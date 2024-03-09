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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Первый тайм: 32'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Хальмстад
3.55
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3.55
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4.60
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Все Коэффициенты
Броммапойкарна
Хальмстад

История личных встреч

Броммапойкарна
Хальмстад

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
3:1
А
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Среднее время на гол

55
65

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёркандер Эрик 2 0.4
Wilmer Odefalk 2 0.4
Gustav Sandberg-Magnusson 1 0.2
Чалышир Андре 1 0.2
Liam Jordan 1 0.2
Васич Никола 1 0.2
Акерманн Кевин 1 0.2
Инусса Зейдан 1 0.2
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 3 0.6
Naeem Mohammed 2 0.4
Лав Джек Купер 2 0.4
Эйольфссон Гисли 1 0.2
Аль-Аммари Амир 1 0.2

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Васич Никола 1 0
Пичках Пайя 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Filip Sidklev 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммари Амир 2 0
Баффо Джозеф 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Albin Ahlstrand 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
4
44%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0
Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
Хальмстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0
Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хальмстад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Мальмё Телин Исаак 3
Юнайтед ИК Nsima Peter 3
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
Вестерос Нсабиумва Фредерик 1 1
Дегерфорс Bernardo Morgado 1 1
Варберг БоИС Yusuff Abdulazeez 1 1
Весь список
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Броммапойкарна
Ничья
Хальмстад
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