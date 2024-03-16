Тур: 27. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
31' Желтая карточкаБаку Макана
59' Желтая карточкаБакич Марко
62' Желтая карточкаFacundo Soloa
70' Желтая карточкаМельядо Мигель
81' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
90'+5
Ход матча
31'
59'
62'
70'
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
31
Цапан
Лука
23
Тьеви
Бифума
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
88
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
История личных встреч
Кифисиас
ОФИ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
77
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|2
|0.07
|Йованчич Душан
|1
|0.04
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.15
|Лейя-Исека Аарон
|3 (1)
|0.11
|Нуха Дико
|3
|0.11
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.07
|Бакич Марко
|2 (1)
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.07
|Лабропулос Василис
|2
|0.07
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Хименес Хесус
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|5
|0
|Чанаджия Дарио
|3
|0
|Йованчич Душан
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Ivan Milicevic
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|8
|0
|Вурос Праксителис
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Luis Gallegos
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Тораль Хон
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
10
Кифисиас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
7
17
Кифисиас
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
ОФИ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
35
6
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
25 Не забивали 21
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
38
28
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
8
21%
5
18%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
5
13%
5
18%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
12
32%
7
25%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
3
38%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
34
14
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
3%
3
21%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
8
24%
4
29%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
9
26%
3
21%
76-90
Забито
12
28
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 10
3
25%
3
11%
1-15
1
8%
8
29%
16-30
3
25%
5
18%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
4
33%
4
14%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Пропущено
72
42
33 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
9
13%
8
19%
1-15
11
15%
4
10%
16-30
13
18%
9
21%
31-45
8
11%
4
10%
46-60
10
14%
7
17%
61-75
21
29%
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0
Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1
ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0
Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
Результаты матчей
Кифисиас
ОФИ
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
4:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
68
49
311
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
68
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1710
819
621
423
225
225
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Ламия
|Пападопулос Кирьякос
|9