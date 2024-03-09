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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Мьельбю
1:2
Перерыв
АИК
0'
0:1
8' Гол
Модесто Руй
0:2
11' Гол
Фараж Омар
18' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
22' Желтая карточка
Целина Берсант
37' Желтая карточка
Фараж Омар
1:2
41' Пенальти
Йоханссон Александр

Ход матча

8'
0:1
Модесто Руй
11'
0:2
Фараж Омар
(Питтас Яннис)
18'
Густавссон Йеспер
 
22'
 
Целина Берсант
37'
 
Фараж Омар
41'
Йоханссон Александр
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
АИК
7.90
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4.50
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2.80
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Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
6
Seedy
Jagne
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
16
Йоханссон
Александр
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
8
Исмаила
Кулибали
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
Мьельбю
3-5-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
АИК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:0
А
0:0
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.44

Среднее время на гол

112
202

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

100
114

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густавссон Йеспер 1 0.2
Штоль Адам 1 0.2
Рёйкьер Никлас 1 0.2
Моро Мамудо 1 0.2
Викстрём Расмус 1 0.2
Рослер Колин 1 0.2
Бергстрем Якоб 1 0.2
Йоханссон Александр 1 (1) 0.2
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.8
Питтас Яннис 2 0.4
Фараж Омар 2 (1) 0.4
Салетрос Антон 1 0.2
Taha Ayari 1 0.2

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лундин Александер 1 0
Густавссон Йеспер 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Густафссон Виктор 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Питтас Яннис 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Фараж Омар 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1
Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1

Результаты матчей

Мьельбю
АИК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
АИК Модесто Руй 4
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Броммапойкарна Пичках Пайя 1 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
Вестерос Нсабиумва Фредерик 1 1
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