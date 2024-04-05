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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 15000
Падерборн
2:3
Конец матча
Герта
0'
1:0
16' Гол
Обермайр Рафаэль
1:1
17' Гол
Баркок Аймен
2:1
60' Гол
Муслиу Визар
63' Желтая карточка
Бильбия Филип
2:2
87' Гол
Хуссейн Билаль
2:3
90' Гол
Табакович Харис
90' Желтая карточка
Маза Ибрагим
90'+8

Ход матча

16'
Обермайр Рафаэль
1:0
17'
1:1
Баркок Аймен
(Дардаи Палко)
46'
Кинсомби Давид
Kai Klefisch
 
60'
Муслиу Визар
(Аарон Зентер)
2:1
61'
 
Маза Ибрагим
Нидерлехнер Флориан
61'
 
Зефёйк Дейовайсио
Баркок Аймен
63'
Бильбия Филип
 
67'
Jascha Brandt
Бильбия Филип
 
68'
Ilyas Ansah
Sirlord Conteh
 
71'
 
Шерхант Дерри
Дардаи Палко
78'
 
Дуджак Джереми
Клеменс Паскаль
78'
 
Хуссейн Билаль
Карбовник Михал
82'
Лайпертц Роберт
Костонс Кун
 
87'
2:2
Хуссейн Билаль
(Кенни Джонджо)
88'
Хеуэр Яннис
Обермайр Рафаэль
 
90'
2:3
Табакович Харис
(Маза Ибрагим)
90'
 
Маза Ибрагим

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бувинк
Пелле
4
Calvin
Brackelmann
16
Муслиу
Визар
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
11
Sirlord
Conteh
35
Герсбек
Мариус
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Падерборн
3-4-3
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Герта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
3:1
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.25
Гримальди Адриано 6 0.21
Бильбия Филип 5 0.18
Обермайр Рафаэль 3 0.11
Платте Феликс 3 0.11
Клаас Себастьян 3 0.11
Кинсомби Давид 3 (2) 0.11
Костонс Кун 2 0.07
Муслиу Визар 2 0.07
Mattes Hansen 2 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Аарон Зентер 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 18 (2) 0.64
Нидерлехнер Флориан 7 0.25
Резе Фабиан 6 (2) 0.21
Marten Winkler 5 0.18
Превляк Смаил 4 0.14
Кенни Джонджо 3 0.11
Кемпф Марк-Оливер 3 0.11
Дардаи Палко 2 0.07
Шерхант Дерри 2 0.07
Бухалакис Андреас 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 3 1
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Tobias Mueller 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Герта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
10
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

18
34
Падерборн
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Герта
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

24
44

Голы по времени матча

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
20%
4
16%
31-45
6
30%
8
32%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
6
30%
5
20%
76-90

Забито

22
36
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
14%
5
14%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
2
9%
11
31%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
7
19%
61-75
5
23%
2
6%
76-90

Пропущено

25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
12%
3
16%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
9
36%
2
11%
31-45
7
28%
5
26%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Забито

41
55
15 В 1-м тайме 31
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
10%
7
13%
1-15
6
15%
8
15%
16-30
5
12%
16
29%
29%
31-45
8
20%
11
20%
46-60
8
20%
9
16%
61-75
10
24%
4
7%
76-90

Пропущено

45
44
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
4
9%
5
11%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
13
29%
6
14%
31-45
13
29%
13
30%
30%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
9
20%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0
Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3
Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0

Результаты матчей

Падерборн
Герта

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
10
4
3
10
2.5
7
7
1
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
6
7
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
12
15
1.5
16
11
6
21
2.5
9
18
1
26
3.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 27 13 6 8 51 - 38 45
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Магдебург
 27 8 7 12 38 - 44 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
14.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Аарон Зентер сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Муслиу Визар бьет в цель!
    • 46'
      Кай Клефиш уходит с поля. Кинсомби Давид выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Дардаи Палко сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Баркок Аймен бьет в цель!
    • 16'
      Г О О О О Л - Обермайр Рафаэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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