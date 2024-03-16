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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Панетоликос
2:0
Перерыв
Пансерраикос
0'
25' Желтая карточка
Серхио Диас
1:0
26' Гол
Хуанпи Аньор
2:0
34' Гол
Харис Мавриас
45' Желтая карточка

Ход матча

25'
Серхио Диас
 
26'
Хуанпи Аньор
(Карелис Никос)
1:0
34'
Харис Мавриас
(Pedro Silva Torrejon)
2:0
45'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Пансерраикос
2.18
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9.02
9.00
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Все Коэффициенты
13
Lucas
Abraham
Chavez
6
Ойконому
Мариос
5
Младен
Себастьян
4
Табидзе
Джемал
35
Харис
Мавриас
24
Pedro
Silva
Torrejon
10
Хуанпи
Аньор
37
Цигарас
Ангелос
14
Дуарте
Фредерику
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
15
Диамантис
Апостолос
18
Хадзистравос
Зисис
31
Бергстрём
Эмиль
6
Angelos
Ikonomou
69
Maximiliano
Moreira
27
Данкерлёй
Дамил
7
Варда
Амр
11
Mathias
Tomas
14
Алексич
Коста
Панетоликос
5-3-2
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Пансерраикос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
3:2
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
0:0
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Silva Torrejon 4 0.15
Соуза Жоау Педру 4 (2) 0.15
Дуарте Фредерику 3 0.11
Льявас Георгиос 2 0.07
Шенгелия Леван 2 0.07
Харис Мавриас 2 0.07
Хацитеодоридис Илиас 2 0.07
Дуарте Бруно 2 0.07
Хуанпи Аньор 1 0.04
Карелис Никос 1 0.04
Серхио Диас 1 0.04
Ойконому Мариос 1 0.04
Младен Себастьян 1 0.04
Малис Александрос 1 0.04
Franco Baldassarra 1 0.04
Facundo Perez 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 5 0.19
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.15
Делияннидис Панайотис 3 0.11
Стаикос Пасхалис 3 0.11
Варда Амр 3 (1) 0.11
Бетанкор Хефте 3 0.11
Мургос Саввас 2 (1) 0.07
Хадзистравос Зисис 2 0.07
Пилеас Костас 2 (1) 0.07
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 7 1
Младен Себастьян 8 0
Дуарте Бруно 8 0
Хуанпи Аньор 7 0
Ойконому Мариос 4 1
Карелис Никос 4 0
Дуарте Фредерику 4 0
Харис Мавриас 2 1
Серхио Диас 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Хацитеодоридис Илиас 3 0
Малис Александрос 3 0
Соуза Жоау Педру 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Pedro Silva Torrejon 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Nikola Stajic 2 0
Стергиакис Антонис 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 8 1
Стаикос Пасхалис 9 0
Maximiliano Moreira 6 1
Алексич Коста 6 0
Делияннидис Панайотис 4 1
Данкерлёй Дамил 5 0
Stavros Petravrakis 5 0
Konstantinos Thimianis 5 0
Гайек Томаш 1 2
Mathias Tomas 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хадзистравос Зисис 3 0
Пилеас Костас 3 0
Angelos Ikonomou 3 0
Marios Sofianos 3 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Пансерраикос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
10
Панетоликос
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пансерраикос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

6
16
Панетоликос
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Пансерраикос
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
15% (4)
65% (17)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
12%
7
50%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
6
30%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
8
40%
11
42%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
42%
7
41%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
5
22%
6
38%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Забито

29
31
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
4
14%
8
26%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
8
28%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

43
42
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
8
19%
3
7%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
4
9%
4
10%
46-60
6
14%
6
14%
61-75
12
28%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Кифисиас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панетоликос - ПАОК 1:3
Астерас - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 Панетоликос - Атромитос 1:0 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ОФИ 3:1 Панетоликос - Ламия 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Каллитея - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Астерас 2:1 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Пансерраикос - Атромитос 0:0 ОФИ - Пансерраикос 4:0
Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0

Результаты матчей

Панетоликос
Пансерраикос

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
11 раз 42%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
15
11
7
19
1.5
10
16
2
24
2.5
2
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Панетоликос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ПАС Янина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
Пансерраикос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пансерраикос
 0:2 0 - 0
5.
ПАС Янина
 1:1 0 - 0
6.
ОФИ
 0 - 0
7.
Волос
 0 - 0
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ПАС Янина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Астерас
 0 - 0
5.
Атромитос
 1:1 0 - 0
6.
Кифисиас
 0 - 0
7.
Панетоликос
 2:0 0 - 0
8.
Пансерраикос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
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Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Г О О О О Л - Серхио Диас бьет в цель!
  • 34'
    Pedro Silva Torrejon сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Харис Мавриас бьет в цель!
  • 26'
    Карелис Никос сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Хуанпи Аньор бьет в цель!
  • 25'
    Серхио Диас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Пансерраикос
2.18
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9.02
9.00
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