Тур: 27. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
31' Желтая карточкаБаку Макана
61' Желтая карточкаБакич Марко
62' Желтая карточкаFacundo Soloa
70' Желтая карточкаМельядо Мигель
81' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
Ход матча
31'
61'
62'
70'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
31
Цапан
Лука
23
Тьеви
Бифума
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
88
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
История личных встреч
Кифисиас
ОФИ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|2
|0.07
|Йованчич Душан
|1
|0.04
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.15
|Лейя-Исека Аарон
|3 (1)
|0.11
|Нуха Дико
|3
|0.11
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.07
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.07
|Лабропулос Василис
|2
|0.07
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Хименес Хесус
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|5
|0
|Чанаджия Дарио
|2
|0
|Йованчич Душан
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Ivan Milicevic
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|8
|0
|Вурос Праксителис
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
10
Кифисиас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
7
17
Кифисиас
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
ОФИ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
35
6
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
24 Не забивали 20
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
38
28
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
8
21%
5
18%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
5
13%
5
18%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
12
32%
7
25%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
3
38%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
34
14
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
3%
3
21%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
8
24%
4
29%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
9
26%
3
21%
76-90
Забито
12
28
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 9
3
25%
3
11%
1-15
1
8%
8
29%
16-30
3
25%
5
18%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
4
33%
4
14%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Пропущено
72
42
33 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
9
13%
8
19%
1-15
11
15%
4
10%
16-30
13
18%
9
21%
31-45
8
11%
4
10%
46-60
10
14%
7
17%
61-75
21
29%
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0
Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1
ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0
Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
Результаты матчей
Кифисиас
ОФИ
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
4:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
67
49
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
818
620
422
224
224
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0:0
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|0:0
|0
|-
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9