Хорошую попытку сделал George Cimpanu. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Ибрагим Джибрил

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Митрицэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Матч возобновлен

80' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Падула Андреа получил желтую карточку от судьи

77' George Cimpanu сделал результативную передачу.

77' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

77' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

70' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

68' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матею Александру не смог попасть в створ ударом издали

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

60' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

59' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' George Cimpanu наказан за толчок Маскареньяс Матеус

57' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Матч возобновлен

56' Тактическая замена. Маркович Йован уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

56' William Baeten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Матею Александру получил желтую карточку от судьи

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Баярам Штефан нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

51' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.