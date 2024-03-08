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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Ботошани
0:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
69' Желтая карточка
Григорян Нарек
70' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
76' Вторая желтая карточка
Григорян Нарек
90'+4
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
5
Daniel
Celea
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
8
Флореску
Эдуард
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
1
Бузбуки
Александру
21
Боли
Кевин
16
Неделку
Драгош
3
Попеску
Михай
99
Дюссо
Дамьен
25
Кики
Давид
8
Вынэ
Йонуц
77
Дякону
Роналдо
30
Григорян
Нарек
7
Ривалдиньо
9
Мунтяну
Луис
Ботошани
Фарул Констанца

История личных встреч

Ботошани
Фарул Констанца

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
8:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
D2A
0:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.33
Eugen Gabriel David 4 0.13
Enzo Lopez 3 0.1
Дикан Виктор 2 0.07
Капроф Хуан 2 0.07
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 7 (5) 0.23
Будеску Константин 6 (2) 0.2
Мунтяну Луис 5 0.17
Ривалдиньо 5 0.17
Артян Андрей 3 0.1
Вынэ Йонуц 2 0.07
Грамени Константин 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Мазилу Адриан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 8 0
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 3 1
Бензар Ромарио 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Филип Иоан 2 0
Мирон Джордже 2 0
Садику Рияд 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Daniel Celea 2 0
Andrei Dragu 2 0
Bogdan Andone 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Касап Карло 1 0
Муаддиб Жали 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Enzo Lopez 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 8 0
Грамени Константин 6 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Григорян Нарек 1 1
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Ionut Cojocaru 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Ботошани
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
9
Ботошани
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

8
19
Ботошани
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Фарул Констанца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
6
32%
76-90

Пропущено

20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
15%
1
5%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
3
15%
7
35%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
15%
3
15%
76-90

Забито

17
20
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
6
35%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Пропущено

31
16
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
13%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
8
26%
4
25%
76-90

Забито

31
39
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
1
3%
4
10%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
9
29%
29%
8
21%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
7
23%
8
21%
76-90

Пропущено

51
36
23 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
7
14%
4
11%
1-15
9
18%
5
14%
16-30
7
14%
9
25%
31-45
11
22%
6
17%
46-60
6
12%
5
14%
61-75
11
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2

Результаты матчей

Ботошани
Фарул Констанца

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
23
7
10
20
1.5
10
20
1
29
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
3.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
6.
Фарул Констанца
 30 11 10 9 37 - 38 43
7.
Университатя Клуж
 30 10 12 8 35 - 38 42
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
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