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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Атромитос
1:1
Второй тайм: 56'
ПАС Янина
0'
1:0
37' Гол
Гонсалес Эдер
45' Желтая карточка
Осей-Туту Джорди
47' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
1:1
49' Гол
Памлидис Георгиос

Ход матча

37'
Гонсалес Эдер
(Валенсия Диего)
1:0
45'
 
Осей-Туту Джорди
46'
 
Карахалиос Зисис
Ринстра Дан
46'
 
Лео Жан-Батист
Лиасос Ангелос
47'
Де Бок Лоренс
 
49'
1:1
Памлидис Георгиос
(Federico Gino)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
3.30
4.10
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Маркеджани
Габриэле
2
Кешрида
Ваджди
17
Эрлингмарк
Огюст
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
30
Куэн
Андреас
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
64
Vasilios
Soulis
22
Осей-Туту
Джорди
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
Атромитос
4-3-3
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.79

Среднее время на гол

84
114

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.87

Среднее время на гол

84
103

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.07
0.83

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

84
108

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 8 (2) 0.3
Робай Гаэтан 4 0.15
Вергос Николаос 4 (1) 0.15
Юбитана Дензель 3 0.11
Гонсалес Эдер 3 0.11
Валенсия Диего 2 (1) 0.07
Lucas Acevedo 2 0.07
Куэн Андреас 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 0.04
Камара Агибу 1 0.04
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 8 (3) 0.3
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.11
Памлидис Георгиос 2 0.07
Kevin Rosero 2 0.07
Пантелакис Эпаминондас 2 0.07
Цимас Панайотис 2 0.07
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Ринстра Дан 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Собоциньский Ян 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Сория Карлес 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 1
Цавелас Георгиос 7 0
Кешрида Ваджди 7 0
Камара Агибу 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Валенсия Диего 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Dimitrios Tsakmakis 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Гонсалес Эдер 3 0
Nicolaos Athanasiou 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Вракас Георгиос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 9 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 9 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Сория Карлес 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Лиасос Ангелос 5 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Конде Педро 2 0
Осей-Туту Джорди 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Атромитос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
13
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ПАС Янина
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

10
9
Атромитос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
ПАС Янина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
2
12%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
12%
6
21%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
7
41%
4
14%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Пропущено

27
19
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
7%
4
21%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
10
37%
1
5%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Забито

29
26
8 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
14%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
2
7%
8
31%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
9
31%
3
12%
76-90

Пропущено

44
47
23 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
4
9%
10
21%
1-15
5
11%
8
17%
16-30
14
32%
5
11%
31-45
6
14%
7
15%
46-60
3
7%
9
19%
61-75
12
27%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2
Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2

Результаты матчей

Атромитос
ПАС Янина

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
3
6 раз 23%
2
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
8
18
6
20
2.5
1
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Панетоликос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ПАС Янина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0
8.
Пансерраикос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Олимпиакос
 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Ламия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пансерраикос
 0:2 0 - 0
5.
ПАС Янина
 1:1 0 - 0
6.
ОФИ
 0 - 0
7.
Волос
 0 - 0
8.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Салоники
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
ПАС Янина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ОФИ
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Астерас
 0 - 0
5.
Атромитос
 1:1 0 - 0
6.
Кифисиас
 0 - 0
7.
Панетоликос
 2:0 0 - 0
8.
Пансерраикос
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 15
АЕК Гарсия Леви 13 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 12 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 9
ПАС Янина Federico Gino 1 9
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Ламия Пападопулос Кирьякос 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
3.30
4.10
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9.00
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Атромитос
ПАС Янина
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