Тур: 27. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
12' Желтая карточкаСтанко Калеб
0:1
45' ГолКалленс Александр
45' Желтая карточкаFlosard Malci
52' Желтая карточкаРота Лазарос
0:2
68' ГолПонсе Эсекель
72' Желтая карточкаЦукалос Николаос
85' Желтая карточкаVasilios Kontonikos
0:3
88' ГолГарсия Леви
0:4
90' ГолГарсия Леви
90'+4
Ход матча
12'
45'
45'
52'
68'
0:2
72'
88'
0:3
90'
0:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 7
-
1 Угловые 12
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
15
Давид
Симон
24
Амарал
Педру
27
Станко
Калеб
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Ламия
АЕК
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.1
Среднее время на гол
270
900
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.2
1.78
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.32
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
68
100
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.37
|Цилулис Сотирис
|5
|0.19
|Сливка Выкинтас
|4
|0.15
|Matias Acuna I
|3
|0.11
|Мартинес Рубен II
|3
|0.11
|Flosard Malci
|3
|0.11
|Сидклей Феррейра
|2
|0.07
|Давид Симон
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Нуньес Кристофер
|1
|0.04
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.48
|Понсе Эсекель
|11
|0.41
|Цубер Стивен
|6
|0.22
|Элиассон Никлас
|5
|0.19
|Амрабат Нордин
|4 (3)
|0.15
|Вида Домагой
|4
|0.15
|Пинеда Орбелин
|2
|0.07
|Любичич Роберт
|2
|0.07
|Рота Лазарос
|2
|0.07
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.07
|Йонссон Йенс
|2
|0.07
|Калленс Александр
|2
|0.07
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|9
|0
|Давид Симон
|7
|1
|Станко Калеб
|6
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|5
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Карлитос Карлос
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|1
|Omar Cabrera Santana
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Flosard Malci
|2
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Vasilios Kontonikos
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Рота Лазарос
|5
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Цубер Стивен
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
АЕК
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
8
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
АЕК
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
15
30
Ламия
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
АЕК
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
22
38
Голы по времени матча
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
4
22%
6
19%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
3
17%
10
32%
31-45
3
17%
3
10%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
2
11%
5
16%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
21%
3
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
4
24%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
30
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
30%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
8%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
6
25%
6
55%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
5
21%
2
18%
76-90
Забито
35
61
15 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 21
6 Не забивали 2
6
17%
8
13%
1-15
5
14%
9
15%
16-30
4
11%
15
25%
31-45
6
17%
6
10%
46-60
7
20%
9
15%
61-75
7
20%
14
23%
76-90
Пропущено
48
28
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 16
7
15%
4
14%
1-15
5
10%
1
4%
16-30
9
19%
10
36%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
10
21%
4
14%
61-75
11
23%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2
Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1
АЕК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0
ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0
Результаты матчей
Ламия
АЕК
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
3
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ламия
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
103
212
76
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
131
58
104
112
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
261
1017
207
324
1314
225
423
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|0
|-
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|0
|-
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|14 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Ожегович Огнен
|12 (1)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9