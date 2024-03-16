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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Кифисиас
0:0
Конец матча
ОФИ
0'
31' Желтая карточка
Баку Макана
59' Желтая карточка
Бакич Марко
62' Желтая карточка
Facundo Soloa
70' Желтая карточка
Мельядо Мигель
81' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
90'+5

Ход матча

31'
 
Баку Макана
59'
 
Бакич Марко
62'
Facundo Soloa
 
64'
 
Luis Gallegos
Хименес Хесус
69'
Вафеас Никос
Facundo Soloa
 
69'
Panagiotis Pritsas
Менендес Джонатан
 
70'
 
Мельядо Мигель
79'
 
Риера Адриан
Бакич Марко
79'
Andrews Tetteh
Тьеви Бифума
 
79'
Клонаридис Виктор
Гобелич Марко
 
81'
Чанаджия Дарио
 
88'
 
Harold Mosquera
Giannis Apostolakis
88'
 
Феллипе Луис
Баку Макана

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
44
Andre
Ferreira
Teixeira
31
Цапан
Лука
25
Ivan
Milicevic
5
Чанаджия
Дарио
27
Facundo
Soloa
16
Менендес
Джонатан
17
Крисиума
Матеус
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
99
Абанда
Леруа
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
7
Баку
Макана
11
Хименес
Хесус
45
Giannis
Apostolakis
9
Лейя-Исека
Аарон
Кифисиас
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисиас
ОФИ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
К
1:1
К
3:1
С
0:0
К
1:0
ГЭ
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 2 0.07
Йованчич Душан 1 0.04
Менендес Джонатан 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Andre Ferreira Teixeira 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.15
Лейя-Исека Аарон 3 (1) 0.11
Нуха Дико 3 0.11
Нейра Хуан 2 (1) 0.07
Бакич Марко 2 (1) 0.07
Тораринссон Гудмундур 2 0.07
Лабропулос Василис 2 0.07
Абанда Леруа 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Luis Gallegos 1 0.04
Ларссон Эрик 1 0.04
Маринакис Никос 1 0.04
Хименес Хесус 1 0.04
Риера Адриан 1 0.04
Giannis Apostolakis 1 0.04
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Soloa 5 0
Чанаджия Дарио 3 0
Йованчич Душан 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Ivan Milicevic 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Менендес Джонатан 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакич Марко 8 0
Вурос Праксителис 8 0
Мельядо Мигель 7 0
Абанда Леруа 7 0
Luis Gallegos 6 0
Маринакис Никос 5 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Тораль Хон 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Феллипе Луис 2 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Баку Макана 1 0
Giannis Apostolakis 1 0

Результаты матчей

Кифисиас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
ОФИ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
10
Кифисиас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
85% (11)
0% (0)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ОФИ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

7
17
Кифисиас
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
ОФИ
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

35
6

Упущенные победы

11
27

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
25 Не забивали 21
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

38
28
17 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
8
21%
5
18%
1-15
4
11%
4
14%
16-30
5
13%
5
18%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
12
32%
7
25%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
3
38%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

34
14
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
1
3%
3
21%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
8
24%
4
29%
31-45
3
9%
2
14%
46-60
6
18%
2
14%
61-75
9
26%
3
21%
76-90

Забито

12
28
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 10
3
25%
3
11%
1-15
1
8%
8
29%
16-30
3
25%
5
18%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
4
33%
4
14%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Пропущено

72
42
33 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
9
13%
8
19%
1-15
11
15%
4
10%
16-30
13
18%
9
21%
31-45
8
11%
4
10%
46-60
10
14%
7
17%
61-75
21
29%
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисиас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0
Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1
ОФИ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0
Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

Кифисиас
ОФИ

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
4:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кифисиас
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
4
9
3
11
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
8
2
11
1.5
2
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
17
10
8
19
1.5
6
21
4
23
2.5
2
25
2
25
3.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Панетоликос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ПАС Янина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
Пансерраикос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пансерраикос
 0:2 0 - 0
5.
ПАС Янина
 1:1 0 - 0
6.
ОФИ
 0 - 0
7.
Волос
 0 - 0
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ПАС Янина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Астерас
 0 - 0
5.
Атромитос
 1:1 0 - 0
6.
Кифисиас
 0 - 0
7.
Панетоликос
 2:0 0 - 0
8.
Пансерраикос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
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Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 31'
      Баку Макана получил желтую карточку от судьи
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