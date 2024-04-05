Тур: 28. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 24500
3:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
1:0
51' ГолРоссбах Дамиан
52' Красная карточкаЯкобсен Бьярке
58' Желтая карточкаВукотич Александар
2:0
72' ГолПрёгер Кай
2:1
78' ГолПртайин Иван
85' Желтая карточкаБеннеттс Кинан
3:1
90' ГолИнгельссон Сванте
90'+6
Ход матча
45'
51'
1:0
52'
72'
2:0
78'
2:1
85'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
6 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
17
Давид
Йонас
29
Гюнтер
Лассе
18
Пртайин
Иван
20
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюнтер ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
20 Hyun-ju LeeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Веен Висбаден
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.09
Среднее время на гол
52
82
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.14
|Переа Хуан
|4
|0.14
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.11
|Россбах Дамиан
|2
|0.07
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Шумахер Кевин
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Найдхарт Нико
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|10 (1)
|0.36
|Hyun-ju Lee
|4
|0.14
|Гоппел Теймен
|3
|0.11
|Ковачевич Франко
|3
|0.11
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.11
|Вукотич Александар
|2
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|9
|0
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Переа Хуан
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|8
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Матисен Маркус
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Веен Висбаден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
7
Ганза
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
6
12
Ганза
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Веен Висбаден
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
5
31%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
18%
5
33%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
4
27%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
2
8%
2
7%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
6
25%
3
10%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
3
13%
6
20%
61-75
6
25%
8
27%
76-90
Пропущено
43
35
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
6
14%
1
3%
1-15
8
19%
4
11%
16-30
8
19%
6
17%
31-45
7
16%
12
34%
46-60
4
9%
3
9%
61-75
10
23%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Результаты матчей
Ганза
Веен Висбаден
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ганза
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
95
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
207
819
720
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6