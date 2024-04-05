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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 24500
Ганза
3:1
Конец матча
Веен Висбаден
0'
45' Желтая карточка
Россбах Дамиан
1:0
51' Гол
Россбах Дамиан
52' Красная карточка
Якобсен Бьярке
58' Желтая карточка
Вукотич Александар
2:0
72' Гол
Прёгер Кай
2:1
78' Гол
Пртайин Иван
85' Желтая карточка
Беннеттс Кинан
3:1
90' Гол
Ингельссон Сванте
90'+6

Ход матча

45'
Россбах Дамиан
 
51'
Россбах Дамиан
(Рейн Симон)
1:0
52'
 
Якобсен Бьярке
58'
 
Вукотич Александар
63'
 
Гоппел Теймен
Бэтцнер Ник
63'
 
Айдэйл Джон
Hyun-ju Lee
72'
Прёгер Кай
(Ингельссон Сванте)
2:0
74'
 
Беннеттс Кинан
Гюнтер Лассе
76'
Василиадис Себастиан
Рейн Симон
 
76'
Ван дер Верфф Яспер
Стафилидис Костас
 
78'
2:1
Пртайин Иван
81'
Переа Хуан
Брумадо Жуниор
 
81'
 
Карстенс Флориан
Мокенхаупт Саша
85'
 
Беннеттс Кинан
88'
Штраус Джон-Патрик
Шумахер Кевин
 
88'
Бахманн Яник
Прёгер Кай
 
90'
Ингельссон Сванте
3:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 6 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
19
Якобсен
Бьярке
7
Хессер
Робин
29
Гюнтер
Лассе
8
Бэтцнер
Ник
18
Пртайин
Иван
20
Hyun-ju
Lee
Ганза
3-4-3
Веен Висбаден
3-4-3

История личных встреч

Ганза
Веен Висбаден

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б3
1:1
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
3:2
Б3
2:0
Б3
0:1
Б3
1:3
Б3
1:1
Б3
4:0
Б3
0:0
Б3
1:2
Б3
0:1
Б3
1:1
Б3
1:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 (1) 0.14
Переа Хуан 4 0.14
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.11
Россбах Дамиан 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Ван дер Верфф Яспер 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.04
Шумахер Кевин 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Найдхарт Нико 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 10 (1) 0.36
Hyun-ju Lee 4 0.14
Гоппел Теймен 3 0.11
Ковачевич Франко 3 0.11
Айдэйл Джон 3 (1) 0.11
Вукотич Александар 2 0.07
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 9 0
Ингельссон Сванте 7 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Переа Хуан 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 8 1
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Беннеттс Кинан 1 0

Результаты матчей

Ганза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Веен Висбаден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
7
Ганза
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

6
12
Ганза
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Веен Висбаден
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
18%
5
33%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
4
27%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
2
8%
2
7%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
3
13%
6
20%
61-75
6
25%
8
27%
76-90

Пропущено

43
35
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
6
14%
1
3%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
8
19%
6
17%
31-45
7
16%
12
34%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
10
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1

Результаты матчей

Ганза
Веен Висбаден

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ганза
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
20
7
8
19
1.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 27 13 6 8 51 - 38 45
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Магдебург
 27 8 7 12 38 - 44 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
14.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
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      УДАЛЕНИЕ! - Якобсен Бьярке увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 51'
      Рейн Симон сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Россбах Дамиан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Россбах Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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