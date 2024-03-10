  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
У Крайова 1948
0:0
Первый тайм: 31'
Университатя Крайова
0'
30' Желтая карточка
Меквабишвили Анзор

Ход матча

30'
 
Меквабишвили Анзор

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
У Крайова 1948
Ничья
Университатя Крайова
4.36
Реклама, olimp.bet
3.52
Реклама, olimp.bet
2.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
72
Падула
Андреа
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
У Крайова 1948
Университатя Крайова

История личных встреч

У Крайова 1948
Университатя Крайова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
64

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.3
Бауса Хуан 6 (1) 0.2
Vladislav Blanuta 4 0.13
William Baeten 4 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.13
Сидибе Секу 3 (1) 0.1
Лакруа Лео 3 0.1
Бахасса Яссин 2 0.07
Албу Константин 2 0.07
Ибрагим Джибрил 2 0.07
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 10 0.33
Маркович Йован 6 0.2
Крецу Александру 5 0.17
Баярам Штефан 4 0.13
Иван Андрей 3 (2) 0.1
Рогульич Анте 3 0.1
Кольич Элвир 3 (1) 0.1
Банку Никусор 2 0.07
Хури Льес 2 (1) 0.07
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.07
Дансиу Мариан 2 0.07
Скречу Владимир 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 6 1
Gabriel Compagnucci 6 0
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Лакруа Лео 3 1
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Митрицэ Александру 6 0
Влэдою Штефан 6 0
Иван Андрей 4 1
Скречу Владимир 5 0
Матею Александру 4 0
Хури Льес 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Juraj Badelj 2 1
Крецу Александру 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Попеску Лаурентиу 3 0
Маркович Йован 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

12
8
У Крайова 1948
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Университатя Крайова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

5
21
У Крайова 1948
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Университатя Крайова
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
28% (8)
59% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

27
23
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
5
19%
2
9%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
2
7%
5
22%
31-45
6
22%
5
22%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
26%
9
39%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
7
28%
8
42%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
0
0%
6
26%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Пропущено

23
17
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
8
35%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
2
9%
6
35%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
5
22%
2
12%
76-90

Забито

42
46
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
5
12%
8
17%
1-15
8
19%
5
11%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
8
19%
6
13%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
10
24%
14
30%
76-90

Пропущено

48
36
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
10
21%
3
8%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
8
17%
12
33%
31-45
5
10%
8
22%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
11
23%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
9
5
1.5
6
9
4
10
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
12
1.5
7
7
2
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
12
17
1.5
13
16
6
23
2.5
6
23
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 30 19 7 4 53 - 28 64
2.
Рапид Бухарест
 30 15 10 5 55 - 32 55
3.
ЧФР Клуж
 30 15 8 7 54 - 29 53
4.
Университатя Крайова
 0:0 30 12 11 7 45 - 37 47
5.
Сепси
 30 12 7 11 43 - 34 43
6.
Фарул Констанца
 30 11 10 9 37 - 38 43
7.
Университатя Клуж
 30 10 12 8 35 - 38 42
8.
УТА Арад
 30 10 10 10 36 - 43 40
9.
Германнштадт
 30 9 13 8 36 - 31 40
10.
Петролул Плоешти
 30 7 14 9 29 - 32 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 0:0 30 9 5 16 42 - 48 32
14.
Динамо Бухарест
 30 8 5 17 22 - 41 29
15.
Волунтари
 30 6 10 14 31 - 49 28
16.
Ботошани
 30 3 12 15 30 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 15 10 4 1 29 - 6 34
2.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
3.
Рапид Бухарест
 15 10 2 3 36 - 18 32
4.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 0:0 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
У Крайова 1948
 0:0 15 6 3 6 27 - 25 21
10.
Петролул Плоешти
 15 5 6 4 21 - 21 21
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 15 3 5 7 15 - 21 14
15.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
4.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 17 - 22 21
5.
Университатя Крайова
 0:0 15 5 6 4 22 - 20 21
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 15 5 2 8 17 - 19 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 0:0 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 15 1 7 7 11 - 20 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 13 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    У Крайова 1948
    Ничья
    Университатя Крайова
    4.36
    Реклама, olimp.bet
    3.52
    Реклама, olimp.bet
    2.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч У Крайова 1948 0:0 Университатя Крайова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    У Крайова 1948
    Университатя Крайова
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный