  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Олимпиакос
1:1
Первый тайм: 45+'
Панатинаикос
0'
19' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
1:0
23' Гол
Поденсе Даниэл
26' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
1:1
41' Гол
Бакасетас Тасос

Ход матча

7'
 
Лодыгин Юрий
Дронговски Бартломей
19'
Франсиско Мартинес
 
23'
Поденсе Даниэл
(Орта Андре)
1:0
26'
Поденсе Даниэл
 
41'
1:1
Бакасетас Тасос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панатинаикос
2.00
Реклама, pari.ru
5.10
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
19
Масурас
Гиоргос
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
29
Франсиско
Мартинес
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
94
Акайдин
Самет
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
8
Бакасетас
Тасос
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
Олимпиакос
4-4-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Панатинаикос

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
60.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

42 матча

35.7%
35.7%
28.6%
15 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.2%
54.8%
19%
11 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

С
2:0
К
0:0
К
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.3
0.89

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
129

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

1.17
0.79

Тотал матчей

2.5
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

77
114

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 15 (4) 0.56
Поденсе Даниэл 8 0.3
Масурас Гиоргос 7 0.26
Фортунис Костас 6 0.22
Йоветич Стеван 4 (1) 0.15
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.15
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.11
Марсело Родиней 2 (1) 0.07
Камара Мохамед III 2 0.07
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Орта Андре 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 10 (5) 0.37
Шпорар Андраж 7 (2) 0.26
Еремеефф Александер 7 0.26
Паласиос Себастьян 6 0.22
Бернард Дуарте 5 0.19
Джуричич Филип 3 0.11
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.11
Вербич Беньямин 3 0.11
Виллиан Арао 3 0.11
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.11
Мансини Даниэль 2 0.07
Гнезда-Черин Адам 2 0.07
Едвай Тин 2 0.07
Младенович Филип 1 0.04
Вагианнидис Георгиос 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Магнуссон Хёрдур 1 0.04
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 7 2
Фортунис Костас 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 5 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Биэл Пеп 2 0
Карму Давид 2 0
Поросо Джексон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 4 1
Младенович Филип 5 0
Джуричич Филип 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Вагианнидис Георгиос 3 0
Бакасетас Тасос 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Акайдин Самет 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Панатинаикос
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
7
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Панатинаикос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

21
31
Олимпиакос
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

25
38

Голы по времени матча

Забито

34
27
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
2
6%
3
11%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
7
21%
7
26%
31-45
4
12%
2
7%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
11
32%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Забито

21
32
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
10%
5
16%
1-15
5
24%
2
6%
16-30
3
14%
8
25%
31-45
2
10%
8
25%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
33%
5
16%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

55
59
23 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 20
3 Не забивали 1
4
7%
8
14%
1-15
9
16%
3
5%
16-30
10
18%
15
25%
31-45
6
11%
10
17%
46-60
8
15%
10
17%
61-75
18
33%
13
22%
76-90

Пропущено

26
23
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
8%
2
9%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
7
27%
5
22%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
1
4%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1
Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2
Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Панатинаикос

Точный счет

4:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

4
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

4:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
4
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
1
3 раза 12%
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
1.5
11
2
8
5
2.5
4
9
5
8
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
3
10
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
25
1
19
7
1.5
20
6
11
15
2.5
9
17
6
20
3.5
5
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Олимпиакос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Арис Салоники
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кифисиас
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Олимпиакос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Арис Салоники
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Панатинаикос
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кифисиас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПАС Янина
 0 - 0
6.
Волос
 0 - 0
7.
Пансерраикос
 0 - 0
8.
ОФИ
 0 - 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Арис Салоники
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Панатинаикос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Олимпиакос
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атромитос
 0 - 0
6.
Астерас
 0 - 0
7.
Панетоликос
 0 - 0
8.
Кифисиас
 0 - 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 14 (2)
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панатинаикос
2.00
Реклама, pari.ru
5.10
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Олимпиакос 1:1 Панатинаикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Олимпиакос
Панатинаикос
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный