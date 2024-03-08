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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 3'
Германнштадт
0'
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Германнштадт
1.70
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Все Коэффициенты
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
ЧФР Клуж
Германнштадт

История личных встреч

ЧФР Клуж
Германнштадт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
3:2
ТМК
1:1
С
0:1
С
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 12 0.41
Бирлигея Даниэль 8 0.28
Мухар Карло 7 0.24
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.21
Авуну Дюрель 3 0.1
Айети Арлинд 3 0.1
Дяк Чиприан 2 0.07
Камора Мауру 2 0.07
Джуричич Лука 2 0.07
Йебоа Эммануэль 2 0.07
Красники Эрмал 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Маня Кристьян 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 (3) 0.28
Балауре Сильвиу 7 0.24
Стойка Янис 4 0.14
Янку Габриэль 3 0.1
Негуц Кристиан 2 0.07
Alexandru Daniel Jipa 2 0.07
Ороиан Александру 2 0.07
Альхассан Баба 2 0.07
Мурджа Алессандро 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Опрут Рауль 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Дяк Чиприан 4 0
Эль-Каддури Омар 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Отеле Филип 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Бейян Флориан 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Янку Габриэль 3 0
Мурджа Алессандро 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Бутян Михай 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Германнштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

22
25
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Германнштадт
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
5
18%
1
10%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
2
7%
3
30%
46-60
8
29%
1
10%
61-75
5
18%
2
20%
76-90

Пропущено

6
20
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
6
30%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
4
17%
9
36%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
29%
29%
5
20%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
4
17%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
4
17%
1
9%
76-90

Забито

52
35
25 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
7
13%
5
14%
1-15
4
8%
3
9%
16-30
14
27%
4
11%
31-45
6
12%
12
34%
46-60
9
17%
4
11%
61-75
12
23%
7
20%
76-90

Пропущено

30
31
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
20%
2
6%
1-15
6
20%
7
23%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
8
27%
4
13%
61-75
4
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Германнштадт

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
8
7
6
8
2.5
3
12
3
11
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
7
8
1.5
2
12
5
10
2.5
1
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
9
15
14
1.5
10
19
11
18
2.5
4
25
5
24
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
3.
ЧФР Клуж
 0:0 30 14 9 7 53 - 29 51
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Фарул Констанца
 0:0 30 11 10 9 37 - 38 43
6.
Университатя Клуж
 0:0 30 10 12 8 35 - 38 42
7.
Сепси
 0:0 30 11 8 11 41 - 33 41
8.
УТА Арад
 0:0 30 10 11 9 36 - 42 41
9.
Германнштадт
 0:0 30 9 14 7 36 - 30 41
10.
Петролул Плоешти
 0:0 30 7 15 8 28 - 30 36
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 0:0 30 6 10 14 31 - 49 28
15.
Динамо Бухарест
 0:0 30 7 6 17 21 - 41 27
16.
Ботошани
 0:0 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
2.
ЧФР Клуж
 0:0 15 9 5 1 28 - 6 32
3.
Германнштадт
 0:0 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 0:0 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 0:0 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 0:0 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 0:0 15 5 7 3 20 - 19 22
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 0:0 15 4 4 7 9 - 15 16
14.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 0:0 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 0:0 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 0:0 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 0:0 15 4 3 8 15 - 18 15
9.
УТА Арад
 0:0 15 3 6 6 14 - 23 15
10.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 0:0 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 0:0 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 0:0 15 1 8 6 11 - 19 11
16.
Ботошани
 0:0 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 3'
    Мурджа Алессандро пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем
  • 3'
    Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 2'
    Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    ЧФР Клуж начинает с центра поля
  • 1'
    Начало матча отложено.
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой ЧФР Клуж.
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ЧФР Клуж
Ничья
Германнштадт
1.70
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5.40
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5.26
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ЧФР Клуж
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