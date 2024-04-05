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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Дамак" принимает "Аль-Наср". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!