Тур: 27. Стадион: Перистери.
0'
1:0
37' ГолГонсалес Эдер
45' Желтая карточкаОсей-Туту Джорди
47' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
1:1
49' ГолПамлидис Георгиос
2:1
61' ГолЦавелас Георгиос
2:2
85' ГолЭррамуспе Родриго
86' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
3:2
90' ГолВергос Николаос
90'+10
Ход матча
37'
1:0
45'
47'
49'
61'
2:1
85'
90'
3:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
30
Куэн
Андреас
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
30
Киакос
Яннис
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Диркс ТюрНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Атромитос
ПАС Янина
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.79
Среднее время на гол
84
114
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.87
Среднее время на гол
84
103
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.07
0.83
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
84
108
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|8 (2)
|0.3
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.19
|Робай Гаэтан
|4
|0.15
|Юбитана Дензель
|3
|0.11
|Гонсалес Эдер
|3
|0.11
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.07
|Lucas Acevedo
|2
|0.07
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|8 (3)
|0.3
|Эррамуспе Родриго
|4 (1)
|0.15
|Памлидис Георгиос
|3
|0.11
|Kevin Rosero
|2
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.07
|Цимас Панайотис
|2
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Ринстра Дан
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Собоциньский Ян
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
|Federico Gino
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Цавелас Георгиос
|7
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Камара Агибу
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Валенсия Диего
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Nicolaos Athanasiou
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|1
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|9
|1
|Эррамуспе Родриго
|10
|0
|Цимас Панайотис
|9
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Сория Карлес
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Конде Педро
|2
|0
|Осей-Туту Джорди
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
15
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
ПАС Янина
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
10
9
Атромитос
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
ПАС Янина
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
20
17
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
2
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
6
30%
3
18%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
11%
6
19%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
2
11%
6
19%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
8
42%
5
16%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
27
19
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
7%
4
21%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
10
37%
1
5%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
7%
4
21%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Забито
32
28
9 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
13%
4
14%
1-15
2
6%
5
18%
16-30
3
9%
8
29%
31-45
7
22%
3
11%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
10
31%
4
14%
76-90
Пропущено
46
50
23 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
4
9%
10
20%
1-15
5
11%
8
16%
16-30
14
30%
6
12%
31-45
7
15%
7
14%
46-60
3
7%
10
20%
61-75
13
28%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2
Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2
Результаты матчей
Атромитос
ПАС Янина
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
3
7 раз 26%
2
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атромитос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
59
310
59
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
310
68
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1710
819
918
720
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|-
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|0
|-
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|0
|-
|0
|6.
|0
|-
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|15
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|12 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|12 (2)
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 9
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 9
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 7
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|10