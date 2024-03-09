Стадион: Гримста. Зрители: 300
0:1
Итог доп. времени
0'
40' Желтая карточкаЧалышир Андре
53' Желтая карточкаБьёркандер Эрик
71' Желтая карточкаБаффо Джозеф
71' Желтая карточкаВасич Никола
76' Желтая карточкаНогейра Винисиус
81' Желтая карточкаПичках Пайя
90' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
97' Желтая карточкаWilliam Granath
109' Вторая желтая карточкаПичках Пайя
0:1
112' ГолОфосу-Айе Фил
113' Желтая карточкаИрандуст Далехо
117' Желтая карточкаGabriel Wallentin
Ход матча
40'
53'
71'
71'
76'
81'
90'
97'
109'
112'
0:1
113'
117'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Alex Hall
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Броммапойкарна
Хальмстад
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Среднее время на гол
55
65
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёркандер Эрик
|2
|0.4
|Wilmer Odefalk
|2
|0.4
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0.2
|Чалышир Андре
|1
|0.2
|Liam Jordan
|1
|0.2
|Васич Никола
|1
|0.2
|Акерманн Кевин
|1
|0.2
|Инусса Зейдан
|1
|0.2
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|3
|0.6
|Naeem Mohammed
|2
|0.4
|Лав Джек Купер
|2
|0.4
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.2
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.2
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.2
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|2
|1
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Баффо Джозеф
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Gabriel Wallentin
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|William Granath
|1
|0
|Albin Ahlstrand
|1
|0
|Ногейра Винисиус
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хальмстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хальмстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0
Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3
Хальмстад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0
Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хальмстад
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
23
14
14
14
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|АИК
|Модесто Руй
|4
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|Вестерос
|Нсабиумва Фредерик
|1 1