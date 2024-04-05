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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Дамак
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 143
Дамак 2.1% (3)
X 2.1% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд 95.8% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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30
Зехба
Мустафа
51
Солан
Рамзи
15
Чафай
Фарук
3
Бедране
Абделькадер
20
Аль-Анази
Дхари
8
Хамед
Тарек
17
Антолич
Домагой
49
Заин
Ахмед
31
Станчу
Николае
10
Н'Куду
Жорж-Кевин
14
Аль-Шахрани
Абдулазиз
26
Оспина
Давид
12
Аль-Бушайль
Наваф
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
24
Кассем
Мохаммед
46
Аль-Алива
Абдулазиз
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
19
Аль-Хассан
Али
14
Аль-Наджи
Сами
29
Гариб
Абдуррахман
30
Аль-Немер
Мешари
Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Дамак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4) 0.58
Сисей Ассан 6 (1) 0.23
Чафай Фарук 4 0.15
Станчу Николае 3 0.12
Заин Ахмед 2 0.08
Аль-Аммар Абдуллах Халид 2 0.08
Антолич Домагой 1 0.04
Аль-Шахрани Абдулазиз 1 0.04
Факири Султан 1 0.04
Хамед Тарек 0 0
Сануси Альхусави 0 0
Аль‑Обайд Абдуррахман 0 0
Бедране Абделькадер 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 29 (8) 1.12
Талиска Андерсон 16 (1) 0.62
Мане Садио 10 (1) 0.38
Отавио Эдмилсон 7 0.27
Гариб Абдуррахман 3 0.12
Брозович Марсело 2 0.08
Теллес Алекс 2 0.08
Лапорт Эмерик 2 0.08
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Дамак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамед Тарек 8 0
Сануси Альхусави 3 2
Аль-Анази Дхари 3 1
Антолич Домагой 4 0
Сисей Ассан 3 0
Мунши Бадер 3 0
Зехба Мустафа 1 1
Станчу Николае 2 0
Бедране Абделькадер 2 0
Аль-Аммар Абдуллах Халид 2 0
Абдулла Ахмед Аль-Хавсави 2 0
Макинг Абдулазиз 2 0
Аль-Рашиди Нур 0 1
Махер Адам 1 0
Заин Ахмед 1 0
Аль-Биши Абдулазиз 1 0
Чафай Фарук 1 0
Hasan Abu Sharara 1 0
Солан Рамзи 1 0
Факири Султан 1 0
Аль-Шаммрани Хассан 1 0
Аль-Махасне Мохаммед 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Брозович Марсело 3 0
Мане Садио 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Алавжами Али 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Дамак
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
0% (0)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
1
Дамак
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

9
35
Дамак
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
38% (10)
12% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
8% (2)
38% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

16
36

Голы по времени матча

Забито

22
43
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
5%
3
7%
1-15
2
9%
5
12%
16-30
5
23%
11
26%
31-45
4
18%
8
19%
46-60
4
18%
6
14%
61-75
6
27%
10
23%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Забито

14
36
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
4
11%
1-15
1
7%
6
17%
16-30
5
36%
8
22%
31-45
1
7%
5
14%
46-60
3
21%
7
19%
61-75
3
21%
6
17%
76-90

Пропущено

17
19
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
35%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
7
37%
76-90

Забито

36
79
15 В 1-м тайме 37
21 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
2
6%
7
9%
1-15
3
8%
11
14%
16-30
10
28%
19
24%
31-45
5
14%
13
16%
46-60
7
19%
13
16%
61-75
9
25%
16
20%
76-90

Пропущено

34
34
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 20
4
12%
2
6%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
6
18%
3
9%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Дамак
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Хазм - Дамак 0:0 Дамак - Аль-Халидж 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Дамак - Аль-Вахда Мекка 1:0
Дамак - Аль-Иттифак 0:2 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Шарджа - Дамак 1:0 Аль-Рияд - Дамак 1:0 Дамак - Аль-Таи 3:0 Аль-Раед Бурайда - Дамак 0:1 Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Дамак - Абха 4:2 Дамак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Аль-Халидж - Дамак 1:1 Дамак - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Дамак - Аль-Хазм 4:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0

