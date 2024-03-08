Тур: 30. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Первый тайм: 4'
0'
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Andrei Dima
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Alin Chintes
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Волунтари
Университатя Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.21
|Думитер Андрей
|6
|0.21
|Мерлой Джордже
|3
|0.1
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.1
|Раду Бобок
|2
|0.07
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.07
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.07
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|11 (5)
|0.38
|Попа Даньел
|8
|0.28
|Кипчу Александру
|5
|0.17
|Стойка Янис
|5
|0.17
|Митря Богдан
|2
|0.07
|Георге Валентин
|2
|0.07
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|6
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Cristian Paz II
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|6
|0
|Митря Богдан
|5
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Университатя Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
9
Волунтари
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
11
9
Волунтари
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Университатя Клуж
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
19
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
14%
3
14%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
29%
4
19%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
18%
2
11%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
14%
6
33%
31-45
5
18%
3
17%
46-60
6
21%
4
22%
61-75
5
18%
2
11%
76-90
Забито
30
36
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
4
13%
5
14%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
3
10%
7
19%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
9
30%
8
22%
76-90
Пропущено
50
37
23 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
8
16%
6
16%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
10
20%
10
27%
31-45
11
22%
6
16%
46-60
8
16%
5
14%
61-75
8
16%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1
Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
410
312
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
510
68
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
920
920
227
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|7
|3
|53 - 24
|64
|2.
|29
|14
|10
|5
|51 - 32
|52
|3.
|0:0
|30
|14
|9
|7
|53 - 29
|51
|4.
|29
|12
|10
|7
|45 - 37
|46
|5.
|0:0
|30
|11
|10
|9
|37 - 38
|43
|6.
|0:0
|30
|10
|12
|8
|35 - 38
|42
|7.
|0:0
|30
|11
|8
|11
|41 - 33
|41
|8.
|0:0
|30
|10
|11
|9
|36 - 42
|41
|9.
|0:0
|30
|9
|14
|7
|36 - 30
|41
|10.
|0:0
|30
|7
|15
|8
|28 - 30
|36
|11.
|29
|6
|15
|8
|30 - 35
|33
|12.
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|29
|9
|4
|16
|42 - 48
|31
|14.
|0:0
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|15.
|0:0
|30
|7
|6
|17
|21 - 41
|27
|16.
|0:0
|30
|3
|12
|15
|30 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 6
|32
|3.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|20 - 19
|22
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 15
|16
|14.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|15.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|3.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|4.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|5.
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|9.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 23
|15
|10.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|0:0
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 19
|11
|16.
|0:0
|15
|1
|4
|10
|16 - 32
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8