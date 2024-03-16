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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Астерас
0:2
Конец матча
Волос
0'
55' Желтая карточка
Луна Антонио
62' Желтая карточка
Сьелис Христос
0:1
63' Гол
Maximiliano Comba
0:2
70' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
82' Желтая карточка
Georgios Mygas
84' Желтая карточка
Лиратцис Элефтериос
90' Желтая карточка
Dino Grozdanic
90'+8
70
Nikolaos
Grammatikakis
22
Лиратцис
Элефтериос
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
3
Хухумис
Диамантис
69
Алагбе
Олуватобилоба
21
Сурлис
Василиос
10
Паласиос
Хулиан
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
97
Georgios
Kosteas
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
8
Де
Кампс
Юри
11
Главчич
Неманья
22
Georgios
Mygas
18
Бертолио
Факундо
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Астерас
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Волос

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:2
ТМК
1:1
С
0:0
С
3:3
С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.57

Среднее время на гол

77
57

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1
0.17

Среднее время на гол

90
540

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
97

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 12 (1) 0.44
Рехис Франсеск 6 (1) 0.22
Калцас Никос 5 0.19
Бартоло Хулиан 3 (1) 0.11
Жуканович Эрвин 3 0.11
Vasilios Mantzis 2 0.07
Яблонский Евгений 2 0.07
Альварес Федерико 1 0.04
Мунафо Хуан 1 0.04
Dino Grozdanic 1 0.04
Nikolaos Zouglis 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Паскуаль Андрес 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 5 (2) 0.19
Делетич Милош 4 0.15
Maximiliano Comba 4 0.15
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.11
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.07
Бертолио Факундо 2 0.07
Сьелис Христос 2 0.07
Алхо Николай 1 0.04
Труйе Алексис 1 (1) 0.04
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 5 1
Алагбе Олуватобилоба 5 1
Жуканович Эрвин 5 0
Рехис Франсеск 5 0
Мунафо Хуан 4 0
Альварес Федерико 4 0
Калцас Никос 4 0
Juan Bautista Miritello 4 0
Яблонский Евгений 2 1
Гарсия Рубен II 2 1
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Госс Шон 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Nikolaos Zouglis 3 0
Vasilios Mantzis 2 0
Сурлис Василиос 2 0
Dino Grozdanic 2 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Maximiliano Comba 7 0
Цоканис Тасос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Делетич Милош 4 0
Сьелис Христос 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Труйе Алексис 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Де Кампс Юри 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Луна Антонио 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Астерас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Волос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
4
Астерас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Волос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

8
11
Астерас
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Волос
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
4
19%
3
38%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
20%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
1
4%
7
29%
29%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
8
32%
4
17%
76-90

Забито

18
17
14 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
5
28%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
7
41%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Пропущено

20
26
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
7
35%
3
12%
76-90

Забито

39
25
25 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
7
18%
2
8%
1-15
6
15%
2
8%
16-30
12
31%
2
8%
31-45
3
8%
8
32%
46-60
5
13%
7
28%
61-75
6
15%
4
16%
76-90

Пропущено

45
50
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
8
18%
14
28%
31-45
5
11%
12
24%
46-60
8
18%
9
18%
61-75
15
33%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Астерас - Кифисиас 3:3 Олимпиакос - Астерас 2:1 Астерас - Панетоликос 2:2
Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1
Волос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2
Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1

Результаты матчей

Астерас
Волос

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Астерас
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
8
5
8
1.5
3
11
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
10
11
16
1.5
8
19
5
22
2.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кифисиас
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ОФИ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кифисиас
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пансерраикос
 0 - 0
5.
ПАС Янина
 0 - 0
6.
ОФИ
 0:0 0 - 0
7.
Волос
 0 - 0
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ОФИ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астерас
 0 - 0
6.
Панетоликос
 0 - 0
7.
Атромитос
 0 - 0
8.
Кифисиас
 0:0 0 - 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
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Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
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