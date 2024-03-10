Тур: 27. Стадион: Караискакис.
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
19' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
1:0
23' ГолПоденсе Даниэл
26' Желтая карточкаПоденсе Даниэл
1:1
41' ГолБакасетас Тасос
Ход матча
23'
1:0
26'
41'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Карму
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
Олимпиакос
Панатинаикос
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
60.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
42 матча
35.7%
35.7%
28.6%
15 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.2%
54.8%
19%
11 побед 23 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.3
0.89
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
129
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.17
0.79
Тотал матчей
2.5
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
77
114
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|15 (4)
|0.56
|Поденсе Даниэл
|8
|0.3
|Масурас Гиоргос
|7
|0.26
|Фортунис Костас
|6
|0.22
|Йоветич Стеван
|4 (1)
|0.15
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.15
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.11
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.07
|Камара Мохамед III
|2
|0.07
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Орта Андре
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|10 (5)
|0.37
|Шпорар Андраж
|7 (2)
|0.26
|Еремеефф Александер
|7
|0.26
|Паласиос Себастьян
|6
|0.22
|Бернард Дуарте
|5
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.11
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.11
|Вербич Беньямин
|3
|0.11
|Виллиан Арао
|3
|0.11
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.11
|Мансини Даниэль
|2
|0.07
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.07
|Едвай Тин
|2
|0.07
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|7
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|4
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Джуричич Филип
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Вагианнидис Георгиос
|3
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Панатинаикос
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
7
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Панатинаикос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
21
31
Олимпиакос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
25
38
Голы по времени матча
Забито
34
27
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
2
6%
3
11%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
7
21%
7
26%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
11
32%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Забито
21
32
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
10%
5
16%
1-15
5
24%
2
6%
16-30
3
14%
8
25%
31-45
2
10%
8
25%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
33%
5
16%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
55
59
23 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 20
3 Не забивали 1
4
7%
8
14%
1-15
9
16%
3
5%
16-30
10
18%
15
25%
31-45
6
11%
10
17%
46-60
8
15%
10
17%
61-75
18
33%
13
22%
76-90
Пропущено
26
23
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
8%
2
9%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
7
27%
5
22%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
1
4%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1
Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2
Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Панатинаикос
Точный счет
4:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
4
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
4:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
1
3 раза 12%
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
112
85
49
58
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
85
94
310
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
251
197
206
1115
917
620
521
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|0
|-
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|0
|-
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|14 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9