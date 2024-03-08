Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Narek Grigoryan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Ботошани

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Narek Grigoryan не смог попасть в створ ударом издали

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Капроф Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дикан Виктор пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

33' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бензар Ромарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Narek Grigoryan из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

20' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

20' Narek Grigoryan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Daniel Celea из команды Ботошани заходит слишком далеко, он валит Луи Мунтяну.

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Дякону Роналдо пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бензар Ромарио наказан за толчок Луи Мунтяну

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Ботошани начинает с центра поля