Результаты матчей

Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
3
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
5
4 раза 15%
1
3 раза 12%
0
2 раза 8%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
11
2
4
9
2.5
7
6
2
11
3.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
10
3
1
12
2.5
9
4
1
12
3.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
24
2
11
15
1.5
21
5
5
21
2.5
16
10
3
23
3.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 26 24 2 0 79 - 16 74
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 26 20 2 4 79 - 34 62
3.
Аль-Ахли Джидда
 26 15 6 5 52 - 27 51
4.
Аль-Иттихад Джидда
 26 14 4 8 51 - 35 46
5.
Аль-Таавун Бурайда
 26 13 7 6 46 - 30 46
6.
Аль-Фатех
 26 10 7 9 43 - 38 37
7.
Аль-Иттифак
 26 9 9 8 32 - 28 36
8.
Дамак
 26 9 8 9 38 - 32 35
9.
Аль-Халидж
 26 9 7 10 30 - 34 34
10.
Аль-Фейха
 26 8 8 10 33 - 43 32
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 26 8 7 11 31 - 35 31
12.
Аль-Вахда Мекка
 26 9 3 14 40 - 46 30
13.
Аль-Раед Бурайда
 26 7 6 13 33 - 40 27
14.
Аль-Рияд
 26 6 7 13 23 - 47 25
15.
Аль-Ахдуд
 26 7 3 16 22 - 42 24
16.
Аль-Таи
 26 6 4 16 27 - 55 22
17.
Абха
 26 6 4 16 29 - 68 22
18.
Аль-Хазм
 26 2 10 14 25 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 14 13 1 0 40 - 6 40
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 13 9 2 2 36 - 19 29
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 8 4 1 18 - 6 28
4.
Аль-Иттихад Джидда
 13 8 1 4 29 - 23 25
5.
Аль-Таавун Бурайда
 13 7 2 4 25 - 15 23
6.
Дамак
 13 6 4 3 24 - 15 22
7.
Аль-Вахда Мекка
 13 6 3 4 29 - 22 21
8.
Абха
 13 6 2 5 15 - 27 20
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 13 5 3 5 20 - 18 18
10.
Аль-Иттифак
 12 4 5 3 18 - 16 17
11.
Аль-Таи
 13 5 2 6 19 - 26 17
12.
Аль-Фатех
 14 4 4 6 21 - 21 16
13.
Аль-Ахдуд
 13 5 0 8 12 - 19 15
14.
Аль-Халидж
 12 3 5 4 15 - 16 14
15.
Аль-Рияд
 13 3 5 5 10 - 17 14
16.
Аль-Раед Бурайда
 13 4 1 8 15 - 22 13
17.
Аль-Фейха
 13 2 5 6 11 - 20 11
18.
Аль-Хазм
 13 2 3 8 12 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 12 11 1 0 39 - 10 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 13 11 0 2 43 - 15 33
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 7 2 4 34 - 21 23
4.
Аль-Таавун Бурайда
 13 6 5 2 21 - 15 23
5.
Аль-Фатех
 12 6 3 3 22 - 17 21
6.
Аль-Иттихад Джидда
 13 6 3 4 22 - 12 21
7.
Аль-Фейха
 13 6 3 4 22 - 23 21
8.
Аль-Халидж
 14 6 2 6 15 - 18 20
9.
Аль-Иттифак
 14 5 4 5 14 - 12 19
10.
Аль-Раед Бурайда
 13 3 5 5 18 - 18 14
11.
Дамак
 13 3 4 6 14 - 17 13
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Аль-Рияд
 13 3 2 8 13 - 30 11
14.
Аль-Вахда Мекка
 13 3 0 10 11 - 24 9
15.
Аль-Ахдуд
 13 2 3 8 10 - 23 9
16.
Аль-Хазм
 13 0 7 6 13 - 27 7
17.
Аль-Таи
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Абха
 13 0 2 11 14 - 41 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 29 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 18 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 9
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Дамак" принимает "Аль-Наср". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2024, осталось 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 143
Дамак 2.1% (3)
X 2.1% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд 95.8% (137)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дамак
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
5.00
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5.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд

Исход игры
Дамак
2.1% (3)
Ничья
2.1% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
95.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
82.76% (96)
Меньше
17.24% (20)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
39.7% (58)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
17.1% (25)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
10.3% (15)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
4.1% (6)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
2.7% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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