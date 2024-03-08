Тур: 30. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Ковач Иштван
1:0
Конец матча
0'
90' Желтая карточкаОроиан Александру
1:0
90' ГолОтеле Филип
90' Желтая карточкаМуту Адриан
90'+7
Ход матча
90'
1:0
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
ЧФР Клуж
Германнштадт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.43
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.27
|Мухар Карло
|7
|0.23
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.2
|Авуну Дюрель
|3
|0.1
|Айети Арлинд
|3
|0.1
|Дяк Чиприан
|2
|0.07
|Камора Мауру
|2
|0.07
|Джуричич Лука
|2
|0.07
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.07
|Красники Эрмал
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Маня Кристьян
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8 (3)
|0.27
|Балауре Сильвиу
|7
|0.23
|Стойка Янис
|4
|0.13
|Янку Габриэль
|3
|0.1
|Негуц Кристиан
|2
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.07
|Ороиан Александру
|2
|0.07
|Альхассан Баба
|2
|0.07
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Бутян Михай
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Германнштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
22
25
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Германнштадт
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
5
18%
1
10%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
2
7%
3
30%
46-60
8
29%
1
10%
61-75
5
18%
2
20%
76-90
Пропущено
6
20
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
6
30%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
4
17%
9
36%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
29%
29%
5
20%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
4
17%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
4
17%
1
9%
76-90
Забито
52
35
25 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
7
13%
5
14%
1-15
4
8%
3
9%
16-30
14
27%
4
11%
31-45
6
12%
12
34%
46-60
9
17%
4
11%
61-75
12
23%
7
20%
76-90
Пропущено
30
31
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
20%
2
6%
1-15
6
20%
7
23%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
8
27%
4
13%
61-75
4
13%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Германнштадт
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
86
87
68
312
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
78
212
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
209
1514
1019
1118
425
524
227
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8