Тур: 30. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Первый тайм: 3'
0'
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
ЧФР Клуж
Германнштадт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|12
|0.41
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.28
|Мухар Карло
|7
|0.24
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.1
|Айети Арлинд
|3
|0.1
|Дяк Чиприан
|2
|0.07
|Камора Мауру
|2
|0.07
|Джуричич Лука
|2
|0.07
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.07
|Красники Эрмал
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Маня Кристьян
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8 (3)
|0.28
|Балауре Сильвиу
|7
|0.24
|Стойка Янис
|4
|0.14
|Янку Габриэль
|3
|0.1
|Негуц Кристиан
|2
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.07
|Ороиан Александру
|2
|0.07
|Альхассан Баба
|2
|0.07
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Бутян Михай
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Германнштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
22
25
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Германнштадт
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
5
18%
1
10%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
2
7%
3
30%
46-60
8
29%
1
10%
61-75
5
18%
2
20%
76-90
Пропущено
6
20
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
6
30%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
4
17%
9
36%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
29%
29%
5
20%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
4
17%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
4
17%
1
9%
76-90
Забито
52
35
25 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
7
13%
5
14%
1-15
4
8%
3
9%
16-30
14
27%
4
11%
31-45
6
12%
12
34%
46-60
9
17%
4
11%
61-75
12
23%
7
20%
76-90
Пропущено
30
31
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
20%
2
6%
1-15
6
20%
7
23%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
8
27%
4
13%
61-75
4
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Германнштадт
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
86
87
68
312
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
78
212
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
209
1514
1019
1118
425
524
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|7
|3
|53 - 24
|64
|2.
|29
|14
|10
|5
|51 - 32
|52
|3.
|0:0
|30
|14
|9
|7
|53 - 29
|51
|4.
|29
|12
|10
|7
|45 - 37
|46
|5.
|0:0
|30
|11
|10
|9
|37 - 38
|43
|6.
|0:0
|30
|10
|12
|8
|35 - 38
|42
|7.
|0:0
|30
|11
|8
|11
|41 - 33
|41
|8.
|0:0
|30
|10
|11
|9
|36 - 42
|41
|9.
|0:0
|30
|9
|14
|7
|36 - 30
|41
|10.
|0:0
|30
|7
|15
|8
|28 - 30
|36
|11.
|29
|6
|15
|8
|30 - 35
|33
|12.
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|29
|9
|4
|16
|42 - 48
|31
|14.
|0:0
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|15.
|0:0
|30
|7
|6
|17
|21 - 41
|27
|16.
|0:0
|30
|3
|12
|15
|30 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 6
|32
|3.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 19
|22
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 15
|16
|14.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|15.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|3.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|4.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|5.
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|9.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|10.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 19
|11
|16.
|0:0
|15
|1
|4
|10
|16 - 32
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8