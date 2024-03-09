Стадион: Гримста.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Alex Hall
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Броммапойкарна
Хальмстад
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Среднее время на гол
55
65
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёркандер Эрик
|2
|0.4
|Wilmer Odefalk
|2
|0.4
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0.2
|Чалышир Андре
|1
|0.2
|Liam Jordan
|1
|0.2
|Васич Никола
|1
|0.2
|Акерманн Кевин
|1
|0.2
|Инусса Зейдан
|1
|0.2
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|3
|0.6
|Naeem Mohammed
|2
|0.4
|Лав Джек Купер
|2
|0.4
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.2
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.2
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Баффо Джозеф
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Albin Ahlstrand
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
4
44%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0
Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
Хальмстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0
Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хальмстад
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
13
13
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Юнайтед ИК
|Nsima Peter
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|Вестерос
|Нсабиумва Фредерик
|1 1
|Дегерфорс
|Bernardo Morgado
|1 1
|Варберг БоИС
|Yusuff Abdulazeez
|1 1