Тур: 27. Стадион: Стадион принца Султана бен Абдель Азиза.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
51
Солан
Рамзи
15
Чафай
Фарук
49
Заин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
51 Солан РамзиЗащитник
-
15 Чафай ФарукЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Заин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 ХавсвиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мунши БадерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хариси АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Аман АвадЗащитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Дамак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|0.58
|Сисей Ассан
|6 (1)
|0.23
|Чафай Фарук
|4
|0.15
|Станчу Николае
|3
|0.12
|Заин Ахмед
|2
|0.08
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|2
|0.08
|Антолич Домагой
|1
|0.04
|Аль-Шахрани Абдулазиз
|1
|0.04
|Факири Султан
|1
|0.04
|Хамед Тарек
|0
|0
|Сануси Альхусави
|0
|0
|Аль‑Обайд Абдуррахман
|0
|0
|Бедране Абделькадер
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|29 (8)
|1.12
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.62
|Мане Садио
|10 (1)
|0.38
|Отавио Эдмилсон
|7
|0.27
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.12
|Брозович Марсело
|2
|0.08
|Теллес Алекс
|2
|0.08
|Лапорт Эмерик
|2
|0.08
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.04
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Дамак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамед Тарек
|8
|0
|Сануси Альхусави
|3
|2
|Аль-Анази Дхари
|3
|1
|Антолич Домагой
|4
|0
|Сисей Ассан
|3
|0
|Мунши Бадер
|3
|0
|Зехба Мустафа
|1
|1
|Станчу Николае
|2
|0
|Бедране Абделькадер
|2
|0
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|2
|0
|Абдулла Ахмед Аль-Хавсави
|2
|0
|Макинг Абдулазиз
|2
|0
|Аль-Рашиди Нур
|0
|1
|Махер Адам
|1
|0
|Заин Ахмед
|1
|0
|Аль-Биши Абдулазиз
|1
|0
|Чафай Фарук
|1
|0
|Hasan Abu Sharara
|1
|0
|Солан Рамзи
|1
|0
|Факири Султан
|1
|0
|Аль-Шаммрани Хассан
|1
|0
|Аль-Махасне Мохаммед
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Алавжами Али
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Дамак
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
7
1
Дамак
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
9
35
Дамак
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
38% (10)
12% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
8% (2)
38% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
16
36
Голы по времени матча
Забито
22
43
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
5%
3
7%
1-15
2
9%
5
12%
16-30
5
23%
11
26%
31-45
4
18%
8
19%
46-60
4
18%
6
14%
61-75
6
27%
10
23%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Забито
14
36
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
4
11%
1-15
1
7%
6
17%
16-30
5
36%
8
22%
31-45
1
7%
5
14%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
3
21%
6
17%
76-90
Пропущено
17
19
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
35%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
7
37%
76-90
Забито
36
79
15 В 1-м тайме 37
21 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
2
6%
7
9%
1-15
3
8%
11
14%
16-30
10
28%
19
24%
31-45
5
14%
13
16%
46-60
7
19%
13
16%
61-75
9
25%
16
20%
76-90
Пропущено
34
34
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 20
4
12%
2
6%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
6
18%
3
9%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Дамак
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Хазм - Дамак 0:0 Дамак - Аль-Халидж 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Дамак - Аль-Вахда Мекка 1:0
Дамак - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Шарджа - Дамак 1:0 Аль-Рияд - Дамак 1:0 Дамак - Аль-Таи 3:0 Аль-Раед Бурайда - Дамак 0:1 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Дамак - Абха 4:2 Дамак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Аль-Халидж - Дамак 1:1 Дамак - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Дамак - Аль-Хазм 4:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Результаты матчей
Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
3
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
5
4 раза 15%
1
3 раза 12%
0
2 раза 8%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
85
112
49
76
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
103
112
94
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
242
1115
215
521
1610
323
1016
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|29 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|18 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 10
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 9
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Дамак
2.1% (3)
Ничья
2.1% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
95.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
82.76% (96)
Меньше
17.24% (20)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
39.7% (58)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
17.1% (25)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
10.3% (15)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
4.1% (6)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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