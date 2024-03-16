Тур: 27. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
55' Желтая карточкаЛуна Антонио
62' Желтая карточкаСьелис Христос
0:1
63' ГолMaximiliano Comba
0:2
70' ГолГарсия Хуан Мануэль
82' Желтая карточкаGeorgios Mygas
84' Желтая карточкаЛиратцис Элефтериос
90' Желтая карточкаDino Grozdanic
90'+8
Ход матча
55'
62'
63'
70'
82'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
История личных встреч
Астерас
Волос
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.57
Среднее время на гол
77
57
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1
0.17
Среднее время на гол
90
540
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
97
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|12 (1)
|0.44
|Рехис Франсеск
|6 (1)
|0.22
|Калцас Никос
|5
|0.19
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.11
|Жуканович Эрвин
|3
|0.11
|Vasilios Mantzis
|2
|0.07
|Яблонский Евгений
|2
|0.07
|Альварес Федерико
|1
|0.04
|Мунафо Хуан
|1
|0.04
|Dino Grozdanic
|1
|0.04
|Nikolaos Zouglis
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|5 (2)
|0.19
|Делетич Милош
|4
|0.15
|Maximiliano Comba
|4
|0.15
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.11
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.07
|Бертолио Факундо
|2
|0.07
|Сьелис Христос
|2
|0.07
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|5
|1
|Алагбе Олуватобилоба
|5
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Рехис Франсеск
|5
|0
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Альварес Федерико
|4
|0
|Калцас Никос
|4
|0
|Juan Bautista Miritello
|4
|0
|Яблонский Евгений
|2
|1
|Гарсия Рубен II
|2
|1
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Госс Шон
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Nikolaos Zouglis
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Сурлис Василиос
|2
|0
|Dino Grozdanic
|2
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Maximiliano Comba
|7
|0
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Сьелис Христос
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Луна Антонио
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Волос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
4
Астерас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Волос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
8
11
Астерас
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Волос
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
21
8
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
4
19%
3
38%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
20%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
1
4%
7
29%
29%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
8
32%
4
17%
76-90
Забито
18
17
14 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
5
28%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
7
41%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Пропущено
20
26
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
7
35%
3
12%
76-90
Забито
39
25
25 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
7
18%
2
8%
1-15
6
15%
2
8%
16-30
12
31%
2
8%
31-45
3
8%
8
32%
46-60
5
13%
7
28%
61-75
6
15%
4
16%
76-90
Пропущено
45
50
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 24
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
8
18%
14
28%
31-45
5
11%
12
24%
46-60
8
18%
9
18%
61-75
15
33%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Астерас - Кифисиас 3:3 Олимпиакос - Астерас 2:1 Астерас - Панетоликос 2:2
Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1
Волос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2
Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1
Результаты матчей
Астерас
Волос
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Астерас
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
68
58
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
68
58
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
1116
819
522
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0:0
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|0:0
|0
|-
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9