Тур: 30. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Первый тайм: 3'
0'
28
Омавоо
Жозуэ
93
Якоб
Флорин
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейНападающий
- Нападающий
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Морар ВладПолузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
-
-
16 Raul Stanciu
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Динамо Бухарест
УТА Арад
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|6 (1)
|0.21
|Dennis Politic
|6
|0.21
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.14
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|7 (3)
|0.24
|Миковши Клаудиу
|7
|0.24
|Лукассен Кевин
|4
|0.14
|Купер Годберг
|3
|0.1
|Поп Рареш
|3 (1)
|0.1
|Омонди Эрик
|2
|0.07
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0.07
|Marcelo Freitas
|2 (1)
|0.07
|Карп Кэтэлин
|2
|0.07
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Diogo Rodrigues
|1
|0.03
|Педру Жоау II
|1
|0.03
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Ariel Lopez1
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|6
|0
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Купер Годберг
|3
|1
|Фабри Андрей
|4
|0
|Миковши Клаудиу
|4
|0
|Cristian Mihai
|4
|0
|Бенга Александру
|3
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Столник Марко
|3
|0
|Marcelo Freitas
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Конте Ибраима
|1
|1
|Якоб Флорин
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Mircea Rednic
|2
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Омонди Эрик
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
|Andrei David
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
УТА Арад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
7
Динамо Бухарест
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
УТА Арад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
8
18
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
УТА Арад
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
5
22%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
6
26%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
16%
6
32%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
3
16%
76-90
Забито
21
36
12 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
14 Не забивали 9
4
19%
5
14%
1-15
5
24%
5
14%
16-30
3
14%
11
31%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
1
5%
3
8%
61-75
5
24%
8
22%
76-90
Пропущено
41
42
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
12%
9
21%
1-15
5
12%
7
17%
16-30
7
17%
5
12%
31-45
8
20%
9
21%
46-60
3
7%
3
7%
61-75
13
32%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
УТА Арад
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
11 раз 38%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
123
113
96
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
312
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
209
425
1316
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|7
|3
|53 - 24
|64
|2.
|29
|14
|10
|5
|51 - 32
|52
|3.
|0:0
|30
|14
|9
|7
|53 - 29
|51
|4.
|29
|12
|10
|7
|45 - 37
|46
|5.
|0:0
|30
|11
|10
|9
|37 - 38
|43
|6.
|0:0
|30
|10
|12
|8
|35 - 38
|42
|7.
|0:0
|30
|11
|8
|11
|41 - 33
|41
|8.
|0:0
|30
|10
|11
|9
|36 - 42
|41
|9.
|0:0
|30
|9
|14
|7
|36 - 30
|41
|10.
|0:0
|30
|7
|15
|8
|28 - 30
|36
|11.
|29
|6
|15
|8
|30 - 35
|33
|12.
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|29
|9
|4
|16
|42 - 48
|31
|14.
|0:0
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|15.
|0:0
|30
|7
|6
|17
|21 - 41
|27
|16.
|0:0
|30
|3
|12
|15
|30 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 6
|32
|3.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 19
|22
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 15
|16
|14.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|15.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|3.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|4.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|5.
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|9.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|10.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 19
|11
|16.
|0:0
|15
|1
|4
|10
|16 - 32
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8