Тур: 30. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
38 Matei Goga
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
У Крайова 1948
Университатя Крайова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.3
|Бауса Хуан
|6 (1)
|0.2
|Vladislav Blanuta
|4
|0.13
|William Baeten
|4
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.13
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.1
|Лакруа Лео
|3
|0.1
|Бахасса Яссин
|2
|0.07
|Албу Константин
|2
|0.07
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.07
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|10
|0.33
|Маркович Йован
|6
|0.2
|Крецу Александру
|5
|0.17
|Баярам Штефан
|4
|0.13
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.1
|Рогульич Анте
|3
|0.1
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.1
|Банку Никусор
|2
|0.07
|Хури Льес
|2 (1)
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.07
|Дансиу Мариан
|2
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|6
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Влэдою Штефан
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Скречу Владимир
|5
|0
|Матею Александру
|4
|0
|Хури Льес
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Попеску Лаурентиу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
12
8
У Крайова 1948
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Университатя Крайова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
5
21
У Крайова 1948
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Университатя Крайова
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
28% (8)
59% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
27
23
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
5
19%
2
9%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
2
7%
5
22%
31-45
6
22%
5
22%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
26%
9
39%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
7
28%
8
42%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
0
0%
6
26%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Пропущено
23
17
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
8
35%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
2
9%
6
35%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
5
22%
2
12%
76-90
Забито
42
46
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
5
12%
8
17%
1-15
8
19%
5
11%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
8
19%
6
13%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
10
24%
14
30%
76-90
Пропущено
48
36
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
10
21%
3
8%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
8
17%
12
33%
31-45
5
10%
8
22%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
11
23%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
95
69
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
312
77
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1217
1316
623
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|7
|4
|53 - 28
|64
|2.
|30
|15
|10
|5
|55 - 32
|55
|3.
|30
|15
|8
|7
|54 - 29
|53
|4.
|0:0
|30
|12
|11
|7
|45 - 37
|47
|5.
|30
|12
|7
|11
|43 - 34
|43
|6.
|30
|11
|10
|9
|37 - 38
|43
|7.
|30
|10
|12
|8
|35 - 38
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|36 - 43
|40
|9.
|30
|9
|13
|8
|36 - 31
|40
|10.
|30
|7
|14
|9
|29 - 32
|35
|11.
|29
|6
|15
|8
|30 - 35
|33
|12.
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|0:0
|30
|9
|5
|16
|42 - 48
|32
|14.
|30
|8
|5
|17
|22 - 41
|29
|15.
|30
|6
|10
|14
|31 - 49
|28
|16.
|30
|3
|12
|15
|30 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 6
|34
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 12
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|36 - 18
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|25 - 11
|30
|5.
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|8.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|9.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|15.
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|3.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|17 - 22
|21
|5.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|8.
|15
|5
|2
|8
|17 - 19
|17
|9.
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|10.
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|11.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|15 - 23
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|16.
|15
|1
|4
|10
|16 - 32
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|13 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8