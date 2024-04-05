Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пипер Амос нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

46' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Эбимбе Эрик получил желтую карточку от судьи

44' Тута нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

42' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Вердер

31' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

30' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Тута на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Стаге Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

24' Линен Сенне из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Мармуш Омар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновлен

19' Цеттерер Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер ловит мяч

18' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Вердер

11' Удар от ворот произведет Вердер

11' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Агу Феликс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Вердер

6' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

4' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вердер начинает с центра поля