарест
 0:0 30 7 6 17 21 - 41 27
16.
Ботошани
 0:0 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
2.
ЧФР Клуж
 0:0 15 9 5 1 28 - 6 32
3.
Германнштадт
 0:0 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 0:0 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 0:0 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 0:0 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 0:0 15 5 7 3 20 - 19 22
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 0:0 15 4 4 7 9 - 15 16
14.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 0:0 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 0:0 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 0:0 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 0:0 15 4 3 8 15 - 18 15
9.
УТА Арад
 0:0 15 3 6 6 14 - 23 15
10.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 0:0 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 0:0 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 0:0 15 1 8 6 11 - 19 11
16.
Ботошани
 0:0 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    УТА Арад начинает с центра поля
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Arcul de Triumf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
УТА Арад
2.45
Реклама, pari.ru
3.20
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:0 УТА Арад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Динамо Бухарест
УТА Арад
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный