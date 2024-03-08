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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Волунтари
0:0
Первый тайм: 4'
Университатя Клуж
0'
Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Университатя Клуж
3.65
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
26
Турда
Григоре
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
24
Рикардинью
XI
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
23
Кырнац
Николае
77
Немец
Адам
9
Думитер
Андрей
20
Robert
Popescu
33
Горчеа
Андрей
27
Кипчу
Александру
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
8
Роджер
VII
94
Бик
Овидиу
98
Симон
Габриэл
71
Stefan
Panoiu
10
Нистор
Дан
3
Митря
Богдан
19
Попа
Даньел
Волунтари
Университатя Клуж

История личных встреч

Волунтари
Университатя Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:3
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 0.21
Думитер Андрей 6 0.21
Мерлой Джордже 3 0.1
Robert Popescu 3 (1) 0.1
Раду Бобок 2 0.07
Doru Cristian Andrei 2 0.07
Сигурьонссон Рунар 2 0.07
Рикардинью XI 1 0.03
Раца Вадим 1 (1) 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 11 (5) 0.38
Попа Даньел 8 0.28
Кипчу Александру 5 0.17
Стойка Янис 5 0.17
Митря Богдан 2 0.07
Георге Валентин 2 0.07
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 6 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Cristian Paz II 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 6 0
Митря Богдан 5 0
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Нистор Дан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0

Результаты матчей

Волунтари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Университатя Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
9
Волунтари
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

11
9
Волунтари
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Университатя Клуж
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
19

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
14%
3
14%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
18%
2
11%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
14%
6
33%
31-45
5
18%
3
17%
46-60
6
21%
4
22%
61-75
5
18%
2
11%
76-90

Забито

30
36
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
4
13%
5
14%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
3
10%
7
19%
31-45
5
17%
5
14%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
9
30%
8
22%
76-90

Пропущено

50
37
23 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
8
16%
6
16%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
10
20%
10
27%
31-45
11
22%
6
16%
46-60
8
16%
5
14%
61-75
8
16%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1
Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

Волунтари
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
3
12
1
13
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
6
8
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
9
20
1.5
9
20
2
27
2.5
4
25
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
3.
ЧФР Клуж
 0:0 30 14 9 7 53 - 29 51
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Фарул Констанца
 0:0 30 11 10 9 37 - 38 43
6.
Университатя Клуж
 0:0 30 10 12 8 35 - 38 42
7.
Сепси
 0:0 30 11 8 11 41 - 33 41
8.
УТА Арад
 0:0 30 10 11 9 36 - 42 41
9.
Германнштадт
 0:0 30 9 14 7 36 - 30 41
10.
Петролул Плоешти
 0:0 30 7 15 8 28 - 30 36
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 0:0 30 6 10 14 31 - 49 28
15.
Динамо Бухарест
 0:0 30 7 6 17 21 - 41 27
16.
Ботошани
 0:0 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
2.
ЧФР Клуж
 0:0 15 9 5 1 28 - 6 32
3.
Германнштадт
 0:0 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 0:0 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 0:0 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 0:0 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 0:0 15 5 7 3 20 - 19 22
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 0:0 15 4 4 7 9 - 15 16
14.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 0:0 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 0:0 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 0:0 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 0:0 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 0:0 15 4 3 8 15 - 18 15
9.
УТА Арад
 0:0 15 3 6 6 14 - 23 15
10.
Волунтари
 0:0 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 0:0 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 0:0 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 0:0 15 1 8 6 11 - 19 11
16.
Ботошани
 0:0 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 3'
    Попа Даньел из команды Университатя Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Robert Popescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 2'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • 2'
    Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Нистор Дан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Университатя Клуж начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Университатя Клуж
3.65
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3.30
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2.28
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Где смотреть матч Волунтари 0:0 Университатя Клуж онлайн

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Волунтари
Университатя Клуж
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