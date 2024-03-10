  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Ламия
0:1
Перерыв
АЕК
0'
12' Желтая карточка
Станко Калеб
0:1
45' Гол
Калленс Александр
45' Желтая карточка
Flosard Malci

Ход матча

12'
Станко Калеб
 
45'
0:1
Калленс Александр
45'
Flosard Malci
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
АЕК
61.00
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Все Коэффициенты
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
33
Корнезос
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
14
Сливка
Выкинтас
24
Амарал
Педру
6
Цандарис
Фанис
27
Станко
Калеб
16
Сидклей
Феррейра
7
Нуньес
Кристофер
19
Flosard
Malci
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
4
Шиманьски
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
20
Манталос
Петрос
Ламия
5-3-2
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Ламия
АЕК

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:3
С
3:0
С
3:0
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.1

Среднее время на гол

270
900

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.78

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.32
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
100

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.37
Цилулис Сотирис 5 0.19
Сливка Выкинтас 4 0.15
Matias Acuna I 3 0.11
Мартинес Рубен II 3 0.11
Flosard Malci 3 0.11
Сидклей Феррейра 2 0.07
Давид Симон 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Амарал Педру 1 0.04
Нуньес Кристофер 1 0.04
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 11 (2) 0.41
Понсе Эсекель 10 0.37
Цубер Стивен 6 0.22
Элиассон Никлас 5 0.19
Амрабат Нордин 4 (3) 0.15
Вида Домагой 4 0.15
Пинеда Орбелин 2 0.07
Гачинович Мийат 2 (1) 0.07
Йонссон Йенс 2 0.07
Калленс Александр 2 0.07
Любичич Роберт 2 0.07
Рота Лазарос 2 0.07
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Шиманьски Дамиан 1 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Кирьякос 9 0
Давид Симон 7 1
Станко Калеб 6 0
Сливка Выкинтас 5 0
Matias Acuna I 5 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 5 0
Цандарис Фанис 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Карлитос Карлос 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Мартинес Рубен II 2 1
Omar Cabrera Santana 3 0
Амарал Педру 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Flosard Malci 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 7 0
Калленс Александр 6 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Цубер Стивен 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Ламия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
АЕК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
8
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

15
30
Ламия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
АЕК
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

22
38

Голы по времени матча

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
22%
6
22%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
17%
9
33%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
2
11%
3
11%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
3
18%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
30
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
30%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
8%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
6
25%
6
55%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
21%
2
18%
76-90

Забито

35
57
15 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
6
17%
8
14%
1-15
5
14%
9
16%
16-30
4
11%
14
25%
31-45
6
17%
6
11%
46-60
7
20%
8
14%
61-75
7
20%
12
21%
76-90

Пропущено

44
28
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 16
7
16%
4
14%
1-15
5
11%
1
4%
16-30
8
18%
10
36%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
9
20%
4
14%
61-75
9
20%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2
Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1
АЕК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0
ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0

Результаты матчей

Ламия
АЕК

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
3
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ламия
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
10
3
2
11
2.5
7
6
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
25
1
10
16
1.5
19
7
3
23
2.5
12
14
2
24
3.5
3
23

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1.
АЕК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ламия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа вылета

Команда И В Н П Г О
1.
Кифисиас
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ламия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа вылета

Команда И В Н П Г О
1.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кифисиас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПАС Янина
 0 - 0
6.
Волос
 0 - 0
7.
Пансерраикос
 0 - 0
8.
ОФИ
 0 - 0

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1.
АЕК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ламия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атромитос
 0 - 0
6.
Астерас
 0 - 0
7.
Панетоликос
 0 - 0
8.
Кифисиас
 0 - 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
Арис Салоники Морон Лоренцо 14 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Ожегович Огнен 12 (1)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
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Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
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