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Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 84'
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
3' Гол
Javier Correa
18' Желтая карточка
Соса Хосе
40' Желтая карточка
Javier Urzua
41' Желтая карточка
Пирес Леандро
68' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
1:1
80' Гол в свои ворота
Zaid Abner Romero

История личных встреч

Ривер Плейт
Эстудиантес Ла Плата

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
5:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:1
С
0:2
К
2:0
С
1:0
С
2:0
П
1:1
П
2:1
ТМ(
0:0
П
0:1
КС
3:2
КС
1:2
П
0:0
ТМ(
1:1
П
1:2
П
1:0
П
0:2
ПА
1:1
ПА
0:4
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.83
1.07

Среднее время на гол

108
84

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 1 1
Edwin Cetre 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Хосе 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Javier Urzua 1 0

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2
Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сармьенто - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2

Топ бомбардиров
Эстудиантес Ла Плата Javier Correa 1
Эстудиантес Ла Плата Edwin Cetre 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Соса Хосе 1
Ривер Плейт Пирес Леандро 1
Эстудиантес Ла Плата Сукуи Фернандо 1
Эстудиантес Ла Плата Javier Urzua 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Хавьер Альтамирано получил желтую карточку от судьи
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    • 18'
      Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Edwin Cetre сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Хавьер Корреа бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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