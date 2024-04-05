Тур: 28. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 55000 Главный судья: Хартманн Роберт
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
24' Желтая карточкаМармуш Омар
45' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
0:1
62' ГолВелькович Милош
69' Желтая карточкаФридль Марко
73' Undefined phrase: football_event_Стаге Йенс
73' Красная карточкаСтаге Йенс
1:1
77' ГолТута
77' Желтая карточкаДукш Марвин
83' Желтая карточкаТута
90' Красная карточкаТута
Ход матча
24'
45'
62'
0:1
69'
73'
73'
77'
1:1
77'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
276 Количество передач 191
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
32
Фридль
Марко
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Опиц ЛеонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Вердер
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
29 матчей
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.73
1.57
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.66
1.38
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.36
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.25
|Эбимбе Эрик
|4
|0.14
|Гётце Марио
|3
|0.11
|Нкунку Нильс
|3
|0.11
|Схири Эльес
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Кох Робин
|2
|0.07
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Тута
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.32
|Нжинма Джастин
|6
|0.21
|Борре Рафаэль
|4
|0.14
|Вайзер Митчелл
|3
|0.11
|Шмид Романо
|2
|0.07
|Велькович Милош
|2
|0.07
|Стаге Йенс
|2
|0.07
|Штарк Никлас
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|7
|0
|Пачо Вильям
|7
|0
|Мармуш Омар
|6
|0
|Бута
|5
|0
|Эбимбе Эрик
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Нкунку Нильс
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Тута
|2
|1
|Экитике Уго
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Вердер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
11
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Вердер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
17
15
Айнтрахт Фр
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Вердер
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
19%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
5
36%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Пропущено
13
21
11 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
5
38%
4
19%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
5
28%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
2
11%
4
20%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
6
24%
6
26%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
5
22%
76-90
Забито
39
34
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
9
23%
6
18%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
7
18%
10
29%
29%
61-75
6
15%
8
24%
76-90
Пропущено
38
44
21 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
5
13%
7
16%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
11
29%
10
23%
31-45
6
16%
6
14%
46-60
3
8%
8
18%
61-75
8
21%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Вердер
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
67
77
310
212
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
68
49
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1215
1116
621
225
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|1:1 Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|1:1 Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|38 - 47
|30
|12.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|32 - 56
|26
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|21 - 48
|19
|18.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|28 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|1:1 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 31
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Исход игры
Айнтрахт Фр
84.4% (114)
Ничья
11.1% (15)
Вердер
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (88)
Меньше
27.27% (33)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
51.9% (70)
1:0 Айнтрахт Фр
9.6% (13)
2:0 Айнтрахт Фр
7.4% (10)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
4.4% (6)
3:2 Айнтрахт Фр
3% (4)
1:2 Вердер
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)