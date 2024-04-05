Тур: 28. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 15000
0'
1:0
16' ГолОбермайр Рафаэль
1:1
17' ГолБаркок Аймен
2:1
60' ГолМуслиу Визар
63' Желтая карточкаБильбия Филип
2:2
87' ГолХуссейн Билаль
2:3
90' ГолТабакович Харис
90' Желтая карточкаМаза Ибрагим
90'+8
Ход матча
16'
1:0
17'
1:1
60'
2:1
63'
87'
2:2
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
44
Гехтер
Линус
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Marco Pledl
-
43 Martin Ens
-
-
29 Ilyas Ansah
-
46 Luis Engelns
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Падерборн
Герта
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.25
|Гримальди Адриано
|6
|0.21
|Бильбия Филип
|5
|0.18
|Обермайр Рафаэль
|3
|0.11
|Платте Феликс
|3
|0.11
|Клаас Себастьян
|3
|0.11
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.11
|Костонс Кун
|2
|0.07
|Муслиу Визар
|2
|0.07
|Mattes Hansen
|2
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Аарон Зентер
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|18 (2)
|0.64
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.25
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.21
|Marten Winkler
|5
|0.18
|Превляк Смаил
|4
|0.14
|Кенни Джонджо
|3
|0.11
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.11
|Дардаи Палко
|2
|0.07
|Шерхант Дерри
|2
|0.07
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Баркок Аймен
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|3
|1
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Tobias Mueller
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Marten Winkler
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Герта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
10
Падерборн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
18
34
Падерборн
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Герта
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
24
44
Голы по времени матча
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
20%
4
16%
31-45
6
30%
8
32%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
6
30%
5
20%
76-90
Забито
22
36
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
14%
5
14%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
2
9%
11
31%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
7
19%
61-75
5
23%
2
6%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
12%
3
16%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
9
36%
2
11%
31-45
7
28%
5
26%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Забито
41
55
15 В 1-м тайме 31
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 6
4
10%
7
13%
1-15
6
15%
8
15%
16-30
5
12%
16
29%
29%
31-45
8
20%
11
20%
46-60
8
20%
9
16%
61-75
10
24%
4
7%
76-90
Пропущено
45
44
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
4
9%
5
11%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
13
29%
6
14%
31-45
13
29%
13
30%
30%
46-60
3
7%
4
9%
61-75
9
20%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0
Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3
Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0
Результаты матчей
Падерборн
Герта
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
58
104
310
77
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
67
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1215
1611
621
918
126
423
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6