Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

89' Матч возобновлен

88' Могос Василе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Хорошую попытку сделал Alexandru Daniel Jipa . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

82' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Опрут Рауль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

80' Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

79' Шанс! Cristian Negut из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

79' Балауре Сильвиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Cristian Negut наказан за толчок Михаэль Петер

75' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Alexandru Daniel Jipa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Германнштадт

73' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

71' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

68' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

67' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ох, нехорошо это выглядит. Айети Арлинд получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Хорошую попытку сделал Янку Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Опрут Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Германнштадт

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Германнштадт

59' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

57' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Кейта Абдул-Кадер пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

55' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

54' Стойка Янис пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

53' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

47' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника