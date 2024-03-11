Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Alexandru Pop навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Кабран Кевин не смог попасть в створ ударом издали

81' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Беттаеб Адель . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Иту Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ябре Тобасегноу получил желтую карточку от судьи

55' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Jonathan Cisse нанес удар головой, но Силвиу Лунг спокойно отбил мяч.

55' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Безумный фол. Julian Marchioni грубо играет против соперника. Пострадал Alexandru Pop

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.