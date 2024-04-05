  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 55000 Главный судья: Хартманн Роберт
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Вердер
0'
24' Желтая карточка
Мармуш Омар
45' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
0:1
62' Гол
Велькович Милош
69' Желтая карточка
Фридль Марко
73' Undefined phrase: football_event_
Стаге Йенс
73' Красная карточка
Стаге Йенс
1:1
77' Гол
Тута
77' Желтая карточка
Дукш Марвин
83' Желтая карточка
Тута
87' Undefined phrase: football_event_
Тута
89' Красная карточка
Тута
90'+10

Ход матча

24'
Мармуш Омар
 
45'
Эбимбе Эрик
 
51'
 
Малатини Хулиан
Пипер Амос
57'
Бахойа Жан Маттео
Эбимбе Эрик
 
62'
0:1
Велькович Милош
65'
Ларссон Хуго
Коллинс Ннамди
 
65'
Нкунку Нильс
Макс Филипп
 
69'
 
Фридль Марко
73'
 
Стаге Йенс
73'
 
Стаге Йенс
77'
Тута
(Пачо Вильям)
1:1
77'
 
Дукш Марвин
81'
 
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
83'
Тута
 
84'
Ферри Начо
Шаиби Фарес
 
84'
Чендлер Тимоти
Кнауфф Ансгар
 
87'
Тута
 
89'
Тута
 
89'
 
Деман Оливье
Агу Феликс
89'
 
Гросс Кристиан
Биттенкорт Леонардо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 536 Количество передач 275
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Айнтрахт Фр 84.4% (114)
X 11.1% (15)
Вердер 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
35
Тута
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
30
Цеттерер
Михаэль
5
Пипер
Амос
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вердер

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:0
Б
3:4
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:3
К
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:5
Б
5:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.73
1.57

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.66
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.36
Кнауфф Ансгар 7 0.25
Эбимбе Эрик 4 0.14
Гётце Марио 3 0.11
Нкунку Нильс 3 0.11
Схири Эльес 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Кох Робин 2 0.07
Шаиби Фарес 1 0.04
Тута 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Бута 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Пачо Вильям 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.32
Нжинма Джастин 6 0.21
Борре Рафаэль 4 0.14
Вайзер Митчелл 3 0.11
Шмид Романо 2 0.07
Велькович Милош 2 0.07
Стаге Йенс 2 0.07
Штарк Никлас 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 7 0
Пачо Вильям 7 0
Мармуш Омар 6 0
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Гётце Марио 3 1
Нкунку Нильс 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Ван де Бек Донни 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Биттенкорт Леонардо 7 0
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Фридль Марко 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Агу Феликс 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Вердер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
12
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Вердер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

17
15
Айнтрахт Фр
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Вердер
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

25
27

Голы по времени матча

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
18%
3
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
18%
6
40%
61-75
5
23%
4
27%
76-90

Пропущено

14
22
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
21%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
5
36%
4
18%
31-45
1
7%
5
23%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
5
28%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
2
11%
4
20%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
6
24%
6
26%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
5
22%
76-90

Забито

40
35
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
9
23%
6
17%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
8
20%
3
9%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
7
18%
11
31%
61-75
7
18%
8
23%
76-90

Пропущено

39
45
21 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
5
13%
7
16%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
11
28%
10
22%
31-45
6
15%
6
13%
46-60
4
10%
8
18%
61-75
8
21%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Вердер

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
11
17
6
22
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
11.
Хайденхайм
 Заявка 27 7 9 11 38 - 47 30
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 27 5 11 11 32 - 56 26
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 27 2 8 17 28 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 1 5 7 13 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Айнтрахт Фр 84.4% (114)
    X 11.1% (15)
    Вердер 4.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"