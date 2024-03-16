Тур: 27. Стадион: Панетоликос.
2:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаСерхио Диас
1:0
26' ГолХуанпи Аньор
2:0
34' ГолХарис Мавриас
Ход матча
25'
26'
1:0
34'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Хуанпи
Аньор
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
-
33 Бамбок ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Панетоликос
Пансерраикос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Silva Torrejon
|4
|0.15
|Соуза Жоау Педру
|4 (2)
|0.15
|Дуарте Фредерику
|3
|0.11
|Льявас Георгиос
|2
|0.07
|Шенгелия Леван
|2
|0.07
|Харис Мавриас
|2
|0.07
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0.07
|Дуарте Бруно
|2
|0.07
|Хуанпи Аньор
|1
|0.04
|Карелис Никос
|1
|0.04
|Серхио Диас
|1
|0.04
|Ойконому Мариос
|1
|0.04
|Младен Себастьян
|1
|0.04
|Малис Александрос
|1
|0.04
|Franco Baldassarra
|1
|0.04
|Facundo Perez
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|5
|0.19
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.15
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.11
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.11
|Варда Амр
|3 (1)
|0.11
|Бетанкор Хефте
|3
|0.11
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.07
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.07
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|7
|1
|Младен Себастьян
|8
|0
|Дуарте Бруно
|8
|0
|Хуанпи Аньор
|7
|0
|Ойконому Мариос
|4
|1
|Карелис Никос
|4
|0
|Дуарте Фредерику
|4
|0
|Харис Мавриас
|2
|1
|Серхио Диас
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|3
|0
|Малис Александрос
|3
|0
|Соуза Жоау Педру
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Pedro Silva Torrejon
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Nikola Stajic
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|8
|1
|Стаикос Пасхалис
|9
|0
|Maximiliano Moreira
|6
|1
|Алексич Коста
|6
|0
|Делияннидис Панайотис
|4
|1
|Данкерлёй Дамил
|5
|0
|Stavros Petravrakis
|5
|0
|Konstantinos Thimianis
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Mathias Tomas
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Angelos Ikonomou
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Пансерраикос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
10
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пансерраикос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
6
16
Панетоликос
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Пансерраикос
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
15% (4)
65% (17)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
12%
7
50%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
6
30%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
8
40%
11
42%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
42%
7
41%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
5
22%
6
38%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
4
14%
8
26%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
8
28%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
43
42
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
8
19%
3
7%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
6
14%
6
14%
61-75
12
28%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3
Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0
Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Результаты матчей
Панетоликос
Пансерраикос
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
11 раз 42%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
49
67
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1511
719
1016
224
224
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9