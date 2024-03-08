Тур: 30. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Horia Mladinovici
0:0
Конец матча
0'
69' Желтая карточкаГригорян Нарек
70' Желтая карточкаДюссо Дамьен
76' Вторая желтая карточкаГригорян Нарек
90'+4
Ход матча
69'
70'
76'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
16
Филип
Иоан
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
21
Боли
Кевин
99
Дюссо
Дамьен
25
Кики
Давид
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
12 Vlad Rafaila
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Ботошани
Фарул Констанца
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
98
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.33
|Eugen Gabriel David
|4
|0.13
|Enzo Lopez
|3
|0.1
|Дикан Виктор
|2
|0.07
|Капроф Хуан
|2
|0.07
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.23
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.2
|Мунтяну Луис
|5
|0.17
|Ривалдиньо
|5
|0.17
|Артян Андрей
|3
|0.1
|Вынэ Йонуц
|2
|0.07
|Грамени Константин
|2
|0.07
|Дякону Роналдо
|2
|0.07
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|8
|0
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|3
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Муаддиб Жали
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|8
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Ionut Cojocaru
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
9
Ботошани
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фарул Констанца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
8
19
Ботошани
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Фарул Констанца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
6
32%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
15%
1
5%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
3
15%
7
35%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
15%
3
15%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
2
12%
3
15%
31-45
6
35%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
31
16
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
13%
3
19%
1-15
3
10%
3
19%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
8
26%
4
25%
76-90
Забито
31
39
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
1
3%
4
10%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
9
29%
29%
8
21%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
7
23%
8
21%
76-90
Пропущено
51
36
23 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
7
14%
4
11%
1-15
9
18%
5
14%
16-30
7
14%
9
25%
31-45
11
22%
6
17%
46-60
6
12%
5
14%
61-75
11
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1
Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
Результаты матчей
Ботошани
Фарул Констанца
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
510
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
237
1020
1020
129
327
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8