1:1
Второй тайм: 84'
0'
0:1
3' ГолJavier Correa
18' Желтая карточкаСоса Хосе
40' Желтая карточкаJavier Urzua
41' Желтая карточкаПирес Леандро
68' Желтая карточкаСукуи Фернандо
1:1
80' Гол в свои воротаZaid Abner Romero
Ход матча
3'
0:1
18'
40'
41'
68'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
98
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.83
1.07
Среднее время на гол
108
84
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Correa
|1
|1
|Edwin Cetre
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Хосе
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Urzua
|1
|0
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2
Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2
|Эстудиантес Ла Плата
|Javier Correa
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Edwin Cetre
|0 (1)
|Эстудиантес Ла Плата
|Соса Хосе
|1
|Ривер Плейт
|Пирес Леандро
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Сукуи Фернандо
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Javier Urzua
|1