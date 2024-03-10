Тур: 30. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
1:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаМеквабишвили Анзор
1:0
45' ГолКицу Аурелиан
54' Желтая карточкаМатею Александру
1:1
70' ГолМитрицэ Александру
1:2
77' ГолБаярам Штефан
78' Желтая карточкаПадула Андреа
90' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
90'+6
Ход матча
45'
1:0
54'
70'
77'
1:2
78'
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
38 Matei Goga
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
У Крайова 1948
Университатя Крайова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.4
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
64
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.33
|Бауса Хуан
|6 (1)
|0.2
|Vladislav Blanuta
|4
|0.13
|William Baeten
|4
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.13
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.1
|Лакруа Лео
|3
|0.1
|Бахасса Яссин
|2
|0.07
|Албу Константин
|2
|0.07
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.07
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|11
|0.37
|Маркович Йован
|6
|0.2
|Крецу Александру
|5
|0.17
|Баярам Штефан
|5
|0.17
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.1
|Рогульич Анте
|3
|0.1
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.1
|Банку Никусор
|2
|0.07
|Хури Льес
|2 (1)
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.07
|Дансиу Мариан
|2
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Влэдою Штефан
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Хури Льес
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Попеску Лаурентиу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
13
8
У Крайова 1948
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Университатя Крайова
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
5
21
У Крайова 1948
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Университатя Крайова
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
27% (8)
60% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
28
25
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
5
18%
2
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
25%
10
40%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
7
26%
9
45%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
7
26%
2
10%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
0
0%
6
26%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Пропущено
23
17
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
8
35%
1
6%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
2
9%
6
35%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
5
22%
2
12%
76-90
Забито
43
48
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
5
12%
8
17%
1-15
8
19%
5
10%
16-30
8
19%
9
19%
31-45
8
19%
6
13%
46-60
4
9%
5
10%
61-75
10
23%
15
31%
76-90
Пропущено
50
37
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
10
20%
3
8%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
8
16%
13
35%
31-45
5
10%
8
22%
46-60
9
18%
5
14%
61-75
12
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
96
69
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
312
87
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1218
1416
624
624
129
228
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|13 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|11 (9)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8